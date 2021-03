Hannover

Seit Monaten ist das Landesmuseum geschlossen. Jetzt soll es womöglich bald wieder öffnen – gewissermaßen als Corona-Teststation mit angeschlossenem Ausstellungsbetrieb. „Wir möchten das Museum zum Zentrum für Schnelltests machen“, sagt Museumsdirektorin Katja Lembke. „Die Getesteten könnten, sobald sie das Ergebnis haben, dann gleich das Museum besuchen.“ Sie befinde sich bereits in Gesprächen unter anderem mit Kulturminister Björn Thümler (CDU), um so eine Öffnung ihres Hauses zu ermöglichen, sagt Lembke.

Hintergrund sind Pläne, trotz steigender Infektionszahlen Geschäfte und Kultureinrichtungen in Innenstädten durch eine neue Klausel in der Corona-Verordnung zu öffnen. Eine begrenzte Zahl von Menschen soll sich in „sicheren Zonen“ bewegen dürfen, wenn sie einen Schnelltest absolviert haben. „Im Museum hätten wir geeignete Räumlichkeiten, Tests durchzuführen“, sagt Lembke.

Andere Museen sind geöffnet – Hannover will nachziehen

In Hannover dürfen Museen – anders als in anderen Gegenden Niedersachsens – nicht öffnen, da die Inzidenzwerte konstant über 100 liegen. In Städten wie Frankfurt und Köln seien Museumsöffnungen hingegen trotz hoher Corona-Infektionszahlen erlaubt, sagt Lembke. Sie drängt seit Langem auf eine Öffnung der Museen. „Es muss auch bei uns das Ziel sein, Kultur zugänglich zu machen“, sagt sie.

Populäre Ausstellung – bislang ohne Publikum

Bereits seit dem vergangenen Dezember ist dort die spektakuläre Sonderausstellung „Kinosaurier“ aufgebaut. Doch bislang ist die Schau, die um die Darstellung von Sauriern in Filmen kreist, für das Publikum geschlossen. Weil Leihgaben zurückgegeben werden müssen, wäre eine Verlängerung der rund 700.000 Euro teuren Ausstellung über das geplante Ende im Mai hinaus organisatorisch schwierig und kostenintensiv.

Von Simon Benne