Vom 12. bis 20. Oktober ist wieder Infa-Zeit in Hannover. Neu auf Deutschlands größter Erlebnis- und Einkaufsmesse ist in diesem Jahr ein Kinderfestival mit Rap-Kursen und Mitmachzirkus, damit die Eltern in Ruhe shoppen können. Im Angebot: Weihnachtsdeko, Nützliches, Schönes – und in diesem Jahr „noch mehr Erotik“, wie die Veranstalter sagen.