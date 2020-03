Hannover

Der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion, Dirk Toepffer, steht vor dem roten Samtvorhang im Neuen Theater an der Georgstraße und begrüßt das Publikum. Er freue sich sehr über seinen heutigen Gast, auch wenn dessen politische Linie nicht immer die seine sei. Hinter dem Vorhang ruft eine jugendliche Stimme: „Zum Glück kann man mein Gesicht gerade nicht sehen.“ Der Saal lacht. Damit ist der Ton gesetzt für eine Gesprächsrunde, bei der sich bis zum Ende biografische Anekdoten und politische Diskussionen über Vergangenheit und Zukunft der CDU abwechseln. Die Gäste sind: die CDU-Landtagsabgeordnete Petra Joumaah sowie Petra Bahr, Regionalbischöfin des evengelisch-lutherischen Sprengels Hannover. Und natürlich der eigentliche Star des Abends: Bundespolitiker Philipp Amthor.

Abgrenzung von der AfD

Amthor gelang bei der Bundestagswahl 2017 durch „Tausende Hausbesuche“ als zweitjüngster Abgeordneter der Einzug in den Bundestag. Bundesweite Bekanntheit erlangte er spätestens im Zuge der „Zerstörung der CDU“ durch den Youtuber Rezo. In der Presse wurde seitdem viel über ihn geschrieben. Moderator Christian Stoll, selber Journalist, erzählt, dass viele seiner Kollegen in Berlin Amthor als Streber bezeichnen würden. Den 27-jährigen stört das nicht. „Als Politiker ist es besser, Streber genannt zu werden, als Faulenzer zu sein.“

Den Großteil des Abends soll es aber nicht um Amthor, sondern um das C in der CDU und die personelle Zukunft der Partei gehen. Sehr viel diskutiert wird auch über den richtigen Umgang mit der AfD. Petra Bahr sagt dazu: „Wir dürfen nicht zulassen, dass die Dolchstoßlegenden der AfD zu unserem eigenen Narrativ werden.“ Denn aus ihrer Sicht war „das Jahr 2015 definitiv kein Jahr horribile für die CDU wie mittlerweile auch viele in der CDU behaupten“.

Nachbarwahlkreis von Merkel

Auch Amthor wird nicht müde, klare Linien gegenüber der AfD zu ziehen. Schließlich hat ihn der Erfolg der Rechtspopulisten in seinem eigenen Bundesland erst dazu gebracht, vor drei Jahren für den Bundestag anzutreten. Um die an die AfD verlorenen Wähler zurückzuholen, fordert er nun: „Die CDU muss wieder in der Breite erkennbar sein.“ Von Ruck-Debatten nach links oder rechts halte er nichts. „Aber es braucht eben auch konservative Stimmen, um in einer Volkspartei keine Repräsentationslücken entstehen zu lassen.“

Irgendwann wird Amthor auf sein Verhältnis zur Bundeskanzlerin angesprochen. Amthor bemüht sich um eine diplomatische Antwort und erklärt, Merkel trete ja in dem Wahlkreis direkt neben seinem eigenen an. „Und schon mein Opa hat immer gesagt: Zu seinen Nachbarn sollte man ein gutes Verhältnis haben.“ Wieder lacht das Publikum. Wenig später ist die Veranstaltung zu Ende.

Von Tim Schnelle