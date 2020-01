Das Polizeikommissariat Ricklingen soll in modernere Räume ziehen. Das Land Niedersachsen verhandelt mit dem Eigentümer eines Gebäudes in der Nähe der jetzigen Dienststelle in Hannover-Ricklingen. Die Polizisten selbst haben ihre diesjährige Weihnachtsfeier für einen guten Zweck genutzt: Sie sammelten mehr als 600 Euro für das Projekt Herzenswunsch-Krankenwagen.