Der leichtfertige Umgang mit dem Kurznachrichtendienst Whatsapp hat eine Pflegehelferin den Job gekostet. Sie hatte sich Mitte Dezember 2019 mit einer ihr schon seit Jahrzehnten vertrauten Bewohnerin eines hannoverschen Pflegeheims bei pflegerischen Tätigkeiten filmen lassen und dieses Video in ihrem Whatsapp-Status gezeigt – dort war es anschließend für alle in ihrem Kontaktverzeichnis gespeicherten Personen 24 Stunden lang sichtbar. Für die Leitung der zur Diakonischen Altenhilfe der Region gehörenden Pflegeeinrichtung war dies Grund genug, die 51-Jährige kurz vor Weihnachten einen Aufhebungsvertrag zum 31. Dezember unterzeichnen zu lassen und ihr unverzüglich Hausverbot zu erteilen. Dass die Pflegerin das Filmchen sofort gelöscht hatte, nützte ihr nichts mehr.

Handy im Zimmer ist nun tabu

Doch mochte sich die Angestellte nicht mit diesen durchgreifenden Konsequenzen abfinden, deshalb klagte sie vor dem Arbeitsgericht gegen Kündigung wie Hausverbot. Am Ende der Verhandlung konnte Richter Axel von der Straten einen Vergleich protokollieren. Der Arbeitsvertrag der 51-Jährigen läuft nun – bei voller Bezahlung ohne Anwesenheitspflicht – bis Ende Januar und mündet in ein Arbeitszeugnis mit der Note „gut“; außerdem darf die Klägerin die 86 Jahre alte Bewohnerin, die sie liebevoll „Omi“ nennt, wieder aufsuchen. Allerdings muss die mitteilungsfreudige Pflegerin jeden Besuch bei der Pflegedienstleitung des Heims anmelden und dort ihr Mobiltelefon abgeben; will sie das Zimmer ihrer dementen Bekannten wieder verlassen, wird sie abgeholt und bekommt am Ausgang ihr Handy zurück.

Es war ein Arbeitskollege, der die 51-Jährige neben dem Bett der alten Dame filmte. Zu sehen ist die Pflegehelferin, die der Bewohnerin just einige Gesichtshaare entfernt hat; am Kopf der Seniorin liegt ein Handtuch. Allerdings kann man auf den Aufnahmen auch erkennen, dass die Bettdecke zur Seite gerutscht und das Nachthemd der Seniorin recht weit hochgeschoben ist, so dass ihr Unterleib partiell sichtbar wird. Außerdem projizierte die 51-Jährige etliche Smileys in den Film.

„Aktion war sehr besonders“

Die Anwältin des Pflegeheims erklärte, das Video verletzte die Würde und die Persönlichkeitsrechte der an Demenz erkrankten Bewohnerin und verstoße zudem gegen die Datenschutzbestimmungen des Heims. Zumindest vorübergehend habe aufgrund der Versendung per Whatsapp ein Personenkreis auf die intimen Bilder zugreifen können, den diese nun wahrlich nichts angingen. Auch Richter von der Straten nannte die Aktion „sehr besonders“ und erklärte: „Meine Großeltern halbnackt zu fotografieren und ins Netz zu stellen, erschiene mir fernliegend.“

Die Pflegehelferin mochte sich vor Gericht nicht zu den Motiven ihres Tuns äußern. Möglicherweise, so wurde am Rande der Sitzung spekuliert, wollte sie nur ihr besonderes Näheverhältnis zu der Seniorin dokumentieren, vielleicht wusste sie auch gar nicht, dass das Filmchen via Status 24 Stunden halböffentlich war. Allzu sehr grämen muss sich die 51-Jährige aber nicht über den Verlust ihres Arbeitsplatzes: Begünstigt vom derzeit herrschenden Mangel an Pflegekräften hat sie bereits eine neue Stelle gefunden.

