Wann ist jemand pflegebedürftig, und was geschieht bei der Pflegebegutachtung? Seit Januar 2017 gibt es eine entscheidende Veränderung in der Pflegeversicherung. Ob jemand pflegebedürftig ist und wie stark, nach welchen Kriterien die betroffene Person begutachtet und eingestuft wird – all das läuft nach komplexen Regeln ab. Die Pflegebedürftigkeit orientiert sich ausschließlich daran, wie stark die Selbstständigkeit beziehungsweise die Fähigkeiten eines Menschen bei der Bewältigung des Alltags beeinträchtigt sind und er deshalb der Hilfe durch andere bedarf. Bewertet wird, ob die Person die jeweilige Aktivität praktisch durchführen kann. Statt der früher drei Pflegestufen gibt es jetzt fünf Pflegegrade.

Mit einer Broschüre will der bundesweite Sozialverband VdK Verunsicherungen abbauen und Antworten auf oft gestellte Fragen geben. Viele wollen wissen, ab wann jemand pflegebedürftig ist, was bei der Begutachtung geschieht, ob die Empfehlung des Gutachters überprüft und verändert werden kann oder welche Leistungen der Pflegeversicherung in Anspruch genommen werden können. Mit dem Selbsteinschätzungsbogen können Betroffene vor einer Begutachtung den voraussichtlichen Pflegegrad selbst einschätzen und im Nachhinein überprüfen, ob die Pflegekasse ihres Erachtens einen angemessenen Pflegegrad festgesetzt hat.

Broschüre und Selbsteinschätzungsbogen können hier auf der Internetseite des VdK Deutschland heruntergeladen werden.