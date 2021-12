Hannover

Etwas öde mutet der kleine Platz vor der Stadtteilbibliothek Herrenhausen in der Herrenhäuser Straße an – aber das soll sich ändern. Auf Antrag der Grünen hat der Bezirksrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, das Areal zu verschönern. So sollen die bei Kindern beliebten Wippfiguren erneuert, mehr Sitzmöglichkeiten geschaffen und der Eingang zur Bibliothek besser ausgeleuchtet werden.

„Leider wurden die Wippfiguren beschädigt und mussten entfernt werden“, bedauert die Fraktionschefin der Grünen, Hannelore Mücke-Bertram. Ein Ersatz sei wünschenswert. Die Bänke auf dem Platz seien oft belegt, daher wären weitere Sitzgelegenheiten sinnvoll. „Mehr Licht im Eingangsbereich erhöht die Sicherheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek sowie für Nutzerinnen und Nutzer“, sagt Mücke-Bertram. Der Bezirksrat stimmt den Forderungen einmütig zu.

Von Andreas Schinkel