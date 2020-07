Calenberger Neustadt

Strandleben: Am Fuße der drei warmen Brüder, dort, wo die Ihme in die Leine fließt, befindet sich einer der schönsten Picknick-Plätze der Stadt. Mit Blick aufs Wasser kann man hier einen entspannten Nachmittag genießen, Paddlern zusehen oder selbst ins Wasser springen. Wer sich unweit der Bar Strandleben niederlässt, kann sich dort auch mit kühlen Getränken versorgen lassen.

Nordstadt

Georgengarten: Etwas stilvoller wird es im Georgengarten. Zwischen hoch gewachsenen Bäumen, Blumenbeeten und dem Wilhelm-Busch-Museum befinden sich große Wiesen, die viel Platz zum Picknicken bieten. Hier findet man auch mit großen Gruppen einen idyllischen Fleck, und wer Spiele wie Frisbee, Fußball oder Wikingerschach (Kubb) mag, hat hier ausreichend Platz. Am besten erreicht man den Georgengarten mit den Stadtbahnlinien 4 oder 5 bis zur Haltestelle Schneiderberg/ Wilhelm-Busch-Museum.

Ob Frisbee, Fußball oder Wikingerschach – im Georgengarten ist für alle Sport- und Spielaktionen beim Picknick Platz. Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Herrenhausen

Herrenhäuser Gärten: Ob Großer Garten oder Berggarten – ein herrschaftliches Gefühl kommt beim Picknick inmitten von barocken Gebäuden, exotischen Pflanzen und prächtig angelegten Blumenbeeten auf. Die Herrenhäuser Gärten bieten eine wunderschöne Umgebung für ein gelungenes Picknick – auch wenn Gäste es sich hier nur auf ausgewiesenen Flächen gemütlich machen dürfen. Tipp: Wer keine Lust oder Zeit hat, sein Essen selbst mitzubringen, kann sich von der Schlossküche Herrenhausen auch vorbereitete Picknick-Körbe oder Boxen bestellen.

List

Eilenriede: Gemütlich mit der Decke im Grünen sitzen – das geht besonders schön vor der Wiese am Milchhäuschen in Hannovers Stadtwald. Natürlich kann man auch an anderen Plätzen in der Eilenriede picknicken, aber der Vorteil hier: Der kurze Weg zu Eis, Limo und sogar warmem Essen macht diesen Platz so schön bequem. Das Milchhäuschen liegt mitten im Grünen – also Mückenschutz nicht vergessen. Das Café erreicht man am besten zu Fuß oder mit dem Rad vom Königinnendenkmal an der Hohenzollernstraße.

Wer sich in der Eilenriede zum Picknicken in die Nähe des Milchhäuschens setzt, kann sich bei Bedarf dort auch Eis, Limo oder warmes Essen holen. Quelle: Tobias Kleinschmidt (Archiv)

Oststadt

Weißekreuzplatz: Hinter dem Raschplatz befindet sich auf dem Weg zur Lister Meile der Weißekreuzplatz. Dieser eignet sich für ein Treffen mit Freunden, für Alleinunterhalter mit einem guten Buch und auch für ein kleines Picknick. Bänke, die von Rankgerüsten mit Kletterrosen umgeben sind, laden zum Verweilen ein – man muss ja nicht immer auf dem Boden Picknicken.

Auf den Grünflächen des Weißekreuzplatzes finden Picknicker ausreichend Platz, um inmitten der schönen Altbauten ihr Essen zu genießen. Quelle: Conrad Meding (Archiv)

Linden

Ihmeufer: Zwischen Schwarzem Bären und Schnellem Graben erstreckt sich ein idyllischer Teil des Ihmeufers – perfekt für ein gemütliches Picknick. Wer den Abend im kühlen Schatten am Wasser verbringen will, kann entlang des Flusses seine eigene gemütliche Bucht finden – garantiert abseits der Menschenmassen.

Faustwiese: Gleich neben dem Club Faust kann man sich mitten im Gewusel der Stadt niederlassen. Die Wiese erreicht man am besten mit der Stadtbahn 10 bis zur Haltestelle Leinaustraße.

Südstadt

Maschsee: Maschsee? Ja Maschsee! Fast jeder denkt wohl zunächst an die Biergärten am Nordufer oder beim Maschseebad. Doch wer ein wenig ruhiger sitzen und vor allem einen schöneren Blick auf den Sonnenuntergang genießen will, dem sei der Steg beim Parkplatz am Karl-Thiele-Weg (Abzweigung zum Ohedamm) empfohlen. Nicht selten sieht man dort auch Familien mit Picknick-Körben sitzen. Wer den Sonnenuntergang am Maschsee in voller Länge und in allen Farben genießen möchte, sollte nach einem passenden Plätzchen am östlichen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer Ausschau halten.

Romantischer geht es kaum: Wenn das Wetter mitspielt, kann man beim Picknick am Maschsee einen farbenfrohen Sonnenuntergang genießen. Quelle: Lisa Breitenstein (Archiv)

Hoppenstedtwiese: Zwischen Hildesheimer Straße und dem Bahnhof Bismarckstraße liegt eine Fläche so groß wie drei Sportplätze, die vor allem Familien nutzen. Kein Wunder, denn direkt nebenan ist der Spielpark Tiefenriede. Hier ist ausreichend Platz für ein Picknick, und Kinder finden hier garantiert einen Spielgefährten. Am besten erreicht man die Hoppenstedtwiese mit den Stadtbahnlinien 1, 2 oder 8 bis zur Haltestelle Altenbeekener Damm.

Limmer

Schleuse: Baden im kühlen Kanal, sonnen und picknicken mit Freunden: Der Blick auf die letzte verbliebene Ruine des alten Conti-Geländes garantiert gerade bei Sonnenuntergang eine einmalige Kulisse – die es zudem vielleicht nicht mehr lange geben wird, denn auf dem Conti-Gelände entsteht gerade das Neubaugebiet Wasserstadt.

An der Schleuse in Limmer kann man nicht nur picknicken, sondern auch das kühle Nass genießen. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Ricklingen

Kiesteiche: Entspannung, Abkühlung und zahlreiche Liegewiesen – das bieten die Ricklinger Kiesteiche. Für die Hannoveraner sind sie als Erholungsgebiet von großer Bedeutung und immer einen Besuch wert – gern auch zum Picknicken. Die Kiesteiche zeichnen sich nicht nur durch Badespaß aus, sondern auch durch ihre natürliche Lage. Sie werden durch dichte Baumbestände umrahmt – ob Sonnenanbeter oder Sonnenmuffel, es ist für jeden etwas dabei.

Laden zum Entspannen ein: An den Ricklinger Kiesteichen findet jeder seinen Platz. Quelle: Rainer Droese (Archiv)

Isernhagen

See im Wietzepark: Die Füße in den Sand vergraben, den Blick auf das Wasser richten und den Sonnenuntergang genießen. Am See im Wietzepark kann man sich das Strandgefühl in die Region holen. Und wem das Schleppen der Kühltasche zu anstrengend ist: Nebenan im Seehaus gibt es das kühle Getränk und den Strandkorb für das Urlaubsgefühl.

Steinhude

Steinhuder Meer: Klar, Niedersachsens größter Binnensee ist längst kein Geheimtipp mehr – aber dafür für ein gemütliches Picknick nach wie vor zu empfehlen. Besonders gut geht das auf der Badeinsel mit ihrem weißen Sandstrand. Mit sagenhaftem Blick aufs Wasser schmeckt selbst gemachtes Essen gleich doppelt so gut.

Das ist der Blick von der Brücke der Badeinsel in Steinhude aus. Quelle: Sarah Krüger (Archiv)

Wennigsen

Deister: Vogelgezwitscher, Blätterrauschen, verschlungene Pfade – auf bis zu 405 Meter Höhe erwartet Besucher hier ein traumhaftes Erholungsgebiet. Wer vom Wandern und Spazieren im Deister genug hat, findet mitten im Wald auch perfekte Picknick-Plätze. Am besten erreicht man den Deister mit der Buslinie 540 bis Wennigser Mark/Blankweide oder mit dem Auto bis zum Parkplatz Waldkater in der Wennigser Mark.

Wer einen guten Picknick-Platz sucht, kann zum Beispiel den Natur-Rätsel-Pfad entlanglaufen – ein guter Ort wird sich am Wegesrand mit Sicherheit finden lassen. Quelle: Lisa Neugebauer (Archiv)

Von Lisa Neugebauer