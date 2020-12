Hannover

Ein Corona-Bonus für Pflegekräfte, Beifall für Krankenschwestern: Hilft das gegen den Pflegenotstand? Mareike B. wollte ihr Leben lang nie wirklich etwas anderes werden als Krankenschwester. Das ist eigentlich auch heute noch so. Trotzdem ist sie keine mehr. Weil sie nicht mehr die Krankenschwester sein kann, die sie sein will. Sie berichtete in der HAZ von wenig Personal und viel Druck. Viele Leser teilen ihre Erfahrungen.

HAZ-Leser Peter von Sassen: „Jeder kann das nachempfinden“

Wie viele herzzerreißende Reportagen über den Krankenhausalltag müssen in dieser Zeitung noch stehen, bevor sich endlich etwas bewegt? Eine Frau gibt ihren geliebten Beruf auf, weil sie die Arbeitsbedingungen und deutlich zu Tage tretende Missstände in ihrem Krankenhaus nicht mehr ertragen kann. Jeder, der in den letzten Jahren selbst in einer Klinik war, kann dies mit ganzem Herzen nachempfinden.

Ich habe im Frühjahr in einer hannoverschen Klinik gelegen, wo im Nachtdienst zwei Pflegekräfte für 30 zum großen Teil frisch operierte Patienten verantwortlich waren. Dabei lässt es sich gar nicht vermeiden, dass der Patient bei einem Notruf mit der Klingel am Bett bis zu 45 Minuten auf Antwort warten muss. Die Pflegekräfte haben sich dafür immer wieder bei uns Patienten entschuldigt. Das ist unglaublich – denn sie trifft doch überhaupt keine Schuld. Viele Jahre lang reagierte niemand in der Politik auf den ausgewiesenen Pflegenotstand, fast niemand kümmert sich um die Beschwerden des Krankenhauspersonals über die ständige Arbeitsüberlastung insbesondere durch ein viel zu enges Zeitkorsett.

Der Wert einer Gesellschaft hat sich für mich immer auch darüber definiert, wie diese Gesellschaft mit Armen, Kranken und alten Menschen umgeht. Wenn mit diesen Gruppen noch Geld gemacht wird, dann stimmt etwas grundsätzlich nicht. Wann endlich wird sich das im steinreichen Deutschland ändern?Peter von Sassen, Hannover

HAZ-Leserin Ingelore Pagel : „Die Schwächsten fallen runter“

Der Artikel schildert haargenau, wie das Arbeiten im Krankenhaus und im Altersheim inzwischen aussieht. Wer noch alle Sinne beisammen hat, kann einen solchen Beruf nicht anstreben. Mein verstorbener Mann hat mit 30 Jahren eine Umschulung zum Altenpfleger gemacht. Voller Elan und Freude hat er sich damals in diese neue Aufgabe gestürzt. Als Mitte der Neunzigerjahre die Pflegeversicherung eingeführt wurde, ließ die Begeisterung nach. Jeder Handgriff an einem Bewohner, jede Hilfestellung wurde in Zeiteinheiten eingeteilt.

Inzwischen werden alle Bereiche des täglichen Lebens kommerzialisiert, die Gesundheit, das Alter, das Wohnen. Und die Schwächsten fallen hinten hinunter. Dass unter diesen Arbeitsbedingungen keiner mehr in der Pflege arbeiten will, ist doch klar. Berichte zeigen, dass Ärzte und Pfleger, die nach Skandinavien ausgewandert sind, außerordentlich zufrieden sind: vernünftige Arbeitszeiten, Wertschätzung, Familienfreundlichkeit.

Wenn in Deutschland die Rede von mangelnder Wertschätzung für Pflegende war, kam das Argument: „Sollen sie doch was mit PC arbeiten. Da verdient man gut.“ Hat eben keiner daran gedacht, dass mal eine Pandemie über uns alle kommt. Und wahrscheinlich nicht die letzte! Ingelore Pagel, Hannover

HAZ-Leser Dr. Thomas Baun : „Die Wertschätzung geht verloren“

Als ehemaliger Arzt (1983 bis 2010) an einem Krankenhaus der Region Hannover habe ich die von Mareike B. geschilderten Veränderungen im Krankenhauswesen leider nur zu deutlich miterlebt und kann den Spruch „Wer schlau ist, geht“ sehr gut verstehen.

Durch den politisch gewollten Umbau von Versorgungseinheiten für kranke Menschen in Profitcenter mit ständig wechselnden Führungsetagen mit Zielvorgabeverträgen bleibt für uns am Krankenbett (ich unterscheide bewusst nicht zwischen pflegerischem und ärztlichem Dienst, da keiner ohne den anderen kann) zunehmend weniger Zeit für Zuwendung und die so wichtigen Gespräche mit den Menschen, die sich uns anvertrauen.

Was macht das mit den Menschen am Krankenbett? Die Wertschätzung der Arbeit geht verloren, auch wenn kurzzeitig mal geklatscht wurde. In den Augen der Verwaltungen mutiert die wichtige und für ein Krankenhaus zentrale Arbeit auf den Stationen von Patientenversorgung zu Kostenstellen, die es möglichst zu verbilligen gilt.

Da die einzige richtige Stellschraube bezüglich der Kosten das Personal ist, werden Stellen im weißen Bereich gestrichen, was beispielsweise dazu führt, dass auf einer 21-Betten-Station pro Schicht nur eine examinierte Schwester mit zwei Schülern Dienst tut. Wozu führt das? Die Schwester sitzt am PC und dokumentiert (weil nur sie das darf), während sich die Schüler die Hacken ablaufen und pflegen, so gut sie können – ohne kompetente Anleitung. Dass diese Schwester nach der Schicht mit schlechtem Gefühl und der Angst, wichtige Dinge übersehen zu haben, nach Hause geht, ist nur zu verständlich. Was das mit den Menschen macht, die ihren Beruf mit hoher Motivation, hohem Zeitaufwand und magerer Bezahlung ausüben, beschreibt Mareike B. sehr eindringlich.

Ein regionsspezifisches Problem kommt hinzu: Dadurch, dass die ehemaligen gut funktionierenden Landkreiskrankenhäuser mit den defizitären städtischen Häusern zwangsverheiratet wurden, wächst der Sparzwang auf dem Rücken der Beschäftigten weiter. Zudem wird das ganze Konstrukt durch völlig intransparente Entscheidungswege träge, sodass Innovationen, die zur Verbesserung der Arbeitssituation führen könnten, im Kompetenzwirrwarr stecken bleiben. Aus einem wendigen Schnellboot mit verschworener Crew wurde ein Tanker mit wechselnden Kapitänen, die die Besatzung gar nicht mehr kennen.

Ein langjähriger, erfahrender und einstmals hochmotivierter Intensivpfleger sagte mir einmal: „Früher war das mein Haus, meine Abteilung und mein Team, jetzt ist es nur noch ein Job...“ Dem ist nichts hinzuzufügen.Dr. Thomas Baun, Isernhagen

„Die Dokumentation ist wichtiger als die Versorgung der Patienten“: HAZ-Leser kritisieren die Zustände in den Krankenhäusern. Quelle: Werner Krüper/epd

HAZ-Leserin Gabriele Roßplesch : „Schon vor Corona unerträglich“

Ich habe den Text gelesen und gedacht, das könnte ich geschrieben haben. Die Situation in den Krankenhäusern war schon vor Corona unerträglich, wenn man seinen Beruf als Berufung sieht und ein Menschenfreund ist. Gabriele Roßplesch, Garbsen

HAZ-Leser Hinrich Dudenbostel: „Der Fisch stinkt vom Kopf“

Ein hervorragender Artikel, der die großen Probleme nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in den Pflegeheimen offenlegt. Meine Hochachtung für Schwester Mareike!

Als ehemaliger Hausarzt im Ruhestand, der vor seinem Studium einige Jahre als Pflegehelfer gearbeitet hat, kann ich allen geschilderten desaströsen Zuständen nur zustimmen. Als meine Frau mit einem Beckentrümmerbruch vor einigen Jahren auf der Station lag, auf der sie früher selbst als leitende Gruppenschwester gearbeitet hatte, brach für sie eine Welt zusammen. Nachdem sie ein Abführmittel bekommen hatte, bekam sie nach dem Anfordern eines Schiebers von einer Pflegekraft gesagt, dass man ihr jetzt diesen wegen einer Besprechung nicht bringen könne. Da musste die schwerkranke Bettnachbarin helfen. Angehörige haben mir erzählt, dass der blinden Mutter das Essen vor die Nase gestellt und abgeräumt worden sei, ohne ihr beim Essen zu helfen: „Sie wäre verhungert, wenn wir nicht hingefahren und sie gefüttert hätten“.

Die Dokumentation ist wichtiger als die Versorgung der Patienten, sowohl in Krankenhäusern als auch in Pflegeheimen.

Viele ehemalige ausgezeichnete Stationsschwestern, die ich von früher kenne, haben die Krankenhäuser verlassen und arbeiten lieber in der häuslichen Krankenpflege als sich diese Zustände in der Klinik noch anzutun. Die in den vergangenen Jahren Ausgebildeten lern(t)en den Pflegeberuf so, wie er jetzt ist.

Wenn heute ein(e) Chefärzt(in) vor dem(r) Verwaltungschef(in) eines Krankenhauses stramm steht, Anweisungen entgegennimmt und umsetzen muss, die sich in ihrer Konsequenz auch auf seine (ihre) ärztlichen Entscheidungen auswirken und er (sie) muss dies umsetzen, auch wenn er (sie) dieses aus ärztlicher Überzeugung nicht für richtig hält, dann weiß jeder, wo heute die Prioritäten liegen.

Aber der Fisch stinkt vom Kopf, auch was die Zustände in den Krankenhäusern angeht. Letztlich sind es der Gesundheitsminister, die Kassenärztliche Vereinigungen und die Krankenkassen, die durch ihre Honorarpolitik die Verantwortung für dies Desaster tragen.Hinrich Dudenbostel, Neustadt; Arzt f. Allgemeinmedizin

HAZ-Leser Günter Mücke : „Wofür der Bonus für Bundestagsmitarbeiter?“

Zweierlei Maß? Mitarbeiter der Bundestagsabgeordneten sollen einen Corona-Bonus erhalten; von Einschränkungen war da nicht die Rede. Krankenpflegekräfte sollen diesen Bonus jedoch nur erhalten, wenn sie in einem bestimmten Zeitraum eine Mindestzahl von Corona-Patienten versorgt haben. Warum sollen dann Bundestagsmitarbeiter den Bonus bekommen? Wie viele Corona-Patienten haben sie denn versorgt? Oder genügt bei diesen Beschäftigten, dass sie das Wort Corona gehört oder vielleicht einmal geschrieben haben? Günter Mücke, Pattensen

