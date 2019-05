Die Polizei hat am Mittwoch mit einer Großrazzia einen Drogenring aus Hannover zerschlagen. Der Hauptverdächtige soll seit Jahren mehr als zwei Tonnen Rauschgift per Post erhalten und in der Region verkauft haben. Mit ihm wurden vier weitere Männer festgenommen. Die Zentrale der Drogenbande lag offenbar im Stadtteil Vahrenheide.