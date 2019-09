Hannover

Welche Apps sind sinnvoll, welche nicht? Was ist noch digitales Lernen, was ist schlicht Daddeln? Was lässt Kinder schlauer werden – und was macht sie nur zappeliger?

Diesen Fragen will die Stadt Hannover mit ihrem vierjährigen Modellprojekt Cloudi und Smarten nachgehen, das jetzt in zwei Kitas gestartet ist. „Das ist ein Baustein in der Digitalisierungsstrategie der Stadt“, sagte Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski, „es ist aber auch ein pädagogischer Auftrag, Medienkompetenz von klein auf zu vermitteln.“

Eltern sind oft hilflos

Dass Kinder ein Smartphone bedienen oder am PC spielen, bedeute nicht, dass sie auch um die Risiken digitaler Medien wüssten. Selbst die Eltern von Kita-Kindern, die schon mit Handys und Tablets aufgewachsen sind, seien oft hilflos, wenn es um die Mediennutzung ihrer Kinder gehe, sagt Rzyski. Das Pilotprojekt wende sich nicht nur an Kinder, sondern auch an Erzieher und an Eltern, also an das gesamte Team im Kindergarten.

Das Familienzentrum Rotekreuzstraße 23a in Groß-Buchholz ist eine der beiden Pilotkitas. „Auch wenn wir uns manchmal medienfreie Zeit wünschen, Tablets und Smartphones haben die Welt der Kita-Kinder durchdrungen“, sagt Leiterin Karin Flottmann. Wenn Fünfjährige mit einem Tablet ins Innere einer Pfütze schauten, dann sei das ein sinnvolles Forscherinstrument. Wenn Computerspiele die Kinder so verschreckten, dass sie noch Tage später verängstigt in den Kindergarten kämen, dann sei das eben die falsche Mediennutzung.

Handyfreie Zone in der Kita

Leiterin Flottmann erhofft sich auch einen Lerneffekt für die Größeren: „Da wird dann das Handy eben zum Abendbrot zur Seite gelegt.“ Erste Erfolge kann sie schon verbuchen: „Die Kinder sagen ihren Eltern, dass sie vor der Tür telefonieren müssen und nicht in der Kita.“ Die neuen Medien sollten nicht die alten ersetzen: „Natürlich lesen wir noch vor, malen oder spielen mit den Kindern Memory.“

Lernen durch Mitmachen In den beiden Pilotkitas in Mittelfeld und Groß-Buchholz sollen die Kinder viel aus eigener Erfahrung lernen. Es geht ums Mitmachen. Wissenschaftlich begleitet wird das Projekt durch das Niedersächsische Institut für frühe Bildung und die Leibniz-Universität. Beide Kindergärten können sich einen Medienkoffer mit mobilen 3-D-Druckern, Whiteboards, Tablets, Taschenbeamern und programmierbaren Robotern zusammenstellen. Nach einer zweijährigen Testphase können sich andere Kitas in der Stadt von den Pilotkitas beraten lassen. Finanziert wird das Projekt mit je 10.050 Euro zu gleichen Teilen durch die Landesmedienanstalt Niedersachsen und den städtischen Fachbereich Jugend und Familie. Die ganz Kleinen in den Krippen kommen mit dem Projekt nicht in Berührung: Kinder unter drei Jahren sollten von digitalen Medien grundsätzlich ferngehalten werden.

Im Familienzentrum des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschland (CJD) für inklusive Begabungsförderung in Mittelfeld haben die Kinder über eine App schon einen eigenen Trickfilm gedreht. Der handelt von einer Maus, die aus dem Kindergarten ausbricht. Im Kitaradio kann man den von Kindern eingesprochenen Wetterbericht, Essenstipps und ihre Lieblingshits hören. Die Eltern seien begeistert, wenn sie die Stimmen ihrer Kinder im Radio hörten, sagt Leiterin Kerstin Schmidt. Auch für die Inklusion seien Tablets hilfreich. Schmidt verweist auf ein Sprachprogramm, mit dem Kinder, die nicht sprechen, leicht ihre Wünsche mitteilen können.

Heiß begehrt: Telefon mit Schnur und Wählscheibe

In der Medienwerkstatt des Familienzentrums Rotekreuzstraße stehen analoge neben digitalen Medien. Und bei den Kindern, die sich zum Fototermin positionieren, steht das Telefon mit Drehscheibe und Schnur am höchsten im Kurs.

Von Saskia Döhner