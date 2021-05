Hannover

Strahlender Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad haben die Menschen in der Region am Pfingstmontag ins Freie gelockt. Vor dem Eingang des Zoos stehen bereits am Vormittag viele Familien in der Warteschlange, um endlich mal wieder Elefanten, Giraffen und Löwen live zu sehen. Seitdem in der Region Hannover die Sieben-Tages-Inzidenz stabil unter 100 liegt, ist für den Eintritt kein negativer Corona-Schnelltest mehr nötig, wohl aber ein vorab online erworbenes Ticket.

Viele Familien zieht es am Pfingstmontag zum Zoo. Quelle: Katrin Kutter

Wem Enten als Tiere genügen, der kann im unweit entfernten Stadtpark ein paar frühsommerliche Stunden genießen, Blumen betrachten, auf der Wiese sitzen und Schach mit übergroßen Figuren spielen wie Elisabeth Schilling (44) und ihre achtjährige Tochter Clara. Wenn man die Figuren über die Felder trägt, dann ist das im buchstäblichen Sinn „Denk-Sport“.

Schach im Stadtpark: Elisabeth Schilling (44) und ihre Tochter Clara (8) besprechen Spielstrategien. Quelle: Katrin Kutter

Auch Lars Jacobsen (27) und Carina Wille (28) spielen gegen Alexander Rex (27) im Stadtpark eine Partie Schach. Wenn da keine Sommergefühle aufkommen.

Auch Lars Jacobsen (27) und Carina Wille (28, vorn) spielen gegen Alexander Rex (27, hinten) im Stadtpark Schach. Quelle: Katrin Kutter

Ob zu Pferd, per Rad oder per Pedes, der Biergarten Bischofshol in der Eilenriede ist auch Pfingsten ein beliebtes Ausflugsziel. Gerade wer eine längere Tour hinter oder vor sich hat, kehrt hier gerne ein.

Der Bischofsholer Biergarten ist ein beliebter Ort für einen Zwischenstopp. Quelle: Katrin Kutter

Am beliebtesten bleibt zweifellos der Maschsee. Ob zum Flanieren an der Uferpromenade oder Tretbootfahren – der Maschsee übt die größte Attraktion auf die Hannoveraner aus. Für manch einen war das nach Monaten Corona-Stille schon zuviel Trubel.

Schon zuviel Trubel? Am Nordufer des Maschsees war am Montag ziemlich viel los. Quelle: Katrin Kutter

Auch Steinhude war am Montag wieder überlaufen, vor den Fischbrötchenbuden warteten mitunter bis zu 30 Personen. Schon mittags wurden die Parkplätze knapp, und die Polizei riet – wie bereits am Vortag – von einem Besuch ab. Gerade bei der Anfahrt kam es wiederholt zu Staus.

Von Ruhe keine Spur: An den Maschsee zieht es am Montag viele Hannoveraner. Quelle: Katrin Kutter

Viel Platz hatten dagegen die Schwimmerinnen und Schwimmer im Lister Freibad. Nur 80 Besucher dürfen nach Voranmeldung zeitgleich auf das weitläufige Gelände. So ist das Freibad ausgebucht und trotzdem leer.

Zur Galerie Ob im Stadtpark oder am Maschsee – das schöne Wetter hat die Menschen in Hannover am verlängerten Pfingswochenende nach draußen gelockt.

Ausgebucht und trotzdem leer: Die Schwimmer haben im Lister Bad viel Platz. Quelle: Katrin Kutter

Patrizia Laduch (62) und Claudia Holzapfel (58) aus der List freuen sich, dass sie nach Monaten der Abstinenz endlich wieder durchs Wasser pflügen dürfen. Und noch haben sie die Bahnen ziemlich für sich allein. Draußen vor dem Bad sitzen Daria Janus, Hazar Amil und Ina Uher auf der Treppe, warten und freuen sich schon auf ihre Schicht.

Patrizia Laduch (62, li) und Claudia Holzapfel (58) aus der List teilen sich eine Bahn im Lister Bad. Am Pfingstmontag haben sie schon mal ein bisschen Sommer geschnuppert. Quelle: Katrin Kutter

Von Saskia Döhner