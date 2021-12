Hannover

Ein Fall von Pferde-Herpes hat den Klinikbetrieb an der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) stark beeinträchtigt. Die Pferdeklinik am Bünteweg steht seit dem 18. Dezember unter Quarantäne, weil bei einer Stute, die mit einer anderen Erkrankung eingeliefert worden war, überraschend das für Pferde sehr gefährliche Virus EHV-1 festgestellt wurde. „Wir haben sofort reagiert und konnten weitere Infektionen vermeiden“, sagt Klinikdirektor Prof. Karsten Feige. Allerdings musste wegen der nötigen Isolations- und Schutzmaßnahmen der Betrieb deutlich eingeschränkt werden. Bis zu 50 Notfallpatienten wurden bisher an private Kliniken oder niedergelassene Praxen verwiesen. Ab Mittwoch soll die TiHo-Pferdeklinik laut Feige wieder normal zugänglich sein.

Pferdeherpes bei einer Stute an der TiHo festgestellt

Einem TiHo-Mitarbeiter ist zu verdanken, dass die hochansteckende Herpesinfektion – die nicht auf Menschen übertragbar ist – gerade noch rechtzeitig erkannt wurde. Die betroffene Stute war an der TiHo operiert worden und sollte eigentlich aus der Klinik entlassen werden, als sie plötzlich Fieber bekam. Der Mitarbeiter habe sofort einen EHV-1-Test veranlasst und das Tier vorsorglich isoliert, sagt Feige. Weil dieses in den Klinikställen zuvor Kontakt zu anderen Pferden hatte, reichte das aber nicht aus. „Wir wollten die höchstmögliche Sicherheit, darum haben wir den Großteil unserer Pferdeboxen unter Quarantäne gestellt“, berichtet Feige. Nur sechs von 53 Stallplätzen sind davon nicht betroffen. So habe zumindest ein eingeschränkter Notfallbetrieb aufrechterhalten werden können; planbare Operationen seien verschoben worden.

Allein an den Weihnachtsfeiertagen hätten rund 20 gemeldete Notfälle nicht an der TiHo-Pferdeklinik behandelt werden können, sagt der Direktor. Es sei aber gelungen, diese an andere Kliniken oder Tierärzte zu vermitteln. Mittlerweile habe sich die Situation entspannt. Alle rund 50 Pferde, die derzeit an der TiHo-Klinik noch unter Quarantäne stehen, seien mehrfach negativ auf das EHV-1-Virus getestet worden, betont Feige. Ein letzter Test am Dienstag steht noch aus.

TiHo-Professor Karsten Feige leitet die Pferdeklinik – und rät zur Impfung gegen das Virus EHV-1. Quelle: Michael Thomas

Der Professor betont, dass der aktuelle Fall eine absolute Ausnahme sei. Normalerweise würden Pferde, die mit Virussymptomen wie Fieber, Husten, Nasen- und Augenausfluss oder geschwollenen Lymphknoten in die Pferdeklinik eingeliefert werden, sofort in einer speziellen Isolierstation untergebracht. Das sei an der TiHo etwa ein- bis zweimal im Monat der Fall. Oft würden Pferde mit typischen Herpessymptomen sicherheitshalber auch bereits im heimischen Stall auf EHV-1 getestet. Dieses Mal aber habe bei der betroffenen Stute nichts darauf hingedeutet.

Veterinär: „Impfquoten sind noch zu gering“

Grundsätzlich rät der Veterinär allen Pferdebesitzern, ihre Tiere gegen EHV-1 impfen zu lassen. Bei der Reiterstaffel der Polizei Hannover etwa ist die Impfung nach Angaben eines Behördensprechers längst Standard. Auf die gesamte Pferdepopulation bezogen, seien die Impfquoten mit 15 bis 20 Prozent noch viel zu gering, betont Feige. Pferdeherpes kann Nervenschäden bis zur Lähmung und Fehlgeburten verursachen – die Krankheit kann auch tödlich enden.

Von Juliane Kaune und Peer Hellerling