Hannover

Eine Gruppe junger Menschen vor dem Supermarkt, schräg gegenüber zwei Frauen vor dem Schreibwarengeschäft und etwas dahinter eine Schlange Wartender am Döner-Imbiss. Schaut man an diesem Sonnabendnachmittag die Limmerstraße hinab, dann fällt einem vielleicht erst auf den zweiten Blick auf: Es sieht alles erstaunlich normal aus. Offene Geschäfte, Imbisse, Menschen dazwischen – es ist Leben auf „der Limmer“, wo anderswo der Lockdown alle Lichter ausgehen lässt. Wie kommt das?

Die Limmer war immer belebt

Ein bisschen unter Menschen sein, auch mal einen Kaffee an der Ecke genießen können – das gefalle ihr an der Limmerstraße, sagt Birgit Kahlert. Sie schiebt ihr bunt geschmücktes Rad die Straße entlang, manchmal muss sie Menschen ausweichen, aber zu eng sei es ihr nicht, sagt sie: „Notfalls kann ich ja auf die Fahrbahn ausweichen.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für Kirk Lenke ist die Limmerstraße an diesem Tag eine Station auf einer Radtour mit Frau und Kind. „Ich bin gebürtiger Lindener, ich kenne die Limmerstraße, seit ich so klein war“, sagt Lenke und senkt die Handfläche bis auf Kniehöhe herab. Er findet schön, dass hier vergleichsweise viel los sei. Die Limmer sei früher die Einkaufsstraße für den täglichen Bedarf gewesen, sagt Lenke. Das habe sich geändert – aber belebt sei sie immer gewesen.

Auf Radtour in Linden: Kirk Lenke mit Frau Kathrin Wolsing und Tochter Annika Wolsing. Quelle: Katrin Kutter

Lenke wartet vor dem Second Date, Lindenern bekannt für seinen Mix aus Antiquitäten, Deko und Blumen – und als Blumenladen darf das Geschäft öffnen. Ebenso wie die Bäcker, Kioske, Supermärkte, Imbisse, Apotheken und Buchläden entlang der Straße. Was dagegen in der Limmerstraße weitgehend fehlt, ist das, was die City zwischen Steintor und Kröpcke, Bahnhof und Marktkirche im Überfluss hat: Kleidungs- und Schuhgeschäfte, die derzeit vom Lockdown stillgelegt sind. Die Limmerstraße hat einfach eine andere Ladenstruktur als die Innenstadt – und das ist in der Pandemie von Vorteil.

Coronatests statt Kino: Im Apollo werden nun Schnelltests angeboten. Quelle: Katrin Kutter

Stammkunden kommen extra angereist

Freut sich über Stammkunden: Amelie Müller von Riva Wohnaccessoires und Schmuck. Quelle: Katrin Kutter

Und von der Laufkundschaft profitieren auch die Geschäfte, die keine Kunden hineinlassen dürfen. Amelie Müller von Riva Wohnaccessoires und Schmuck verkauft an der Tür Waren, die vorher per Telefon oder online bestellt worden sind. „Es ist kein Vergleich zum Verkauf vorher, aber es funktioniert“, sagt sie. Wobei Riva sich auch auf Stammkunden stützen könne, die extra in die Limmerstraße oder an den Lindener Markt kämen, wo es ein weiteres Riva-Geschäft gibt.

Kann über Kundschaft nicht klagen: Oliver Harmsen in seinem Geschäft für Zigarren und Whisky. Quelle: Katrin Kutter

Oliver Harmsen von Harmsen Zigarren & Whisky freut sich ebenso, dass die Limmerstraße auch im Lockdown so belebt ist, obgleich er das auch mit gemischten Gefühlten sieht. „Für das Geschäft ist das gut, aber gesundheitlich vielleicht nicht ganz so.“ Er selber habe gemerkt, dass die Leute bei ihm mehr kaufen: Zigarren, weil das Rauchen im Home-Office leichter möglich sei als im Büro. Und auch Whisky, da die Kneipen zu haben. „Und die Leute haben deshalb Geld übrig“, so Harmsen.

„Das Leben auf der Straße ist tot“

„Es ist alles runtergegangen“: Esengül Türks Kiosk leidet unter Maskenpflicht und Ausgangssperre. Quelle: Katrin Kutter

Das aber sieht Kioskbetreiberin Esengül Türk, die alle nur Gül nennen, am anderen Ende der Limmerstraße anders. „Es ist alles runtergegangen.“ Nicht erst seit der Ausgangssperre, sondern bereits mit der Maskenpflicht auf der Limmerstraße, die hier auch an jeder Ecke per Straßenschild angezeigt wird. Mit Maske könne man nicht Bier trinken, nicht essen, nicht rauchen – also gehe das Limmer-Publikum in die Seitenstraßen. „Aber das ist nicht das Gleiche wie Limmern“, sagt Gül.

Protest gegen die Corona-Maßnahmen und Protest gegen den Protest: Auf dem Boden der Limmerstraße wird die Corona-Krise ausdiskutiert. Quelle: Katrin Kutter

Mit der Ausgangssperre sei für sie das Geschäft noch einmal schwieriger geworden. Normalerweise habe sie in der Woche bis ein Uhr offen gehabt, am Wochenende auch durchgehend, um die Nachtschwärmer zu versorgen. Jetzt müsse sie um 22 Uhr schließen. „Das Leben auf der Straße ist tot“, sagt sie. Wenn das so weitergehe, dann gingen die kleinen Geschäfte kaputt.

Auch wenn der Lockdown die Limmerstraße nicht so hart getroffen hat, wie andere Einkaufsstraßen – eitel Sonnenschein herrscht hier nicht.

Von Heiko Randermann