Hannover

Mareike B. bewegt sich viel, wenn sie redet. Sie sitzt auf einem Stuhl, lehnt sich nach vorn und zurück. Ihre Hände wandern über ihren Esstisch, ihre Fingerspitzen tippen auf das Holz. Doch wenn Mareike B. etwas bewegt, über das sie spricht, steht ihr Körper still. Sie schaut an einem vorbei, atmet aus und legt eine Hand auf ihren Brustkorb. Sie tut das oft an diesem Nachmittag.

B. wollte ihr Leben lang nie wirklich etwas anderes werden als Krankenschwester. Das ist eigentlich auch heute noch so. Trotzdem ist sie keine mehr. Weil sie nicht mehr die Krankenschwester sein kann, die sie sein will.

Mit siebzehn hat B., die gerne anonym bleiben möchte, eine Ausbildung als Krankenschwester in einem Krankenhaus in der Region Hannover angefangen. Heute ist sie 45 Jahre alt, und der Beruf hat einen anderen Namen: Gesundheits- und Krankenpflegerin. B. nennt sich weiter Krankenschwester, wenn sie über sich redet. Eine Urkunde mit der neuen Berufsbezeichnung hat sie nie beantragt.

Keine Schwester Stefanie

Im ersten Jahr ihrer Ausbildung sitzt B. einmal drei Stunden lang am Bett einer Frau, über die ihr gesagt wurde, dass sie den Tag nicht überleben wird. B. begleitet sie, tupft ihr die Lippen mit einem feuchten Tuch ab, streichelt ihr über die Wange. Wenn man sie fragt, warum sie Krankenschwester geworden ist, sagt B.: „Weil ich's kann."

Sie meint damit, dass sie gern zuhört, gern hilft, sich kümmert. „Dass es keine Schwester Stefanie wie im Fernsehen gibt, die alle Probleme löst und in der Mittagspause dann noch mit dem Dackel rausgeht, war mir natürlich klar.“

Anfang der 2000er Jahre wird B. schwanger und kehrt nach anderthalb Jahren zurück in ihr Krankenhaus. Dort ist sie bis zum Ende geblieben. Bei ihrer Rückkehr merkt sie, dass etwas anders ist.

Patienten liegen zwei Stunden in nassem Bett

„Ich dachte erst, das liegt an mir“, sagt B., „aber das war es nicht.“ B. hat weniger Zeit für die Patienten. Das liegt zum einen daran, dass sie immer mehr Dokumente von den Patientinnen und Patienten unterzeichnen lassen oder selbst abzeichnen muss. Es liegt auch daran, dass die Patientinnen und Patienten nach kürzerer Zeit entlassen und neue aufgenommen werden – und das Personal immer weniger wird.

Sie berichtet von Patienten, die zwei Stunden lang in ihren urinierten Betten liegen, weil die Pflegekräfte zu viele Menschen gleichzeitig betreuen müssen und ihnen nicht eher helfen können. Davon, dass sich ihr schlechtes Gewissen meldet, wenn sie drei Minuten die Hand eines Patienten hält. „Du müsstest gerade fünf andere Sachen machen.“ Sie fragt sich schon damals, ob es eigentlich noch um die Patienten geht.

„Ich dachte erst, das liegt an mir“: Die Zeit für die Patienten reichte immer weniger. Quelle: Imago (Symbolbild)

„Vor zehn Jahren haben wir schon gedacht, es kann nicht mehr schlimmer werden“, sagt B. heute. „Wurde es aber.“ Sie erzählt von einer Kollegin, die anderthalb Stunden nach Schichtende noch im Krankenhaus war und einen Patienten umgebettet hat. Kurz darauf gab es Ärger, weil sie vergessen hatte, den Vorgang zu dokumentieren. Manchmal hatte B. das Gefühl, dass die Dokumentation der Pflege wichtiger war als die Pflege selbst.

Zeitdruck in der Notaufnahme

Am Ende ihrer Karriere arbeitet sie in der Notaufnahme. B. nimmt Patienten in Empfang, teilt sie nach einem Schema ein und leitet sie an die richtigen Stellen weiter. Auch hier ist der Zeitdruck enorm. „Man ist wie ein Roboter, der das Pflichtprogramm runtersabbelt und keine anderen Perspektiven wahrnimmt“, sagt B.. Sie, die kurz vorher noch erzählt hat, wie wichtig es ist, ein Ohr für die Patienten zu haben, ihnen zuhören zu können, beschreibt, wie sie durch den Zeitdruck den Patienten gegenüber teils zickig wird.

„Man ist wie ein Roboter“: In der Notaufnahme war die Krankenschwester unter anderem mit ungeduldigen Patienten konfrontiert. Quelle: dpa (Symbolbild)

Einmal legt sie den Hörer einfach auf, als eine Angehörige, die weiter entfernt wohnt, sie das dritte Mal anruft, um nach ihrer Mutter zu fragen und sie ihr das dritte Mal sagen muss, dass der Arzt sie zurückrufen wird, sobald Zeit ist. „Das geht nicht. So wollte ich nie werden“, sagt B.

Auch bei einigen Patientinnen und Patienten ändert sich für B. etwas. Die meisten seien immer noch höflich, sagt B.. Es ist ihr wichtig, das zu betonen. Allerdings sei es auch häufiger vorgekommen, dass Menschen bei ihr in der Notaufnahme auftauchten, die fragten, wie voll es denn heute sei. Als wären sie beim Hausarzt.

Gestiegene Ansprüche

Sie erzählt von einer Frau, die sich mit Unterleibsschmerzen mit einem Rettungswagen in die Notaufnahme bringen lässt. Als B. ihr sagt, dass sie wahrscheinlich etwas warten muss, soll sie ihr gesagt haben „auf so eine Scheiße habe ich keinen Bock, dann gehe ich wieder“ – und gegangen sein. Andere kommen mit einer Nagelbettentzündung in die Notaufnahme. Die Ansprüche seien gestiegen, sagt B. Die Leute fühlten sich dabei im Recht – sie zahlen ja ihren Kassenbeitrag.

Und eigentlich ist die Erwartungshaltung auf der anderen Seite nicht anders. B. nennt das Wort Fallpauschale. Diese legt fest, wie die stationäre Behandlung eines bestimmten Patienten durch die Krankenkasse vergütet wird. Das Berechnungssystem ist komplex. Ganz grob kann man sagen, dass einem Patienten ein Geldbetrag zugewiesen wird, mit dem die Behandlung im Krankenhaus bezahlt wird. Das bedeutet schlichtweg auch: Ist ein bestimmter Punkt erreicht, ist es häufig nicht mehr wirtschaftlich, den Patienten weiter stationär zu behandeln. Früher blieben die Patienten nach einer Gallen-OP bis zu 14 Tage auf Station, sagt B. Jetzt seien drei vorgesehen.

„Medizinisch sind wir gut versorgt in Deutschland“, sagt sie. Dafür ist sie dankbar. „Menschlich ist es häufig unterirdisch.“ Sie hat Verständnis dafür, dass Krankenhäuser mittlerweile wie Unternehmen agieren müssen. Dass Personal auch Geld kostet. Aber nicht dafür, dass sie zu älteren Menschen, die in der Notaufnahme im Bett auf dem Flur warteten und irgendwann auf Toilette mussten, nur sagen konnte: „Entweder Sie pullern ins Bett, kneifen zusammen oder pinkeln hier im Flur vor allen in die Bettschüssel“.

Pause? Doch nicht, wenn die Kollegen versumpfen

Auf eine Pause bei der Arbeit habe sie in 98 Prozent der Fälle verzichtet, erzählt sie. Sie sagt auch, dass sie dazu niemand gezwungen habe. „Wenn du siehst, wie deine Kollegen versumpfen, gehst du ja nicht.“

B. hat lange gehofft, dass sich die Situation doch noch ändert. An einem Julitag in diesem Jahr steht sie das letzte Mal in der Notaufnahme. Draußen im Regen warten sieben Rettungswagen, drinnen steht B. und weint zum dritten Mal an diesem Tag. „In dem Moment wusste ich, ich schaffe das psychisch und physisch nicht. Und ich will es auch nicht mehr, weil sich nichts ändern wird.“

In den zwei Jahren davor hat sie versucht, Dinge zu ändern. An sich. An der Situation. „Red’ nicht so viel und hör’ nicht so viel zu“, wurde ihr geraten. Sie solle sich von den Patienten abgrenzen. Das kann B. nicht. Sie will es auch nicht. „Mich macht das als Mensch aus“, sagt B. Der Pflegenotstand, der Zeitdruck und nicht zuletzt der Finanzdruck in den Krankenhäusern haben ihr etwas genommen: Ihre Berufung.

B. sagt immer noch „meine Station“, wenn sie von ihrer Arbeit redet, sie sagt „wir“, wenn sie von Pflegekräften spricht. Sie sagt auch, dass sie wiederkommen würde, wenn ihr jemand versprechen könnte, dass es wieder gut wird.

„Wir brauchen mehr Personal“

Mit wieder gut meint B. nicht 3,8 Prozent mehr Lohn, sie meint auch keinen Beifall. Sie meint bessere Arbeitsbedingungen. Die Pflege braucht mehr Personal, mehr Zeit, ein anderes System sagt B.. „Wenn wir so weitermachen wie wir es tun, wird es nicht so weitergehen.“

Manchmal hatte B. fast Mitleid für junge Kollegen, die noch voller Überzeugung angefangen haben. „Du weißt nicht, in was du dich da reinbegibst“ – das hat sie gedacht und sich dann vor sich selbst erschrocken.

Unter dem Pflegepersonal im Krankenhaus gibt es einen Spruch: „Wer schlau ist, der geht.“ Mittlerweile arbeitet B. in einer anderen Branche. Ihre Kolleginnen und Kollegen konnten ihre Entscheidung verstehen. Manche fanden sie mutig. B. findet sich nicht mutig. Sie habe das Glück, dass ihr Partner genug verdiene, sodass sie ein berufliches Risiko eingehen könne, sagt sie. „Manche sind Hauptverdiener, die können sich das nicht leisten.“ Sie kenne fast niemanden, der bis zum Ende in der Pflege bleibt.

Bevor sie zum Abschied noch einmal ins Krankenhaus gegangen ist, dachte sie, dass ihr der Abschied das Herz zerreißen würde. Doch sie schüttelt den Kopf, ihre Hände liegen auf ihrem Schoß: „Aber da war nichts.“ Sie hatte einzeln abgepackte Süßigkeiten mitgebracht – der Pandemie wegen – und ihren Kollegen nochmal kurz gesagt „Tschüss, ich komme gar nicht mehr wieder.“ Keine Feier. Keine große Worte. B. sagt: „Für so etwas ist einfach keine Zeit.“

Von Nadine Wolter