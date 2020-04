Hannover

Sollte der Unterricht an den Schulen in der Region nach der Corona-Pause wieder beginnen, können die Nahverkehrsunternehmen im Großraum Verkehr Hannover (GVH) nicht von heute auf morgen einen adäquaten Schülerverkehr in Bussen und Bahnen organisieren. „Wir brauchen eine bis zwei Wochen Vorlauf. Wie viel genau, hängt von den Rahmenbedingungen ab, die wir aber noch nicht kennen“, sagt GVH-Sprecher Tolga Otkun.

Das Thema Wiederaufnahme des Unterrichts steht zur Debatte, seit das wissenschaftliche Beratergremium der Bundesregierung unter dem Dach der Nationalakademie Leopoldina in Halle dieses am Sonntag empfohlen hatte. Wie man den Ablauf in Schulen organisiert, ist dabei die eine wichtige Frage – die andere lautet, wie man die Schüler überhaupt dorthin bringt.

Ein Knackpunkt sind die Corona-Sicherheitsregeln

Theoretisch hätten Üstra und Regiobus laut Otkun sowohl ausreichend Personal als auch den entsprechenden Fuhrpark zur Verfügung. „Eine schnelle Wiedereinführung der Fahrpläne aus Vor-Corona-Zeiten ist trotzdem nicht möglich“, erklärt Otkun. Die Regiobus hat ihren Fahrplan auf ein Drittel des üblichen Aufkommens reduziert, auch die Üstra fährt längst nicht so häufig wie üblich. Um wieder das volle Pensum leisten zu können, müssten aber zunächst das Personal disponiert und die Fahrpläne programmiert werden. Damit wäre aber ein gewichtigeres Problem noch nicht gelöst – wie der Schülertransport zu gewährleisten ist, ohne sämtliche Sicherheitsbestimmungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie über den Haufen zu werfen.

Volle Busse zu Stoßzeiten

Bei der Regiobus macht der Schülertransport je nach Linie zwischen 50 und 60 Prozent des gesamten Fahrgastaufkommens aus, was dazu führt, dass die Busse zu den Stoßzeiten teilweise übervoll sind. Bei der Üstra ist der Anteil zwar erheblich geringer, aber auch in ihren Stadtbahnen und Bussen wird es deutlich enger, wenn Schüler unterwegs sind. Die S-Bahn wiederum ist in erster Linie Transportmittel für Berufspendler, muss aber bei Fahrplanänderungen auch Dinge berücksichtigen – die Vertaktung und die Trassenaufteilung mit dem Fernverkehr etwa.

Entzerrter Unterrichtsbeginn ist eine Möglichkeit

„Ein Stoßverkehr wie zu normalen Zeiten ist kaum denkbar“, sagt Otkun. Das ist auch den Wissenschaftlern der Leopoldina bewusst, die eine schrittweise Öffnung der einzelnen Schulformen anregen. Ebenfalls zur Debatte steht eine Entzerrung des Unterrichtsbeginns. Dann würden nicht mehr alle Schüler um 8 Uhr zur ersten Stunde fahren, sondern einige erst zur zweiten oder dritten. „Wenn man so etwa macht, wird die Fahrplanplanung aber noch komplexer und langwieriger“, erläutert Otkun.

Nicht äußern wollte sich der GVH-Sprecher aktuell zu der Frage, ob eine Maskenpflicht helfen würde: „Das ist eine Angelegenheit, bei der Politik die Vorgaben machen muss“.

Von Bernd Haase