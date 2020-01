Hannover

Ein Jahr nach einem ersten Prozess, der abgebrochen wurde, muss sich ein 59-jähriger Krankenpflegehelfer vor dem Landgericht Hannover erneut wegen 14-fachen Missbrauchs von drei schwerstbehinderten Frauen verantworten. Roland W. gestand – wie auch schon im Januar 2019 –, die drei körperlich und geistig stark eingeschränkten Heimbewohnerinnen zwischen 2016 und 2018 mehrfach unsittlich berührt zu haben; eine in der Anklageschrift aufgeführte Tat aus dem Jahr 2011 streitet er allerdings ab. Die Übergriffe ereigneten sich in einer Wohneinrichtung der Diakonie Himmelsthür, die damals im Hochhaus des Annastift-Berufsbildungswerks nahe der Wülfeler Straße ( Mittelfeld) eine Etage für 22 Menschen mit geistiger Behinderung und hohem Unterstützungsbedarf angemietet hatte.

Spastikerin war hilflos

Der 59-Jährige muss sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen, wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen und Vergewaltigung verantworten. Seine Opfer sind inzwischen 26, 43 und 52 Jahre alt. Die jüngste der drei Frauen ist eine gelähmte Spastikerin, sie kann nicht sprechen und nur in einem Liegerollstuhl bewegt werden. Sie wurde von W. mehrfach und langanhaltend im Intimbereich berührt, dabei hielt dieser die Taten per Handy-Video fest.

Die 52-jährige Rollstuhlfahrerin hat das geistige Niveau eines zehnjährigen Kindes, kann ihre Bedürfnisse durchaus artikulieren. Die 43-Jährige braucht keinen Rollstuhl, soll aber autistische Züge haben und sehr verschlossen sein. Diesen beiden Frauen knetete W. in Bett, Dusche oder Patientenlifter mehrfach die Brüste, wagte sich aber nicht in tiefere Körperregionen vor: „Die hätten sonst Theater gemacht.“ Auch diese Taten filmte der Krankenpflegehelfer. Auf die Frage von Renata Bürgel, Vorsitzende Richterin der 3. Großen Strafkammer, was er während dieser sexuellen Übergriffe oder beim späteren Betrachten der Videos daheim empfunden habe, antwortete W.: „Es hat mich schon ein bisschen erregt.“

Überforderung im Beruf

Der Krankenpflegehelfer hatte 23 Jahre lang in einer Pflegeeinrichtung in Wietze gearbeitet und war 2011 in die Himmelsthür-Einrichtung nach Mittelfeld gewechselt. Ebenso wie vor einem Jahr berichtete W. von einer hochproblematischen Beziehung zu einer Kollegin, die 2013 endete, erzählte von seiner Vereinsamung, von erheblicher beruflicher Überforderung und häufigen Fehlzeiten durch Erkrankungen. Beim nächsten Sitzungstermin am 28. Januar wird ein Psychiater ein Gutachten über den Angeklagten vorlegen; weil vor einem Jahr eine entsprechende ärztliche Expertise fehlte, hatte die Kammer den Prozess ausgesetzt.

Was die Opfer bei den Übergriffen des Pflegers empfanden und inwieweit sie sich wehren konnten, lässt sich schwer sagen. Bei zwei Bewohnerinnen wurden aber zumindest keine Langzeitfolgen festgestellt, bei der dritten Frau könnte eine Wesensveränderung auch andere Ursachen haben als den Missbrauch. Die Pflegeeinrichtung hatte dem Angeklagten im April 2018 gekündigt, kurz nach Bekanntwerden der Vorwürfe. Das Urteil der Strafkammer wird schon in der nächsten Sitzung erwartet.

Lesen Sie auch

Von Michael Zgoll