„Da kommt was angerollt, und es wird ziemlich groß, vielleicht so groß wie Madonna“, staunt der HAZ-Kritiker. Es ist das Jahr 2004, vor seinen Augen und denen von 7500 Besuchern in der Preussag-Arena wirbelt gerade eine eigentlich kurzfrisierte Dame mit Iro-Putz, rauer Stimme und ebensolcher Attitüde durch ein Programm, das vor Energie strotzt und musikalische Genre-Grenzen elegant durchbricht. Irgendwann sitzt Pink auf einer Sexpuppe und säuselt sie an: „You’re so beautiful“. Adressatin der Botschaft ist Christina Aguilera, und auch sonst lässt Pink ein wenig den Punk raushängen und keinen Zweifel daran, dass etwas angerollt kommt und die Damen ihrer Leistungsklasse sich gut festhalten sollen. Auch Madonna. Get the Party started.

Zur Galerie Bunt, bunter, Pink: Die Konzerte der US-Entertainerin in Hannover waren immer auch Augenfutter.

Zwei Jahre später auf der „I’m not dead“-Tour passiert in der gleichen Halle ein Malheur. Ausgerechnet als sie auf einem Laufsteg im Publikum zu einem gesungenen Brief an US-Präsident George W. Bush anhebt, setzt mit lautem Rauschen die Hallenlüftung ein. Was Regisseure und Techniker hinter der Bühne in den Wahnsinn treibt, macht Pink zu ihrer eigenen Show. Sie albert mit den Fans, holt einen gar auf die Bühne, umarmt ihn –und spielt den Song anschließend souverän zu Ende. Starke Nummer.

Die Show – immer höher hinaus

Wiederum drei Jahre später baut sie während der Konzerttour zum Album „Funhouse“ die Show aus: mehr Zirkus, mehr Umziehen, mehr Bühnenbilder – und eine abgehobene Pink, die nicht nur am Trapez unter der Hallendecke turnt, sondern sich am Ende der Show in ein Wasserbassin tauchen lässt und klitschnass weitersingt. Hatte man so auch noch nicht gesehen. In guter hannoverscher Tradition versagt nach der Tauchnummer das Mikrofon, aber auch hier bleibt sie souverän und zuckt lächelnd mit den Schultern. Der ausverkauften Show im April folgt ein Zusatzkonzert im Dezember.

2013 kommt sie auf der „Truth about Love“-Tour mit noch mehr Ideen, lässt sich an Seilen durch die ganze Tui-Arena tragen, bis sie auch den Menschen im Oberrang auf der Gegenseite aus nächster Nähe Hallo sagen kann. Trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass sie nur eine Show runterspult. Sie weiß, wo sie ist – das ist für manche Superstars schon zu viel verlangt. Der Weg für den großen Schritt scheint bereitet. Und 2018 kommt dann die Ankündigung: Pink tritt im Stadion auf. Mit neuem Album „Hurts 2B Human“ und neuen Ideen. 40.000 Menschen werden am Freitag dabei sein. Und feststellen: Es wird ziemlich groß, so groß wie Madonna.

