Hannover

Igor Levit, Klavier-Professor an der Musikhochschule in Hannover und international gefragter Konzertpianist, wird am 1. Oktober von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Der 33-Jährige wird zusammen mit 14 weiteren Bürgern geehrt – darunter auch Virologe Christian Drosten .

Levits Corona-Hauskonzerte galten als vorbildlich

Bei Levit seien „künstlerisches Wirken, gesellschaftspolitisches Engagement und Solidarität mit anderen untrennbar verbunden“, heißt es zur Begründung auf der Internetseite des Bundespräsidialamtes. Besonderer Anlass für die Ehrung sei, dass Levit zu Beginn der Corona-Krise mit täglichen, aus seinem Wohnzimmer selbst übertragenen Konzerten „aus der Isolation heraus ein Miteinander über Grenzen hinweg hat entstehen lassen“. Zudem widmete er sein Hauskonzert am 29. April, zugleich 75. Jahrestag der Befreiung des Lagers Dachau, den Überlebenden der Konzentrations- und Vernichtungslager. Das Bundespräsidialamt urteilt: „Von seinem Engagement gegen Antisemitismus, die Ausgrenzung von Minderheiten und für die Demokratie lässt er sich weder durch Morddrohungen einschüchtern noch durch Hetze gegen ihn im Netz abbringen.“

Anzeige

Niemand aus Niedersachsen dabei

Zusammen mit Levit wird unter anderem der Virologe Christian Drosten ausgezeichnet. Zusätzlich ehrt Steinmeier weitere Bürger etwa aus Sachsen-Anhalt, Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Levit hat seinen Wohnsitz ebenso wie Drosten und zahlreiche weitere in Berlin – aus Niedersachsen ist diesmal kein Geehrter dabei.

Von Stefan Arndt und Conrad von Meding