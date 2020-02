Pferdeturm in Hannover: Lange Staus im morgendlichen Berufsverkehr

Hannover

Schritttempo, rote Ampeln, Hupen: Die Sperrung am Mittwochmorgen für die Kranarbeiten auf der Continental-Baustelle am Pferdeturm bringt den ohnehin schon starken Berufsverkehr seit etwa 7.15 Uhr zunehmend an seine Grenzen. Die Autos in Hannover stauen sich deutlich, auch mit erheblichen Auswirkungen auf dem Messeschnellweg bis zum Seelhorster Kreuz. Pendler müssen deshalb mit einigen Verzögerungen rechnen. Vermutlich entspannt sich die Lage erst nach dem Berufsverkehr, das Gebiet sollte daher weiträumig umfahren werden.

Stau bis auf den Messeschnellweg

In der Verkehrsansicht von Google Maps ist deutlich zu erkennen, wie sich die Route Richtung Innenstadt immer roter einfärbt. Quelle: Google Maps

Derzeit stehen am Pferdeturm lediglich zwei Fahrspuren Richtung City zur Verfügung, dort gibt es aufgrund der Conti-Baustelle ohnehin schon weniger Platz. Begann die morgendliche Rush Hour noch entspannt, verzeichnen die Verkehrskarten von Google Maps und Tomtom inzwischen zunehmend rote Straßenabschnitte. Tomtom Mydrive beispielsweise spricht derzeit von einem gehörigen Stau auf dem Messeschnellweg aus Richtung Süden. Dort stehen die Autos auf der rechten Spur bis zum Seelhorster Kreuz, bis zu zehn Minuten mehr sind zu veranschlagen. Werden die Warteminuten auf der Hans-Böckler-Allee addiert, ergeben sich mehr als 15 Minuten Verzögerung.

Der Blick von weiter oben: Das Chaos am Pferdeturm ist bei Tomtom Mydrive deutlich zu erkennen. Quelle: Tomtom Mydrive

Google und Tomtom registrieren ebenfalls aus Richtung Norden eine zunehmende Verkehrsbelastung mit Auswirkungen auf den Schnellweg. Dort brauchen Autofahrer mittlerweile ebenfalls länger als üblich, um über die Kreuzung Richtung Innenstadt und Zoo zu kommen. Auch aus Kleefeld färbt sich der Abschnitt zwischen Pferdeturm-Kreuzung und Kirchröder Straße laut Tomtom Mydrive mehr und mehr rot ein. Die Wartezeit von dort: ungefähr drei Minuten länger. Allerdings verlaufen die Behinderungen offenbar in Schüben. Besonders eng wird es offenbar, wenn auch noch die Stadtbahn über die Pferdeturm-Kreuzung rollt – weshalb dann die roten Ampelphasen länger werden.

Gebiet weiträumig umfahren

Um den Pferdeturm in den Morgenstunden zu meiden, empfiehlt es sich, stattdessen die Anschlussstelle Bult zu nutzen. Von dort können Autofahrer auf den Bischofsholer Damm ausweichen, um wieder Richtung City zu gelangen. Allerdings ist auch diese Strecke inzwischen laut Tomtom an ihrer Belastungsgrenze, Mydrive wirft auch hier minutenlange Wartezeiten aus.

Sperrung erst am Abend vorbei

Conti baut an der Hans-Böckler-Allee derzeit seine neue Konzernzentrale. Die drei schweren Stahlträger sind Teil des rund 1000 Quadratmeter großen Glasatriums, das entstehen soll. Die Sperrung für die Kranarbeiten soll noch bis Mittwoch, 20 Uhr, aufrecht erhalten bleiben. Der neue Hauptsitz soll 1250 Mitarbeitern Platz bieten, eine Erweiterung auf 1600 Arbeitsplätze ist möglich. Im Frühjahr steht sogar eine Komplettsperrung der Hans-Böckler-Allee an. Dann soll die neue Glasbrücke zwischen beiden Gebäudeteilen eingesetzt werden, die quer über die Fahrbahn verläuft. Im Herbst waren diese Arbeiten nur einen Tag vor Beginn spontan abgesagt worden.

Von Peer Hellerling