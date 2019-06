Hannover

Gleich zweimal tritt Phil Collins im Stadion in Hannover auf. Erwartet werden Zehntausende Fans – sowohl am Freitagabend als auch am Sonnabend.

Neben den Musikfans sind auch mehrere Hundert Klimaschützer in der Stadt unterwegs – die Fahrraddemo führt mitten durch die Innenstadt –mit Verkehrsproblemen muss gerechnet werden.

+++ Gestern bestellt, heute waren die Tickets da

So spontan wie Bettina Poggianella und ihr Mann aus Gleidingen hat sich wohl sonst niemand für den Konzertbesuch entschieden. „Ich habe die Karten gestern bei Ebay gekauft, um meinen Mann zu überraschen“, erzählt die 45-Jährige. „Heute Mittag kamen sie dann um 12 Uhr mit der Post, das war schon aufregend.“ Das Paar hat Phil Collins schon einmal live gesehen. „Aber das ist bestimmt 20 Jahre her, und wir wollten ihn immer noch mal sehen“, sagt Poggianella, und ihr Mann ergänzt: „Bevor man 500 Kilometer weit fährt, lieber ein Heimspiel!“

Umfrage: Bettina Poggianella (45), aus Gleidingen. Quelle: Stein

Was ist ihr Lieblingslied? „‚In the Air Tonight“ geht immer, weil man das so nachvollziehen und auf sich selbst projizieren kann. Das ist einfach aus dem Leben“, sagte Poggianella.

+++ Musikfans lassen es gelassen angehen

Langsam bilden sich Schlangen am Einlass. Die Situation vor dem Stadion bleibt aber weiterhin entspannt, viele Besucher essen erst einmal ein Eis oder trinken ein Bier. Von Problemen bei der Anreise berichtet bisher niemand – trotz der großen Fahrraddemo in der Innenstadt.

Vor dem Stadion bilden sich inzwischen Warteschlangen. Quelle: Stein

+++ Polizei : Kleine Behinderungen

Ein Polizist sagt am Rande der Fahrraddemo, die Stadt sei voll, es gebe aber nur kürzere Behinderungen. „Alles ist im Rahmen.“ Ein Autofahrer ärgert sich dennoch, dass er später nach Hause zu seiner Familie kommt. Durch die Autoschlangen würde die Umwelt viel mehr verpestet. Die Radfahrer rollen derweil munter weiter.

+++ Fahrradkorso rollt durch Südstadt

Ein großes Verkehrschaos ist bisher nicht eingetreten. Am Aegi warteten einige Autos, bis die Fahrradfahrer vorübergezogen waren. Der Korso fährt inzwischen durch die Südstadt und hat die Sallstraße erreicht. Das Ziel: Der Georgengarten. Laut Veranstaltern sind 2000 Menschen auf Rädern unterwegs. Die Polizei sprach bisher von rund 800.

Der Fahrradkorso rollt durch die Südstadt. Quelle: Döhner

+++ Die Polizei empfiehlt die Anreise mit dem Fahrrad

Rund 800 Teilnehmer hat die Fahrraddemo von „ Fridays for Future“ laut Polizei in der Innenstadt.

+++ Die Üstra teilt mit:

Bei den Buslinien 100 und 200 gibt es Änderungen.

+++ Nach Kiss jetzt Phil Collins , dann Rammstein

Linda Livermore und Merlin Max Engels nehmen mehr als nur ein Konzert in Hannover in diesem Sommer mit – genug Auswahl gibt es schließlich. „Wir waren schon bei Kiss, und Rammstein sehen wir auch noch in Hannover“, sagt Livermore. Dafür reisen die beiden Freunde auch gern extra aus Soltau an. „Mit dem Zug fährt man nur eine Stunde, das ist kein Problem“, sagt die 20-Jährige. Auch die Fahrraddemo in der Innenstadt hat bei der Anreise nicht groß gestört. „Die sind ganz schnell an uns vorbeigefahren“, erzählt Engels.

Linda Livermore und Merlin Max Engels Quelle: Johanna Stein

Was ist das Lieblingslied von Linda Livermore? „‚You‘ll Be In My Heart‘, weil es einfach das schönste ist und instrumental am besten klingt“, sagt die 20-Jährige.

+++ Welche Lieder spielt Phil Collins ?

Ob der Song auch beim Konzert dabei ist? Die letzten Auftritt von Phil Collins kamen ohne ‚You‘ll Be In My Heart‘ aus. Wie die Setlist zuletzt aussah, sehen Sie hier.

+++ Fahrraddemonstration ist unterwegs

Die jungen Klimaschützer trafen sich um 16.30 Uhr am Opernplatz. Das Areal war gefüllt mit mehreren Hundert Fahrrädern. Annette Zenk (41) ist mit ihren Töchtern bei der Demo dabei. Das war sie auch schon bei der Raddemo im April. Die zweijährige Tochter sitzt im Anhänger, die fünfjährige Charlotte erstmals auf dem eigenen Rad. „Ich habe lange gewartet, bis es eine Jugendbewegung gibt“, sagt Zenk. „Wenn mich meine Kinder mal fragen, was hast Du gemacht, kann ich sagen, ich habe es wenigstens versucht.“

Mehr als 500 Radfahrer beteiligen sich an der „Fridays for Future"-Demo durch die Innenstadt. Quelle: Saskia Döhner

+++ Das sind die Bühnenzeiten im Stadion

Der Einlass hat um 17 Uhr begonnen.

19 Uhr: Sheryl Crow

20.45 Uhr Phil Collins

22.45 Uhr Ende

