Etwa 250 Menschen haben am Freitag in Hannover gegen den Plan demonstriert, den Südschnellweg durch die Leinemasch stark zu verbreitern – für das Projekt sollen Hunderte Bäume fallen. Derweil gibt es aber auch heftige Kritik an Oberbürgermeister Belit Onay, der einen Brief an Verkehrsminister Scheuer geschrieben hat. Leserinnen und Leser diskutieren lebhaft – und kontrovers.

Leserin Doris Koch aus Hannover: „Ständige Kritik an Onay nervt“

Die ständige Kritik an Oberbürgermeister Belit Onay geht mir auf die Nerven. Onay macht Politik mit grüner Ausrichtung – dafür ist er gewählt worden. Dies ist angesichts der anscheinend immer noch der Autolobby zugehörigen Mehrheit der Ratsmitglieder und einer verkrusteten Verwaltung schwer genug.

Seine Bitte an das Bundesverkehrsministerium, den Ausbau des Südschnellweges wie er jetzt geplant ist, vorerst zu stoppen, soll verhindern, dass vollendete Tatsachen geschaffen werden, die Natur und Umwelt in der Ricklinger Masch stark schädigen und ein naturnahes Erholungsgebiet unwiederbringlich zerstören würden.

Es spricht doch nichts dagegen, zuerst die Sanierung der maroden Brücken und die Tunnellösung zu realisieren und erst später – mit mehr Augenmaß – den Streckenabschnitt durch die Ricklinger Masch zu erneuern. Doris Koch, Hannover

Leser Erich Ziemert aus Hannover: „Bewusster, politischer Missbrauch“

Oberbürgermeister Belit Onay hat sich – nicht das erste Mal – parteipolitisch am Rat vorbei betätigt. Die Frage ist, was ein Oberbürgermeister nach außen so von sich geben darf. Hier gilt meines Erachtens der Grundsatz der Neutralität bei parteipolitischen Auseinandersetzungen und erst recht die Beachtung von Ratsbeschlüssen. Urteile von Obergerichten bestätigen die Enthaltsamkeit von Stadtoberhäuptern in ähnlichen Situationen.

Da Unkenntnis über die Verhaltensweise wohl ausscheidet, liegt politisches Kalkül zugrunde. Da sollte es nicht nur „Streit geben“, um den Autor zu zitieren, sondern klar für jedermann erkennbar und nachlesbar sein, dass es sich um einen bewusst herbeigeführten politischen Missbrauch handelt.Erich Ziemert, Hannover

Die bisherige Schnellwegbrücke soll verschwinden, die Fahrspuren verschwinden dann in einem Tunnel unter der kreuzenden Hildesheimer Straße. Quelle: Christian Elsner (Archiv)

Leser Eckhard David aus Hannover: „Erneuerung ist dringend“

Die Erneuerung des Schnellweges ist dringend, die Brücken werden in absehbarer Zeit nicht mehr befahrbar sein, und extrem aufwendig, soll doch der Tunnel unter der Hildesheimer Straße im laufenden Betrieb gebaut werden.

Wäre ich Bundesverkehrsminister, würde ich den OB fragen, ob er das ernst meint. Bei einer Verkehrsbelastung von 55. 000 Fahrzeugen am Tag ist der Standstreifen für Verkehrssicherheit und Leistungsfähgkeit unabdingbar, Neudeutsch, alternativlos. Und der gewollte Torso wäre eine gewaltige Verschleuderung von Steuergeldern. Eckhard David, Hannover

Leser Martin Roger aus Hannover: „Viele Fragen“

Ist ein guter Politiker der, der frühere falsche Beschlüsse aufrecht erhält, oder der, der sie verwirft? Muss jede Autobahn gebaut werden, die regelkonform beschlossen wurde? Braucht Hannover eine Autobahn durch die Leinemasch, weil früher die autogerechte Stadt der Hit war und die Straße jetzt eben dort verläuft? Ist eine Engpassbeseitigung, die rechts und links neue Engpässe schafft, eine Engpassbeseitigung? Wenn im Tunnel besondere Überwachungsmaßnahmen einen Standstreifen entbehrlich machen, warum geht das nicht auf der freien Strecke? Wann benennt der Verkehrsminister gemäß Klimaschutzgesetz Projekte zur Einsparung von Treibhausgasen? Hätte da der Südschnellweg eine Chance? Viele Fragen – wenig Antworten.Dipl.-Ing. Martin Roger, Hannover

Leser Erhard Bartels aus Hannover: „Wer will den Radweg denn nutzen?“

Muss man noch mal einen Bremsklotz einwerfen, um das Ganze zu verzögern? Wer bitte schön sollte an so einer Straße mit dem Fahrrad denn fahren, wo es durch die Masch von Döhren nach Ricklingen und Hemmingen viel ruhigere Fahrradwege gibt? Ich selbst würde den Radweg am Schnellweg bestimmt nicht benutzen. Erhard Bartels, Hannover

Leser Hans-Henning von Hoerner aus Hannover: „Ausbauziele müssen angepasst werden“

Die Demonstrantinnen und Demonstranten vor dem Opernhaus und unser Oberbürgermeister Onay haben Recht: wenn wir die Klimakatrastrophe noch aufhalten wollen, müssen wir die von fast allen akzeptierten Klimaziele von Paris sofort in konkrete Maßnahmen umsetzen. Dazu gehört die ebenfalls immer wieder geforderte Verkehrswende mit einer deutlichen Reduktion des CO2-Ausstoßes. Auch wenn Ausbauziele für Bundesautobahnen vor Jahren festgeschrieben und von der Kommunalpolitik akzeptiert wurden, müssen sie aktuell geändert werden. Das ist politische Notwendigkeit und kein „unglaublicher Vorgang“ wie die Auto-Lobby meint. Hans-Henning von Hoerner, Hannover

Wer will hier am Schnellweg radeln? Die bisherige Trasse durch die Masch in Döhren. Quelle: Tim Schaarschmidt

Leser Gerd Nord aus Hannover: „Bitte keinen Radweg am Schnellweg“

Hannover zeichnet sich aus durch ein hervorragendes Netz von meist öffentlichen, selten mal privaten Wegen durch Leine- und Ihmemasch, Herrenhäuser Gärten, Mittellandkanalumfeld, Eilenriede und Hunderte von Kleingartenanlagen. Dieses Netz erschließt die komplette Stadt und Region, öffentliche Straßen muss man lediglich ab und an mal queren – aber quasi nie an Hauptverkehrsstraßen entlangfahren.

Ich fahre von Davenstedt zum Kronsberg oder nach Anderten in 50 Minuten, ohne entlang einer einzigen größeren Straße fahren zu müssen, fast nur durch Grün und mit dem Gezwitscher von Vögeln im Ohr. Und das ist doch gerade die enorme Qualität des Radfahrens. Einen Radweg am Schnellweg würde ich aufgrund von Lärm und Abgas und unattraktivem Umfeld im Leben nicht nutzen. Gerd Nord, Hannover

Leser Andreas Domberg aus Hannover: „Wechselprofil ist Stand der Technik“

Das Argument der Landesbehörde mit dem fehlenden Autobahnring ist ja ein Volltreffer ins Herz der hannoverschen Verkehrswende. Dabei wurden schon vor etlichen Jahren Bundesstraßen im Raum Hannover abgespeckt gebaut – gut zu sehen an den unterschiedlichen Abschnitten von B 3 und B 217. Ein dreispuriges Wechselprofil ohne Mittelstreifen entspricht sehr wohl dem Stand der Technik. Und dass die Brücke über der Hildesheimer Straße einspurig je Richtung staufrei funktioniert, wissen wir auch seit Jahren. Lediglich die Ampelknoten brauchen mehr Fahrstreifen, haben sie aber bereits. Und eine so abgespeckte Planung hätte auch den parallelen Radschnellweg über die Hildesheimer ermöglicht.Andreas Domberg, Hannover

Leser Rudolf Menke aus Hannover: „Politiker sollten sich kritisch hinterfragen“

Allen Mitgliedern des Rates der Stadt Hannover und auch der Regionsversammlung, die sich nun über den Brief unseres OB an Minister Scheuer aufregen, empfehle ich, sich selbst kritisch zu befragen: Vor einem Jahr haben Sie alle über den Plan für den Südschnellweg abgestimmt, und offensichtlich hat keiner von Ihnen gemerkt, welchen dramatischen Eingriff in unsere wunderbare Natur- und Erholungslandschaft dieser Plan notwendig macht und welche neuerliche Förderung des klimaschädlichen Autoverkehrs mit dem Plan verbunden ist.

Keiner hat dafür gesorgt, dass dieser Plan publik gemacht und von der Stadt- und Regionsgesellschaft diskutiert werden konnte. Deswegen wünsche ich mir von den Mandatsträgern statt Protest gegen den OB Demut wegen der eigenen Versäumnisse und Dankbarkeit mit Blick auf seinen konsequenten Schritt.

Das europäische Parlament hat den Klimanotstand festgestellt. Ohne Verkehrswende wird es keine Klimawende geben. Das Letzte, was wir in dieser Situation brauchen, sind noch mehr Autobahnen. Dr. Rudolf Menke, Hannover

Leser Kay Högel aus Hannover: „Vor Beginn kann man immer ändern“

BRD – Beamtenrepublik Deutschland. Wieder mal so ein Projekt, welches man angeblich nicht mehr ändern könne. Als Normalbürger dieser Republik bekomme ich sicher nicht mit, was hinter so einem Planfeststellungsverfahren steckt. Doch ändern kann man vor Beginn Projekte immer. Wenn man kreativ sein will und wie hier die legitimen Wünsche der Anwohnerinnen und Anwohner zur Kenntnis nimmt.

Nur mal so: Wir bezahlen den Bau, und wir möchten auch mitbestimmen dürfen, ob noch mehr oder eben sinnvollerweise weniger Autos mit limitierter Geschwindigkeit den Südschnellweg befahren dürfen. Seid doch mal endlich etwas naturverbundener und kreativer, ihr Planer und Beauftrager! Tut doch nicht nur so, als wolltet ihr die Natur erhalten, sondern macht es auch. Kay Högel, Hannover

Leser Heiko Gnoth aus Hannover: „Dreispuriger Ausbau als Lösung“

Eine hoffentliche Neuplanung der Streckenbreite muss kreativ angegangen werden. Als Behelfslösung wird der Verkehr zur Zeit einspurig über die Brücke geführt. Befährt man außerhalb der Rushhour den Schnellweg zeigt sich, dass dieses Provisorium sich bewährt. Im Berufsverkehr sind die Zufahrten zur Hildesheimer Straße morgens aus beiden Richtungen stark frequentiert, abends gegenläufig. Also wäre meiner Meinung nach ein Lösungsansatz ein dreispuriger Ausbau. Die mittlere Fahrspur würde dann dem jeweiligen Verkehrsaufkommen angepasst freigegebenen werden.

Bei der Breite der jeweiligen Fahrspuren kann eine innerstädtische Umfahrungsstraße doch nicht mit einer auf Hochgeschwindigkeit ausgelegten Autobahn verglichen werden. Selbst ein gut ausgebauter innerstädtischer Schnellweg sollte nicht mit mehr als 100 Stundenkilometern zu befahren sein. Auch fände ich einen direkt an einer Schnellstraße verlaufenden Radweg nicht sehr attraktiv. Eher sollten die vorhandenen Radwege zwischen Döhren und Ricklingen fahrradfreundlicher ausgebaut werden.Heiko Gnoth, Hannover

Leser Wolfgang Wünsch aus Hannover: „Neuplanung ist eine absurde Idee“

Schnellweg neu planen? Das dauert dann noch mal zehn Jahre länger – tolle Idee, Belit Onay! Aber es passt ja ins grundsätzlich autofeindliche Konzept. Wir wollen nicht vergessen, dass die versäumte Radwegeplanung in die Zuständigkeit der Stadt fällt – abgesehen davon, dass viele Mitbürger nicht ständig ein Fahrrad nutzen können oder möchten.

Seit Jahrzehnten werden der unsichere Zustand der Schnellwege und das Fehlen von Standstreifen beklagt. Nun soll es zugunsten von Fahrradwegen auch beim Neubau keine geben? Das ist doch absurd! Wolfgang Wünsch, Hannover

