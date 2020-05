Hannover

Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür – und auch wenn traditionelle Events wie das Drachenbootrennen auf dem Maschsee in diesem Jahr ausfallen müssen, gibt es vieles zu unternehmen in Hannover. Hier finden Sie eine Übersicht über Aktivitäten an der frischen Luft, drinnen – und einen Ausblick aufs Pfingstwetter.

Outdoor-Aktivitäten

Minigolf

Ein bisschen Sport an der frischen Luft: Sowohl der Minigolfplatz in der Eilenriede, an der Hohenzollerstraße, als auch die Anlage im Georgengarten, an der Steintormasch, haben geöffnet. Besucher müssen die Abstandsregelung beachten, teilten die Betreiber mit.

Zoo

Der Zoo Hannover vertreibt seine Eintrittskarten derzeit nur online, sie sind begrenzt verfügbar, weil die Abstandsregelung zwischen den Gästen eingehalten werden muss. Die Karten sind so gefragt, dass es für das Pfingstwochende nur noch Eintrittskarten ab 16.30 Uhr gibt, teilte Ivonne Riedelt mit, Pressesprecherin des Zoos. „Für die ganze nächste Woche nach Pfingsten sieht es aber wieder besser aus, da gibt es noch genügend freie Karten.“

Auch das Wiesentgehege in Springe ist geöffnet, Besucher kaufen hier Tickets vor Ort. Zu längeren Wartezeiten am Eingang sei es bisher nicht gekommen, sagt Gehegeleiter Thomas Hennig.

Das Eisbärbaby ist momentan der Publikumsliebling in Hannovers Zoo. Quelle: Christian Behrens

Beide Tierparks waren wegen der Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus wochenlang gesperrt, auf Bilder von den aktuellen Tierbabys aus dem Zoo und dem Wiesentgehege mussten die HAZ-Leser und Leserinnen trotzdem nicht verzichten.

Freibäder

Die Freibadsaison ist endlich eröffnet: Vier Freibäder haben sei Freitag in der Stadt geöffnet, am Sonntag folgt das fünfte. Wegen der Corona-Krise wird wird der Freibadbesuch allerdings anders als in den letzten Jahren ablaufen: Die Innenduschen und Sprungtürme sowie Rutschen bleiben geschlossen. Für einen Badebesuch im Misburger, Lister und Ricklinger Bad – die drei Bäder öffnen am Freitag – hat die Stadt ein Online-Anmeldeportal aufgesetzt.

Das Annabad ist das vierte der Bäder, das seit Freitag wieder geöffnet hat. Hier müssen Gäste über Pfingsten per Mail Plätze reservieren, nach Pfingstmontag werden Tickets an der Kasse verkauft. In allen Bädern sind die Besucherzahlen auf knapp unter 1000 Personen beschränkt, die sich gleichzeitig im Bad aufhalten dürfen. Das RSV Bad Leinhausen, das am Sonntag öffnet, dürfen dagegen lediglich 350 Personen gleichzeitig besuchen.

Was läuft im Autokino?

Die Kinosäle der Stadt sind zwar weiterhin geschlossen, aber auf einen Filmabend müssen die Hannoveraner trotzdem nicht verzichten. Auf dem Messegelände finden jeden Abend Filmvorführungen im Autokino statt. Am Freitagabend läuft erst der Film „Die Känguru-Chroniken“, danach geht es mit dem Horrorfilm „The Hunt“ weiter. Am Sonnabend läuft zunächst die deutsche Komödie „Das perfekte Geheimnis“, anschließend wird in einer Mitternachtsvorstellung der Filmklassiker „Matrix“ gezeigt. Am Sonntag steht „Rocketman“ auf dem Programm, eine Biografie über Elton John.

Kinderfilme werden auf den Leinwänden auf dem Schützenplatz gespielt. Am Sonnabendvormittag zeigt das Autokino dort den Film „Spione Undercover“, am Sonntagvormittag läuft „Ostwind – Aris Ankunft“.

Konzerte im Auto

Außerdem organisiert Hannover Concerts Konzerte auf dem Schützenplatz, die die Gäste in ihren Autos mitverfolgen können. Am Sonntag treten Maybebop auf, Montag folgt eine Rammstein-Tribute-Show.Hier lesen Sie, welcher Film wann läuft und welche Konzerte für das Pfingstwochenende auf dem Schützenplatz geplant sind.

BITTE KENNZEICHEN PIXELN!!!! So sieht es im Autokino am Messeparkplatz aus, der Sound kommt aus dem Autoradio. Quelle: Simon Benne

Herrenhäuser Gärten

Die Herrenhäuser Gärten sind Pfingsten von 9 bis 20 Uhr für Besucher und Besucherinnen geöffnet. Die Anlage ist mittlerweile so gut wie sommerfertig: In den vergangenen Wochen haben Gärtner und Gärtnerinnen rund 63000 Sommerpflanzen eingepflanzt und 1000 Kübelpflanzen in den Gärten verteilt.

Ab 20 Uhr beginnt am Pfingstwochenende zudem der Einlass für die Illuminierten Gärten, teilte eine Mitarbeiterin mit. Von Freitag bis einschließlich Pfingstmontag können Besucher durch die von 22 bis 23 Uhr bunt angestrahlten Herrenhäuser Gärten spazieren. Karten sind ab sofort verfügbar.

Erdbeeren zum Selbstpflücken

Für viele gehören sie zum Sommer einfach dazu: Erdbeeren. Besonders gut schmecken sie, wenn man sie selbst vom Feld pflückt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Selbstpflückfelder in der Region Hannover.

Auf vielen Erdbeerfelder hat die Pflücksaison begonnen. Quelle: Ingo Rodriguez

Ausflugstipps außerhalb Hannovers

Freizeitparks

Anfang der Woche hat der Heidepark Soltau wieder aufgemacht, Besucher und Besucherinnen müssen während des Besuchs einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Tickets gibt es lediglich im Online-Vorverkauf.

Auch der Serengeti Park in Hodenhagen und der Vogelpark Walsrode sowie das Rastiland sind wieder geöffnet. Eine Auflistung weiterer Freizeitparks, die nun wieder zugänglich sind, finden Sie hier.

Ein Tagesausflug in den Harz

Wandern, Campen, Mountainbiking oder ein Besuch im Restaurant: Der Harz ist ein beliebtes Ausflugsziel der Niedersachsen. Da das Mittelgebirge allerdings durch drei Bundesländer verläuft, gelten hier teils unterschiedliche Regeln für die Gastronomie. Während in Niedersachsen und Thüringen nur Menschen aus zwei Haushalten an einem Tisch sitzen dürfen, ist in Sachsen-Anhalt auch die Höchstzahl an Personen pro Tisch festgelegt: fünf.

Wandern im Deister

Wem der Harz zu weit entfernt ist, für den bietet der Deister Wander- und Mountainbiking-Möglichkeiten. Besonders im März, zu Beginn der Beschränkungen durch Corona, haben viele den Deister besucht, sagt Privatförster Ralf Schickhaus. Mittlerweile ist der Ansturm etwas abgeebbt.

Steinhuder Meer – mit Vorsicht

Es ist eines der schönsten Ausflugsziele bei gutem Wetter in der Region Hannover: das Steinhuder Meer. Nachdem es an Himmelfahrt Betretungsverbote gab, plant die Stadt Wunstorf Pfingsten keine Verbote und hofft auf ein verantwortungsbewusstes Verhalten der Gäste. Die Stadt werde Hinweistafeln aufstellen, auf denen Ausflügler gebeten werden, den Ort Steinhude zu meiden, teilte ein Stadtsprecher mit. Die Polizei werde wie sonst an den vergangenen Wochenenden präsent sein.

Ausflug an die Nordsee ?

Es ist wieder erlaubt: Nach den Corona-Lockerungen machen viele Menschen Ausflüge an die Küste. Zu viele, wie der Bürgermeister von Cuxhaven findet. Er hat deshalb eine ungewöhnliche Bitte an Tagestouristen gerichtet: „All diejenigen, die es sich auch zu Hause schön machen können, mögen dies tun und ein bisschen Cuxhaven-Pause machen“, sagte er der „Nordsee-Zeitung“.

Als Tagestourist auf eine der ostfriesischen Inseln zu reisen bleibt weiter verboten. Wer eine der Inseln besuchen möchte, muss mindestens eine Übernachtung buchen, teilt die niedersächsische Landesregierung mit. Hotels, Pensionen und Jugendherbergen haben seit dieser Woche wieder geöffnet, dürfen aber nur 60 Prozent ihrer Kapazitäten auslasten.

Wer die Ostfriesischen Inseln besuchen möchte, muss mindestens eine Übernachtung buchen. Quelle: Sina Schuldt/dpa

Indoor-Aktivitäten in Hannover

Fitnessstudios

Wochenlang mussten Fitnessstudios in Niedersachsen geschlossen bleiben. Seit Montag dürfen die Mitglieder wieder ran an die Hantelbänke und Beinpressen. Die Betreiber versprechen den Kunden Hygiene und Sicherheit. Dafür müssen die Sportler aber mitmachen, es gelten Hygieneregeln – Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen.

Kletterhallen

Parallel zu den Fitnessstudios ist auch in den Kletterhallen der Betrieb wieder angelaufen. Da es eine Personenobergrenze gibt, sollten sich Besucher und Besucherinnen vorher bei ihrer Boulder- oder Kletterhalle anmelden. Ihnen wird dann ein Zeitfenster zugeteilt, in dem sie in der Halle klettern können. Bei der Beta-Boulderhalle im alten Güterbahnhof erfolgt die Anmeldung online, erklärt Geschäftsführer Matthias Aberfeld.

Neongolf

Minigolf spielen im Schwarzlicht, das ist nun wieder in Hannover-Mitte möglich – mit Mund-Nasen-Maske. Welche Hygieneregeln die Gäste darüber hinaus einzuhalten haben, haben die Betreiber von Neongolf Hannover auf ihrer Webseite veröffentlicht.

Beim Neongolf wird das Feld mit Schwarzlicht bestrahlt. Quelle: Viola Paulmann

Trampolinparks

Während das Superfly an der Vahrenwalder Straße am 11. Juni wieder öffnet, läuft der Betrieb im Indoor-Trampolinpark Jump One am Weidendamm bereits wieder. „Die Umkleiden sind gesperrt, und wir haben einige Bereiche gesperrt, um den Mindestabstand zu gewährleisten“, erklärt eine Mitarbeiterin am Telefon. Um Warteschlangen zu vermeiden, sollten sich Gäste vorher anmelden.

Lasertag

Seit der Woche vor dem Pfingstfest sind auch die Lasertag-Stätten in Hannover wieder geöffnet. Die Besucher müssen auch während des Spiels zwei Meter Abstand zueinander halten und sollten sich vorher online oder telefonisch anmelden.

Museen

Die hannoverschen Museen sind schon länger wieder geöffnet. In der Kestnergesellschaft, die über Pfingsten von 11 bis 18 Uhr Besucher empfängt, stehen Sonntag und Montag Mitarbeiterinnen im Rahmen der Aktion „Kunst Gespräche“ zur Verfügung, mit denen sich die Gäste von 15 bis 18 Uhr in Einzelgesprächen über die ausgestellten Werke unterhalten und Fragen stellen können. Auch das Landesmuseum ist Sonntag geöffnet, weist auf seiner Webseite aber darauf hin, dass maximal 150 Personen gleichzeitig im Museum sein dürfen. Kurze Wartezeiten sind also nicht auszuschließen.

Auch beim Museumsbesuch gilt Maskenpflicht. Quelle: Nancy Heusel

Das Sprengelmuseum ist Sonntag und Montag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Mit Beschränkungen der Besucherzahlen rechne man dort angesichts der großen Ausstellungsfläche nicht, erklärte eine Sprecherin des Museums am Telefon.

Das Schlossmuseum Herrenhausen ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr geöffnet, das Museum August Kestner ebenfalls.

Escape-Rooms

Auch die Escape-Rooms in der Stadt haben wieder auf. „Das Schöne ist hier, dass gar kein Fremdkontakt besteht“, sagt Holger Schön. Er ist der Inhaber von Room Escape Hannover. Bei ihm können die Gäste zwischen sieben Spielszenarien wählen und diese entweder online oder telefonisch buchen. Erlaubt sind Menschengruppen aus ein bis zwei Haushalten. Mitarbeiter hinter Plexiglasscheiben dokumentieren die Gäste und begleiten sie während des Spiels über eine Kamera und ein Mikrofon aus einem anderen Raum. Zwischen den Spielen hat Schön eine halbe Stunde Leerlauf eingeplant, damit sich die verschiedenen Gruppen nicht begegnen und die Mitarbeiter den Raum desinfizieren können.

Tipps für die Gastronomie in Hannover

Die Restaurant dürfen schon länger wieder öffnen in Niedersachsen. Nun ist eine weitere Beschränkung gefallen: Die Gastwirte dürfen wieder mehr als die Hälfte ihrer Plätze besetzten – allerdings müssen weiter die Mindestabstände eingehalten werden.

Restaurant-Tipps vom HAZ-Feinschmecker

„ Finkbeiners Kostprobe“: Viele Restauranttests unseres Gastro-Kenners Hannes Finkbeiner haben wir hier für Sie gesammelt.

Lust auf ein tolles Frühstück? Hier finden Sie Tipps zu Bars, Bistros und anderen Lokalen in Hannover.

Biergärten in der Stadt

Wegen der Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus ist die Biergartensaison in diesem Jahr später gestartet. Da auch hier die Abstandsregelung gilt, können mitunter nur halb so viele Gäste in den Biergärten sitzen wie gewohnt. Wie in den Restaurants gilt auch hier die Dokumentationspflicht der Gäste. Hier finden Sie eine Übersicht der beliebtesten Biergärten in Hannover.

Die Top 20 der Eisdielen in Hannover

Der Sommer steht vor der Tür – doch wo gibt es das beste Eis in Hannover? Wo ist das Ambiente am schönsten, die Auswahl am besten, das Personal am freundlichsten? Die HAZ-Leser haben abgestimmt. Hier finden Sie die Top 20.

Badewetter am Pfingstmontag: Der wärmste Tag des langen Pfingstwochenendes soll der Montag werden, prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes. Quelle: Julian Stratenschulte

Wie wird das Wetter in Hannover ?

Es wird frühsommerlich. Das Pfingstwochenende beginnt am Freitag mit einer Tageshöchsttemperatur von etwa 20 Grad. Bis Montag rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit einer kontinuierlichen Steigerung der Tageshöchsttemperatur auf 25 Grad.

Es bleibt trocken, prognostiziert der DWD, lediglich am Sonntag könne es zu leichten Niederschlägen kommen.

Von Nadine Wolter