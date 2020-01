Herrenhausen

Kleine Fische dienen als Köder: Damit wollen die Tierpfleger im Sea Life die Süßwasserstechrochen anlocken, die eigentlich im Amazonas beheimatet sind. In Hannover leben sie im Aquarium – und regelmäßig müssen sie gezählt, gewogen und vermessen werden.

Auch in diesem Jahr erhalten die Tierpfleger dabei Unterstützung von Schülern aus Hannover. Sie kommen von der Goetheschule. „Ich fand es spannend, zu sehen wie die Rochen gefüttert wurden und wie sie an der Scheibe nach nach oben geschwommen sind“, sagt Schülerin Lisa.

Zweimal im Jahr wird gezählt

Diplom-Biologin Heike Zinke hat inzwischen den Zollstock gezückt und kommt zu folgendem Ergebnis: Etwa 30 Zentimeter sind die Rochen breit. Lisa und ihre Freundin Emma haben zwölf Rochen gezählt und auf ihrem Klemmbrett in einer Tabelle notiert. Fisch- und Regenwaldinventur im Sea Life ist in vollem Gange.

Emma freut sich schon auf die kleineren Fische – „weil wir dann so richtig zählen müssen“. Das ist schließlich gar nicht so einfach, wenn alle durcheinander schwimmen und sich recht ähnlich sehen.

Es geht weiter zum Chamäleon. Das Tier balanciert auf dem Zollstock, sodass die Kinder die Länge von 40 Zentimetern leicht ablesen können. Biologin Zinke ist von Anfang an beim Sea Life und hat seit 2006 jede Inventur mitgemacht. Weshalb ist die Bestandsaufnahme so wichtig? „Wir müssen als Zoo unseren Behörden aktuelle Zahlen vorlegen“, erklärt sie. Im Januar und Mitte des Jahres wird jeweils einmal durchgezählt. „Natürlich wissen wir, was wir für einen Bestand an Tieren haben“, sagt sie. Man wolle aber auf Nummer sicher gehen.

Bis Ende Januar soll die Inventur dauern, dann steht das endgültige Ergebnis fest: Es werden wohl mehr als 2500 Tiere sein.

Hannover Sea-Life Fisch- und Regenwaldinventur. Quelle: Ilona Hottmann

Auch Piranhas und Frösche kommen dran

Anschließend sind die vier Köhlerschildkröten an der Reihe. Der elfjährige Lucian hilft beim Wiegen und Messen. „Ich fand es toll, eine Schildkröte in den Händen halten zu dürfen und ein Gefühl dafür zu bekommen, was für ein Gewicht die Tiere haben“, sagt der Schüler. Seine Schildkröte wiegt 5620 Gramm und misst 39 Zentimeter. Später stehen noch die Piranhas, der Wasserdrache und die blauen Frösche, sogenannte Baumsteiger, auf der Liste.

Heidegret Bleck ist Lehrerin an der Goetheschule und für die Begabtenförderung zuständig. „Die Kinder sind alle sehr interessiert und freuen sich, einmal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, sagt sie.

Von Lisa Eimermacher