Pflegekräfte auf Jobsuche: Zahlen steigen um 80 Prozent

Hannover

Laura hat gekündigt, Anfang des Jahres schon. Die medizinische Fachangestellte (MFA) ist nicht geimpft, sie möchte sich auch nicht impfen lassen, auch mit dem Impfstoff des Herstellers Novavax nicht. „Ich habe einfach kein Vertrauen“, sagt die 26-Jährige, die seit ihrer Ausbildung in einer internistischen Praxis gearbeitet hat. Eigentlich ist Laura zufrieden mit ihrem Beruf, „aber dieses Zwanghafte, das mache ich nicht mit.“ Ihre Chefs suchen schon seit Wochen Ersatz, leicht ist es nicht.

Mehr Pflegekräfte auf Arbeitssuche

Bis zum 15. März müssen in Arzt- und Psychotherapeutenpraxen, Kliniken und Pflegeheimen sowie ambulanten Pflegediensten tätige Personen der Leitung dieser Einrichtung entweder einen Impfnachweis, einen Genesenennachweis oder ein Attest einer Kontraindikation gegen die Corona-Schutzimpfung vorlegen. Selbstständige sind ebenfalls meldepflichtig.

Laura, die ihren vollständigen Namen nicht nennen möchte, hat sich jetzt arbeitssuchend gemeldet. Damit ist sie nicht allein. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur Niedersachsen- Bremen meldet mehr Arbeitssuchend-Meldungen aus der Pflege – aber keine Kündigungswelle. Im Gesundheits- und Sozialwesen in Niedersachsen haben sich demnach von Dezember bis Februar 1353 mehr Menschen aus Pflegeberufen arbeitssuchend gemeldet als im Winter vor Corona (+89 Prozent) – das entspricht insgesamt allerdings nur einem Anteil von 0,8 Prozent.

Deutliche Steigerung bei den Pflegern auf Jobsuche

Auch in der Region gibt es zwar keine Veränderungen bei den Arbeitslosenzahlen im Bereich der Pflegeberufe. „Bei den Arbeitssuchenden allerdings gibt es mit knapp 80 Prozent eine deutliche Steigerung“, betont Holger Habenicht, Sprecher der Agentur für Arbeit in Hannover. Im Vorjahreszeitraum (Dezember 2020 bis Februar 2021) haben sich 204 Pflegekräfte arbeitssuchend gemeldet, im gleichen Zeitraum bis Februar 2022 sind es 365. „Ob das an der Impfpflicht liegt, wissen wir nicht, gehen aber davon aus“, so Habenicht. Die Agentur für Arbeit behalte die Zahlen im Blick, „sollte die Impfpflicht Auslöser sein, werden wir das in den kommenden Wochen auch nachvollziehen können – denn dann werden Arbeitsuchende auch zu Arbeitslosen.“

Kündigungswelle bleibt aus

Eine Kündigungswelle ist bislang nicht zu erkennen. Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen der Bundesagentur für Arbeit, konstatiert, dass sich zwar deutlich mehr Beschäftigte aus den von der Impfpflicht betroffenen Einrichtungen arbeitssuchend gemeldet haben, „wie viele davon jedoch auf die angekündigte Impfpflicht oder auf Protest-Aufrufe in sozialen Medien oder andere Gründe zurückzuführen sind, ist nicht eindeutig zu beantworten.“ Es sei auch wichtig zu unterscheiden: Arbeitssuchend heißt nicht arbeitslos. „Wer sich arbeitssuchend meldet, ist in Beschäftigung. Es bleibt abzuwarten, in welchem Umfang sich Beschäftigte tatsächlich arbeitslos melden werden“, so Pfeiffer.

Ungeliebte Impf-Alternative: Ampullen mit dem Corona-Impfstoff Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

„Wir merken verstärkt, dass viele sich jetzt noch haben impfen lassen und führen eine weitere leichte Verbesserung unserer Impfquote auf rund 97 Prozent auch darauf zurück, dass unsere Vorgesetzten im ständigen Gespräch mit ihren Mitarbeitenden sind“, sagt Matthias Büschking, Sprecher der Diakovere. Am Ende entscheide aber nicht die Diakovere, wer nach dem 15. März weiter arbeiten darf und wer nicht – sondern das Gesundheitsamt. „Wie bundesweit verordnet, übermitteln wir die Daten unserer ungeimpften Beschäftigten an das Gesundheitsamt. Weitere Entscheidungen werden dort gefällt.“ Es habe in den Einrichtungen noch keine Kündigungen explizit wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gegeben, so Büschking.

Versorgung ist gesichert

„Wegen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sind bisher keine Kündigungen bekannt“, sagt auch Simone Corpus, Sprecherin der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Den Mitarbeitenden wurde bekannt gegeben, dass die MHH diejenigen mit unbekanntem Impfstatus und ohne Impfung dem Gesundheitsamt melden wird. „Bisher gibt es bei der Kassenärztlichen Vereinigung keine Meldungen über Engpässe in den Praxen“, so auch Sprecher Detlef Haffke. Natürlich beschwerten sich zahlreiche Praxen über den bürokratischen Aufwand.

„Die Landeshauptstadt Hannover sieht für die eigenen Pflegeinrichtungen zurzeit keine Hinweise auf Kündigungen vor dem Hintergrund der einrichtungsbezogenen Impfpflicht“, sagt Stadtsprecherin Christina Merzbach. Für die Personalplanung in den Einrichtungen im Stadtgebiet agieren die jeweiligen Träger eigenverantwortlich. „Hier würden wir Hinweise erhalten, wenn die Versorgung nicht gesichert wäre, das ist aber bei keiner Einrichtung bislang der Fall.“

14 Tage Meldefrist

Die Leitung einer Praxis ist verpflichtet, dem Gesundheitsamt Mitarbeitende, die ihrer Nachweispflicht bis zum 15. März nicht nachgekommen sind, innerhalb von 14 Tagen zu melden. Das Gesundheitsamt setzt unterschiedliche Nachfristen zur Vorlage eines Nachweises und zur Nachimpfung. Bei fruchtlosem Verstreichen der Fristen greifen verschiedene Stufen: Zwangsgeldverfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Betretungs- und oder Tätigkeitsverbot.

Von Susanna Bauch