Wie wohnt es sich auf 25 Quadratmetern? Wer das sogenannte Wohnglück-Smarthaus besichtigt hat, das derzeit am Platz der Weltausstellung steht, kann zu dem Urteil kommen: ziemlich komfortabel. Allerdings hat die Bausparkasse Schwäbisch Hall, die es gemeinsam mit Hannovers Volksbank präsentiert, das Haus randvoll mit Hightech ausrüsten lassen. So ist es mit einem Preis ab 75.000 Euro zwar nicht billig, aber spannend: Man sieht, was Technik kann.

Das Minihaus Cube-One zeigt in Hannover modernste Smarthome-Technik

Die Tiny-House-Bewegung, die derzeit aus Übersee nach Europa schwappt und auch in Hannover viele Anhänger hat, will zeigen, dass man auf wenig Raum gut leben kann, wenn man sich von Ballast befreit. Der Cube-One von zwei Berliner Architekten kombiniert diesen Anspruch mit Smarthome-Technik. Fast alles lässt sich automatisieren. Moderator Daniel Holze, der das Raumwunder zusammen mit Sara Hanke in Hannover präsentiert, wird nicht müde zu betonen, dass diese Technik nicht nur etwas für die junge Digitalgeneration ist. „Ich würde meine Oma darin wohnen lassen“, wirbt er. Denn das Haus bietet viel Sicherheit und Komfort. Und wer will, kann alles trotzdem auch ohne Schalter bedienen. „Das Haus hilft, Abläufe zu optimieren“, sagt Moderator Holze.

Ein Wunderwürfel sorgt für Stimmungswechsel im „Wohnglück-Smarthaus“

Die Haustür öffnet sich per Funk – aber nur für Berechtigte. Ihre Glasscheibe wird schon transparent, wenn sich der Bewohner nähert – so gibt sie den Blick in den Flur frei, der sich bei Ankunft sanft erleuchtet hat. Die Temperatur des Duschwassers lässt sich auf Zuruf anpassen. Auf Wunsch schlagen Sensoren Alarm, wenn zu lange nichts bewegt wird. Der Clou ist eine Art magischer Würfel: Je nachdem, wie man ihn auf einen Sensor stellt, schaltet er das Haus in sechs verschiedene Modi, etwa Schlafen (Jalousien runter, Licht gedimmt), Kochen (Dachfenster leicht geöffnet, Rauchmelder kurzzeitig aus) oder Party (Musik und Neonlicht).

Jede Stunde kostenlose Führungen im Tiny-House

„Es gibt immer mehr unterschiedliche Lebensstile – wir wollen zeigen, was heute beim Wohnen möglich ist“, sagt Volksbank-Sprecher Marko Volck. Das Haus ist bis Donnerstag täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, kostenlose Führungen gibt es zu jeder vollen Stunde.

Zur Galerie 25 Quadratmeter Grundfläche –und trotzdem ein Bad, ein breites Doppelbett, Sitzbereich und Küche: Drei Tage lang ist das Hightech-Smarthome Cube-One in Hannover zu besichtigen, das die Bausparkasse Schwäbisch hall mit neuester Technik ausgestattet hat.

Von Conrad von Meding