Für Pastor Jens Heger von der Erlöserkirche in Linden-Süd ist der Open-Air-Gottesdienst am Pfingstmontag ein ganz besonderer. Nicht nur, dass die Kirche ihr neues Logo aus Kreuz (mit einem leicht schrägen Innenkreuz) und Kreis enthüllt, das in einem monatelangem kreativen Prozess entstanden ist. Es ist auch das erste Mal in der Corona-Zeit, dass Chor und Gemeinde draußen wieder singen dürfen. Gefeiert wird im Innenhof, die Stühle sind mit viel Abstand platziert, nur am Platz darf die Make abgenommen werden.

Pastor und Gemeinde singen zusammen

„Endlich wieder singen, das ist traumhaft“, sagt Heger. Er freut sich, dass seine Gemeinde das Singen nicht verlernt hat, aber das wäre in der Erlöserkirche, die ja auch die Gospelkirche ist, auch nicht sehr wahrscheinlich gewesen. „Das klingt schön“, sagt er zu den rund 70 Menschen im Innenhof der Backsteinkirche.

„Es ist allerhöchste Zeit, dass wir wieder singen dürfen“, sagt auch Luna. Es sei befreiend und notwendig, es helfe, Gefühle wie Schmerz auszudrücken. Die Frau arbeitet in der Psychiatrie, überall fehlten Therapieplätze, sagt sie, gerade für Kinder und Jugendliche.

Helga und Jochen Wysk sind aus der Südstadt nach Linden-Süd gekommen. Ein Freiluftgottesdienst an Pfingsten habe für sie Tradition, sagt Helga Wysk. In den Vorjahren hätten sie auf dem Stephansplatz gefeiert – nun eben in Linden.

Gospelchor probt seit Herbst über Zoom

Kantor Jan Meyer greift am Klavier sichtbar enthusiastisch in die Tasten. „Es war das erste Mal, dass wir alle zusammen mit dem ganzen Chor wieder auftreten konnten“, sagt er hinterher. „Wir proben schon seit Oktober über Zoom alle zwei Wochen.“ So habe man die Gemeinschaft erhalten können, und es sei schön, dass das Online-Singen nicht nur eine Krücke sei, sondern den Chor auch musikalisch vorangebracht habe.

Solange das Wetter es zulässt, will der Kantor mit dem Gospelchor draußen üben. Bei schlechtem Wetter dürfen vier Chormitglieder – in dann wechselnder Besetzung – in der Kirche singen, die übrigen werden dann über Zoom zur Probe dazugeschaltet. Aber Meyer hofft erstmal auf den Sommer.

Verständigung trotz aller Sprachbarrieren

Pastor Heger spricht in seiner Predigt über Missverständnisse und Kommunikationsprobleme, die es eben kann, obwohl alle Beteiligten dieselbe Sprache sprechen. Und über Verständigung, die trotz aller sprachlicher und kultureller Barrieren klappt, entweder über die gemeinsame Kirchensprache – erst das Altgriechische, dann Latein, jetzt Englisch, über die Verständigung im Glauben und im Singen.

