Überraschende Nachricht in der neuesten Verkehrsstatistik der Region: Zwar steigt die Zahl aller zugelassenen Fahrzeuge seit Jahren in Hannover und den Umlandkommunen an – aber die Menge der privat zugelassenen Autos im Stadtgebiet Hannovers ist erstmals gesunken. Seit zwei Jahren verzeichnet die Region einen Rückgang.

Demnach hat die Zahl der Privat-Pkw in der Stadt Hannover 2016 mit 183.862 Fahrzeugen einen Höhepunkt erreicht, ist aber bis 2018 auf 180.279 Fahrzeuge gesunken. Im Jahr 2017 war die Zahl sogar auf unter 180.000 zurückgegangen.

Im Umland dagegen stieg die Menge kontinuierlich weiter an. Aktuell sind es dort 333.097 zugelassene private Pkw.

Seit 2007 insgesamt 17 Prozent mehr Fahrzeuge zugelassen

Regionsweit waren zum vergangenen Jahreswechsel 762.371 Fahrzeuge zugelassen. Davon waren 513.367 Fahrzeuge private Pkw, 80.000 Anhänger, 65.000 von Unternehmen genutzte Pkw, 53.000 Transporter und Nutzfahrzeuge sowie 49.000 Motorräder. Die Gesamtzahl ist seit 2007 um insgesamt 17 Prozent gestiegen. Allerdings kletterte die Zahl der privaten Pkw regionsweit nur um 12 Prozent, die der gewerblichen Fahrzeuge um 35 Prozent, die der Anhänger um 30 Prozent.

In Hannover auf zehn Einwohner vier Fahrzeuge

Insgesamt bestätigt die Studie, was man ohnehin ahnte: Je weiter die Menschen vom Zentrum der Region mit seiner guten öffentlichen Nahverkehrsinfrastruktur entfernt leben, desto höher ist die Zahl der Autos pro Einwohner. Die höchste Pkw-Dichte findet sich in Isernhagen, Wedemark, Burgwedel und Pattensen, wo auf 1000 Einwohner zwischen 689 und 613 Pkw kommen.

Auf der anderen Seite der Skala finden sich Hannovers Nachbarstädte Laatzen, Ronnenberg und Seelze, in denen auf 1000 Einwohner zwischen 480 und 517 Pkw kommen. Die wenigsten Pkw gibt es in Hannover – rechnerisch sind es 399 Fahrzeuge auf 1000 Einwohner.

Im Umland teilweise 85 Prozent Pendler

Pendler unterwegs: Auf den Schnellstraßen rund um Hannover kommt es wegen der vielen Pendler häufig zu dichtem Verkehr. Quelle: Rainer Dröse (Archiv)

Im Durchschnitt aller 20 Umlandkommunen der Region liegt die Pendlerquote, also die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die nicht in der Heimatkommune arbeiten, bei 80 Prozent. In Ronnenberg, Hemmingen und Seelze sind es sogar rund 85 Prozent, während Wunstorf, Neustadt am Rübenberge und Burgwedel unterdurchschnittliche Pendlerdaten haben.

Hannover dagegen ist eine typische Einpendlerstadt: Dort verlassen weniger als 30 Prozent der Beschäftigten die Stadtgrenzen, um zur Arbeit zu kommen.

Umland hat schlechtere Klimabilanz

Der aktualisierten Klimabilanz der Regionsverwaltung zufolge, deren Daten allerdings auf 2015 beruhen, sind die Treibhausgas-Emissionen regionsweit trotz steigenden Energieverbrauchs seit 2005 etwa gleich geblieben. Umgerechnet 9,8 Millionen Tonnen CO2 haben alle 1,2 Millionen Regionsbewohner fabriziert, wovon 44 Prozent auf die Wirtschaft entfielen, 26 Prozent auf die Haushalte und 24 Prozent auf den Verkehr (der Rest sind Landwirtschaft mit 5 und Abfallwirtschaft mit 1 Prozent).

Ein Drittel der Emissionen entfallen auf die Landeshauptstadt, in der rund die Hälfte der Regionsbevölkerung wohnt. Für die anderen zwei Drittel sind die Bewohner der Umlandstädte verantwortlich. Das liegt allerdings auch daran, dass die Klimabilanz des Flughafens vollständig auf Langenhagen verbucht wird.

Flächenverbrauch steigt

Der Verkehr frisst Fläche: Von 2005 bis 2015 sind regionsweit 120 Hektar Straßenflächen zusätzlich versiegelt worden, was etwa der anderthalbfachen Fläche des Maschsees entspricht. Im Durchschnitt aller 21 Regionskommunen stehen 7,55 Prozent der Flächen für Verkehr zur Verfügung – Schlusslicht ist dabei die Landeshauptstadt mit 17 Prozent.

Busse und Bahnen legen zu

Im öffentlichen Nahverkehr wurde 2018 erstmals die Grenze von 200 Millionen Fahrgästen in Bussen, Stadtbahnen und S-Bahnen geknackt. 1,5 Millionen Abonnements des Großraum-Verkehrs (GVH) wurden verkauft. Die Zahl der stark rabattierten Sozialtickets hat sich bei etwa 23.000 stabilisiert.

Wieder mehr Flugbewegungen am Himmel

2018 auf Rekordkurs: Der Flughafen Hannover-Langenhagen. Quelle: Moritz Frankenberg

Der Flughafen in Langenhagen hat 2018 ein Rekordergebnis von 6,3 Millionen Fluggästen vermelden. Allerdings hat sich ein anderer Trend umgekehrt: Von 2006 bis 2016 war trotz steigender Fluggastzahlen die Zahl der Flugbewegungen gesunken, 2017 waren es knapp mehr als 50.000 Flüge. 2018 stieg die Zahl erstmals wieder auf gut 55.000 Flüge an. Zum Vergleich: Im Jahr 2000 waren es während der Expo rund 72.500 Flüge, 2006 noch etwa 67.000 Flüge.

