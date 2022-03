Hannover

Die Stadt Hannover und das kommunale Unternehmen Enercity wollen das Kohlekraftwerk Stöcken in vier Jahren vom Netz nehmen – aber wie soll die riesige Energielücke geschlossen werden? Im Gespräch mit dieser Zeitung hatte Enercity-Chefin Susanna Zapreva unter anderem den Bau einer weiteren Müllverbrennungsanlage ins Gespräch gebracht. In der Ratspolitik fallen die Reaktionen unterschiedlich aus. Die Grünen lehnen eine solche Anlage ab. Die SPD, Koalitionspartner der Grünen im Rat, unterstützt die Strategie Enercitys, ebenso die CDU. Die FDP fragt sich, woher der ganze Müll kommen soll, um das Kraftwerk mit Brennstoff zu versorgen.

Das Kohlekraftwerk Stöcken besteht aus zwei Meilern. Der erste soll bereits 2024 abgeschaltet werden, der zweite „möglichst“ 2026. Das haben Stadtverwaltung und Enercity vereinbart. Als Ersatz kommen neben einer bestehenden Müllverbrennungsanlage in Lahe eine neue Klärschlammverbrennungsanlage, ebenfalls in Lahe, infrage, sowie eine Großwärmepumpe, die Enercity auf dem Stöckener Gelände bauen will, und ein Heizraftwerk, das mit dem Verbrennen von Altholz betrieben wird. Zudem will das Unternehmen mithilfe einer Machbarkeitsstudie klären, ob man die Erdwärme anzapft oder einen weiteren Müllofen baut.

Müllofen in der Stadt: In Kopenhagen wurde die Müllverbrennungsanlage so gebaut, dass sie auch als Skipiste dient. Quelle: Steffen Trumpf

Grüne: Geothermie die bessere Variante

„Wir halten es nicht für glücklich, aus anderen Regionen Müll heranzukarren, um ihn hier zu verfeuern“, sagt Grünen-Energieexperte Jens Allerheiligen. Man setze vielmehr auf Müllvermeidung. Anstelle einer Müllverbrennungsanlage schlagen die Grünen vor, Erdwärme zu nutzen. „Wir halten die Geothermie-Variante für besser“, sagt Allerheiligen. Freilich müsse man bei Bohrungen Vorsicht walten lassen. Im Süden Deutschland habe es infolge von Tiefenbohrungen leichte Erdbeben gegeben. „Aber wir haben in Hannover eine gute Expertise durch Geowissenschaftler“, sagt Allerheiligen.

SPD: In Kopenhagen baut man so etwas in der Stadt

Die SPD begrüßt die Strategie des Energieunternehmens. „Eine Müllverbrennungsanlage ist eine gute Möglichkeit, den Wegfall des Kohlekraftwerks Stöcken zu ersetzen“, sagt SPD-Fraktionschef Lars Kelich. Er schlägt vor, eine solche Anlage auf dem Stöckener Kraftwerksgelände zu bauen. Dort gebe es genügend Platz und eine Nähe zum Fernwärmenetz. Mögliche Probleme mit Anwohnern sieht Kelich nicht. „In Kopenhagen wird so etwas mitten der Stadt gebaut“, sagt Kelich und verweist auf einen modernen Müllofen, der zugleich als Skipiste dient.

CDU: Kohlekraftwerk Stöcken länger laufen lassen

Auch die CDU schwenkt auf den Enercity-Kurs ein, will aber zunächst die Machbarkeitsstudie des Unternehmens abwarten. „Ob man zwingend eine Müllverbrennungsanlage braucht, müssen Stadt und Enercity gut begründen“, sagt CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt. Klar sei auch, dass es lange dauern werde, geeignete Grundstücke zu finden. Daher erneuert Oppelt seine Forderung, das Kohlekraftwerk Stöcken übergangsweise länger laufen zu lassen.

Die FDP meint, dass es Probleme mit dem Brennmaterial geben könne. „Wo soll der ganze Müll herkommen?“, fragt sich FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Schwierigkeiten, einen Standort zu finden, sieht er nicht. „Beim Klärwerk in Gümmerwald gibt es genügend Platz“, meint Engelke.