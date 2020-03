Hannover

In der Affäre um rechtswidrige Gehaltsboni für Spitzenbeamte im Rathaus von Hannover drohen den drei Angeklagten empfindliche Strafen. Hannovers Altoberbürgermeister Stefan Schostok soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zu acht Monaten Freiheitsstrafe verurteilt werden, die allerdings zur Bewährung ausgesetzt werden sollen.

Schostok habe sich der Untreue durch Unterlassen zulasten der Landeshauptstadt in einem besonders schweren Fall schuldig gemacht, sagte Oberstaatsanwältin Hilke Markworth am Donnerstag in ihrem Schlussplädoyer vor dem Landgericht Hannover. Schostok soll zudem in monatlichen Raten 15.000 Euro an die Bahnhofsmission zahlen.

Soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft zu 15 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt werden: Ex-Rathauspersonalchef Harald Härke. Quelle: Florian Petrow

Der frühere Personaldezernent der Stadt, Harald Härke, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft ebenfalls wegen Untreue in einem besonders schweren Fall verurteilt werden. Für Härke forderte die Anklage ein Jahr und drei Monate Haft auf Bewährung. Auch er soll in Raten 15.000 Euro bezahlen. Das Geld soll an den Verein Waage gehen, der sich in Hannover für Mediation und außergerichtliche Streitschlichtung einsetzt.

14 Monate und 15.000 Euro für Herbert

Die „treibende Kraft“: Frank Herbert hat den rechtswidrigen Gehaltsbonus für sich eingefordert. Dafür soll er laut Staatsanwaltschaft für 14 Monate in Haft – und 15.000 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen. Quelle: Florian Petrow

Frank Herbert, Schostoks früherer Vertrauter und Empfänger unzulässiger Gehaltsboni von insgesamt rund 50.000 Euro, soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft wegen Anstiftung zur Untreue im besonders schweren Fall zu einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung verurteilt werden. Er soll in Raten 15.000 Euro an die Stiftung Opferhilfe zahlen.

Alle drei waren nach Überzeugung der Anklage in die Zahlung der illegalen Gehaltsboni verstrickt. Man habe Herberts Bezahlung „nach Gutsherrenart“ regeln wollen, nicht nach Recht und Gesetz, sagte Markworth in ihrem Plädoyer. Eigentlich sollte Herbert nach Schostoks Wahl im Jahr 2013 einen neuen Fachbereich des Oberbürgermeisters leiten und als eine Art übergeordneter Dezernent fungieren.

Doch Herberts Wahl zum Dezernenten scheiterte am Rat. Also griff man zum Mittel der Zulage, um Herbert wenigstens besser zu vergüten – schon damals sei zumindest Härke und Herbert klar gewesen, dass das gegen Besoldungsrecht verstößt.

Wider besseren Wissens?

Die Ankläger: Oberstaatsanwältin Hilke Markworth und Erster Staatsanwalt Tim Stoll. Quelle: Florian Petrow

Härke wird von der Anklage daher vorgeworfen, dass er die Zulage als städtischer Personalchef wider besseren Wissens im Jahr 2015 angewiesen hat. Herbert soll die Zulage von Härke eingefordert und die Ratsdrucksache so formuliert haben, dass die Bonuszahlung als zusätzlicher Personalaufwand versteckt war. Er sei „die treibende Kraft“ gewesen.

Schostok soll die Zahlungen selbst dann nicht gestoppt haben, als er laut Anklage spätestens im Oktober 2017 von der Rechtswidrigkeit erfahren haben soll. Im Oktober 2017 habe auch Schostok klar gewesen sein müssen, dass die Zahlungen unzulässig waren. Damals hielt er einen rathausinternen Vermerk in Händen, wonach Zulagen für Spitzenbeamte eindeutig rechtswidrig sind. Der Text sei nicht besonders lang, er sei klar und deutlich formuliert, sagt Markworth. Am Ende stehe: „Das ist rechtswidrig.“ Das könne jeder verstehen. „Dafür muss man nicht Jurist sein.“

Am Ende entscheidet das Gericht

Längst ist nicht gesagt, dass Schostok, Härke und Herbert auch so verurteilt werden, wie die Staatsanwaltschaft das fordert. Die Verteidiger dürften in ihren Plädoyers, die für den 30. März geplant sind, dagegenhalten.

Das Gericht hatte zuletzt außerdem angedeutet, dass es im Fall von Schostok und Herbert Fragezeichen bei der Schuld sieht. Schostok und Herbert hätten möglicherweise bis zum Schluss nicht gewusst, dass die Zulagen rechtswidrig waren.

„Eine Schutzbehauptung“

Dem widersprach Oberstaatsanwältin Markworth am Donnerstag. Schostok sei vollkommen klar gewesen, dass die Zulage für Frank Herbert rechtswidrig war, ist Markworth überzeugt. „Ich habe meinem Chefjuristen vertraut – das ist eine Schutzbehauptung.“ Zumindest habe sich Schostok phasenweise „unglaublich naiv“ verhalten. Er habe durch Presseberichte und politische Anfragen im Rat ausreichend Hinweise erhalten, die ihn hellhörig hätten machen müssen. Auch Herbert könne man aufgrund seiner juristischen Ausbildung, seines Werdegangs und seiner hochrangigen Positionen in Garbsen und Hannover nicht abnehmen, dass er nicht gewusst haben will, dass seine Bezahlung rechtswidrig war.

