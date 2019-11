Hannover

Jede dritte Schule in Hannover braucht aus Platzgründen Container. In ihnen wird gelernt, gegessen und nachmittags werden dort Hausaufgaben gemacht. An einigen Standorten stehen die Provisorien schon seit einigen Jahren, an anderen kommen die Behelfsbauten in den nächsten Monaten. Sie sind nötig, weil es immer mehr Schüler gibt; hinzu kommen die Rückkehr zu G 9 ab nächstem Sommer sowie der steigende Platzbedarf durch einen immer größeren Anteil an Inklusionsschülern.

Ein Drittel der Grundschulen weicht auf Container aus

In einem Drittel von insgesamt 60 Grundschulen in Hannover herrscht mittlerweile so große Raumnot, dass ein Teil des Unterrichts in Containern abgehalten werden muss. Dabei sind die 20 Containerschulen sehr unterschiedlich auf die einzelnen Stadtbezirke verteilt. Traurige Spitzenreiter sind die Stadtbezirke Bothfeld-Vahrenheide, Ahlem-Badenstedt-DavenstedtundMisburg-Anderten. In all diesen Stadtbezirken müssen – bis auf eine – alle Grundschulen mit Containern arbeiten. In Bothfeld-Vahrenheide sind es vier von fünf, in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt und Misburg-Anderten drei von vier.

Zum Vergleich: Überhaupt keine Grundschulen mit Containern gibt es in immerhin fünf von 13 Stadtbezirken: in Mitte, Südstadt-Bult, Döhren-Wülfel, Vahrenwald-ListundNord.

Andere dagegen sind über Gebühr belastet. In dem besonders betroffenen Bezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt beispielsweise muss die Grundschule In der Steinbreite sechs Klassenräume durch Container ersetzen, einige davon zum Teil bereits seit sechs Jahren. Die Schule platzt aus allen Nähten. Eltern haben deswegen sogar schon auf der Straße mit Plakaten demonstriert.

Der Schulelternrat protestierte vor der Sitzung des Bezirksrats gegen Klassencontainer an der Grundschule in der Steinbreite. Quelle: Mario Moers

Ähnlich geht es in der Grundschule Tegelweg in Bothfeld-Vahrenheide zu. Auch dort stehen mittlerweile sechs Container, sogar einen WC-Container gibt es dort; alle seit August 2017. Nur die Grundschule Wettbergen muss mit noch mehr Containern – nämlich sieben – als Klassenräumen jonglieren. Auch hier gibt es Container, die seit 2014 genutzt werden. Dabei sollten sie eigentlich Übergangslösungen, Behelfsprovisorien sein. Dass viele Kinder an die Schule kommen würden, war eigentlich seit rund zehn Jahren klar. Denn das Neubaugebiet zero:e lockt gerade junge Familien an.

Ricklingen, der Stadtbezirk, in dem die Grundschule Wettbergen liegt, ist ebenfalls stark betroffen. An drei von insgesamt fünf Grundschulen gibt es hier Container. An der Grundschule Mühlenberg sind es vier Unterrichtsräume und ein Container-WC, die zum Teil schon seit 2014 genutzt werden. In anderen Stadtbezirke – wie Linden-Limmer – gibt es gerade einmal eine Schule, die betroffen ist.

Weiterführende Schulen ächzen unter G9 und Wechslern

An mehr als der Hälfte aller 17 Gymnasien Hannovers, nämlich an neun, werden im Zuge der Umstellung von G8 auf G9 Containerklassen eine große Rolle spielen. Der Beschluss über die Modulanlagen an der Leibnizschule und der Humboldtschule ist in der Schulausschusssitzung am Mittwoch einstimmig verabschiedet worden.

An den Gymnasien, an denen es zusätzlich Baumaßnahmen gibt, müssen besonders viele Unterrichtsräume in Container verlegt werden. Die Leibnizschule im Bezirk Vahrenwald-List beispielsweise muss ab Mitte 2020 mit zwölf Containerklassen operieren, die Schillerschule in Kleefeld sogar mit 14 Klassenräumen im Container. Im Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasium (KWR) werden immerhin acht Klassenraume durch Container ersetzt, das KWR ist das einzige Gymnasium, das schon seit vier Jahren – seit 2015 – mit Containerklassen leben muss. Weil seinerzeit ein über Jahre nicht sanierter Gebäudeteil akut einsturzgefährdet war, mussten einige Klassen zur provisorischen Außenstelle in der Birkenstraße pendeln.

Auch bei den Gymnasien sind längst nicht alle Stadtbezirke gleichermaßen betroffen: In immerhin fünf Stadtbezirken haben die Gymnasien keine einzige Containerklasse: Kirchrode-Bemerode-Wülferode, Döhren-Wülfel, Ricklingen, Ahlem-Badenstedt-Davenstedtund Herrenhausen-Stöcken. In einem Stadtbezirk, nämlich Südstadt-Bult, können Schüler den Containerklassen hingegen kaum ausweichen. An drei von vier Gymnasien(Tellkampf-, Elsa-Brändström- und Bismarckschule) müssen sie im Zuge des Wechsels von G8 zu G9 eingerichtet werden. Lediglich an der Wilhelm-Raabe-Schule werden Container keine Rolle spielen. Die Schule bekommt dafür eine Außenstelle in der Meterstraße.

Seit 2014 gibt es in der IGS Südstadt einen Container, in dem die Mensa untergebracht ist. Quelle: Jan Philipp Eberstein (Archiv)

An vier Integrierten Gesamtschulen gibt es Container, teils sind dort Mensen untergebracht, teils sind sie wegen der aufwachsenden Oberstufe nötig. An der Pestalozzioberschule sollen die Schüler, die bislang in einer Außenstelle in Bothfeld unterrichtet werden, mithilfe von Containern ab 2022/23 zurück an die Stammschule geholt werden.

Von Jutta Rinas und Saskia Döhner