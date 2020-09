Hannover

Die Sättel waren verpackt, die Trensen gut verstaut, die Gamaschen angelegt – es war kein gewöhnlicher Umzug, der am Dienstagvormittag am Welfenplatz in Hannover seinen Anfang genommen hat. Denn die komplette Reiterstaffel der Polizeidirektion mit derzeit 31 Pferden, 23 Reiterinnen, zwölf Reitern und fünf Pflegern ist gezwungen, vorübergehend den Standort zu wechseln. Von Dienstag an werden alle Einsätze der berittenen Polizei Hannover vom Landesgestüt in Celle aus angefahren. Die alten Stallungen in dem 150 Jahre alten, denkmalgeschützten Bau in der List müssen saniert werden. Läuft alles nach Plan, können die Pferde und ihre Reiter Anfang Juli 2021 wieder an ihren Standort am Welfenplatz zurückkehren.

Trotz Umzug: Täglich zwei berittene Doppelstreifen in Hannover

Hauptkommissar Martin Koopmann ist der Leiter des Reiterzuges der Polizeidirektion Hannover. Er blickte ein bisschen wehmütig den beiden Transportfahrzeugen der Polizei nach, als diese mit einigen Pferden gegen 11 Uhr vom Hof am Welfenplatz in Richtung Celle rollten. „Morgen früh wird das hier schon ein seltsames Gefühl sein, wenn die Pferde nicht mehr da sind“, sagt er. In der Sanierungsphase wird er voraussichtlich die Hälfte seiner Arbeitszeit in Hannover und die übrigen 50 Prozent in Celle verbringen. Denn die täglichen Ausritte seiner Kollegen in Hannover werden auch in der Umbauphase vom alten Standort aus geplant und dort auch beginnen. Täglich sind zwei berittene Doppelstreifen in Hannover geplant. „Die Transporter kommen morgens aus Celle hier auf den Hof, die Pferde werden abgeladen, reiten durch die Stadt und fahren abends wieder nach Celle zurück“, sagt Koopmann.

Den Dienstpferden Helios, Nimbus, Portos, Escorial und den übrigen 27 Wallachen der Reiterstaffel wird das nichts ausmachen. Sie sind es gewohnt, regelmäßig im gesamten Land eingesetzt zu werden. „Egal ob das eine Demo in Göttingen oder ein Rockfestival ist, die Tiere können das ab – und das müssen sie auch als Polizeipferde“, sagt Koopmann.

Die Umbauarbeiten in den Ställen werden unmittelbar nach dem Umzug der Reiter und der Pferde beginnen. Das rund 800 Quadratmeter große Stallgebäude wird bis auf die Grundmauern entkernt. Anschließend werden eine neue Bodenplatte, neue Wasser- und Abwasserleitungen und neue Sanitäranlagen für die Mitarbeiter eingebaut. Die einzelnen Boxen der Pferde werden von jetzt zwölf auf dann 16 Quadratmeter vergrößert. Die Tiere bekommen eine neue Dusche und ein Pferdesolarium, um sie nach Einsätzen in der kalten Jahreszeit aufwärmen zu können. Rund 1,55 Millionen Euro wird der Umbau kosten. Das staatliche Baumanagement hatte die Planungen gemeinsam mit einem Architekturbüro aus Hannover und der Reiterstaffel übernommen.

Ausweichquartier in Celle als Standort ideal

Die Suche nach einem Ausweichquartier hatte sich schwierig gestaltet. „Wir haben uns erst in Hannover umgesehen, hätten hier aber an keinem Standort alle Tiere unterbringen können“, sagt Koopmann. Schließlich habe das Landesgestüt in Celle Hilfe angeboten. „Der Standort ist ideal für uns“, sagt der Polizeihauptkommissar. Die Tiere werden in einem Gebäude, dem Spröckenstall, untergebracht. Unmittelbar neben dem Landesgestüt befindet sich die Celler Polizeiwache, die rund um die Uhr besetzt ist, und die Anbindung an Hannover sei ebenfalls ideal. „Die Kollegen in Celle haben zwar einen anderen Reitstil als wir, aber mal sehen – vielleicht können beide Seite ja noch etwas voneinander lernen“, sagt Koopmann.

