Hannover

120 Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Fachbereichen der Leibniz-Universität Hannover werden künftig unter einem neuen Dach an der Präzisionsoptik der Zukunft arbeiten. Wie die Uni am Freitag mitteilte, hat der Wissenschaftsrat empfohlen, einen für das Exzellenzcluster PhoenixD geplanten Forschungsbau zu fördern. „Das Opticum wird – vorbehaltlich der abschließenden Entscheidung der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz – mit 54,2 Millionen Euro finanziert“, teilte die Leibniz-Uni mit. 

„Opticum“ steht für „Optics University Center and Campus“. Das Forschungszentrum soll an der Pascalstraße im Wissenschaftspark in Hannover-Marienwerder errichtet werden. Die Forscher aus den Fachgebieten Physik, Maschinenbau, Elektrotechnik, Mathematik, Informatik und Chemie arbeiten derzeit noch über mehrere Standorte verteilt. Im neuen Forschungsbau stehen dann ausreichend Büros, Labore und Versuchshallen bereit, um die vollständig vernetzte Produktionsplattform an einem Ort zu vereinen.

Bund und Land Niedersachsen beteiligt

Bund und Land beteiligen sich jeweils zur Hälfte an der Finanzierung. Die Uni engagiert sich mit Mitteln aus dem Exzellenzcluster PhoenixD und dem europäischen Strukturfonds. Für 12 Millionen Euro schafft sie während der Bauphase Großgeräte für die Produktionshalle an. Außerdem soll eine eigene Stadtbahnhaltestelle geben. In unmittelbarer Nähe befinden sich zudem das Laser Zentrum Hannover sowie die Institute auf dem Campus Maschinenbau der Leibniz-Uni in Garbsen.

„Es ist folgerichtig und freut mich sehr, dass dieses Zukunftsthema nun auch durch einen neuen Forschungsbau untermauert wird“: Uni-Präsident Volker Epping. Quelle: Katrin Kutter

Uni-Präsident Volker Epping betonte die Bedeutung der optischen Technologien in Hannover. Die Leibniz-Uni zeichne sich bereits durch einen eigenen Forschungsschwerpunkt und eine eigene Forschungsschule vergleichbar mit einer Fakultät aus. „Es ist folgerichtig und freut mich sehr, dass dieses Zukunftsthema nun auch durch einen neuen Forschungsbau untermauert wird.“ Das Exzellenzcluster und der Wissenschaftsstandort Hannover würden durch das „Opticum“ weiter gestärkt.

„Digital und physikalisch vernetzt“

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollen hier nach den Worten von Uwe Morgener, Vorstandssprecher des Exzellenzclusters, „gemeinsam an der Digitalisierung der Optikforschung und Optikproduktion arbeiten“. Gemeinsam mit Projektpartner der TU Braunschweig und des Laser Zentrums werde etwa untersucht, „wie komplexe Optiksysteme durch moderne Fertigungsverfahren – beispielsweise den 3-D-Druck – für einen Bruchteil des heutigen Preises in einer kurzen Entwicklungszeit realisiert werden können“. Dank leistungsstärkerer Datenverarbeitung und verbesserter Fertigungsmethoden könnten die Forscher „eine digital und physikalisch vernetzte Produktionsplattform für optische Bauteile und Systeme realisieren“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) freute sich: „Die Ansiedlung des ,Opticums‘ ist ein großartiger Erfolg für die exzellente Forschung in Hannover und zeigt die Vorzüge des Wissenschaftsparks Hannover-Marienwerder als idealen Standort für Innovation und Forschungsansiedlung.“

Von Karl Doeleke