Unbekannte Räume entdecken: Das konnten am Mittwochabend die Gäste der Vernissage von Katinkas Bocks Ausstellung „Rauschen“ in der Kestnergesellschaft in Hannover. Für sie gab es eine Führung ins Innere der Kuppel des Anzeiger-Hochhauses und in den Konferenzraum des ehemaligen Zeitungsgebäudes.