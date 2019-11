Platznot an Schulen: Hannover ist Hauptstadt der Container

Hannover

Die Schulen in Hannover platzen aus allen Nähten. Weil die Geburtenzahlen steigen und immer mehr Menschen in die Stadt ziehen, ist es mittlerweile nicht mehr nur an den Grundschulen zu eng – auch die weiterführenden Schulen haben nicht mehr genügend Räume für alle Schüler. Um die Platznot zu bekämpfen, stellt die Stadt an immer mehr Schulen Container auf – inzwischen ist Hannover so etwas wie die Hauptstadt der Schulcontainer.

Das Problem ist in Teilen hausgemacht: Viel zu lange war die Stadt von sinkenden statt von wachsenden Schülerzahlen ausgegangen. Das kritisieren auch die Schulleiter. Zudem muss die Stadt an den Gymnasien kurzfristig mehr Platz schaffen für einen weiteren Jahrgang ab 2020, was die Landesregierung durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) zu verantworten hat. Die Folge: Die Container, eigentlich eine Übergangslösung, stehen immer länger auf den Schulgeländen – nicht nur zwei, sondern meist fünf, manchmal sogar zehn Jahre. Oft verkleinern die Modulbauten dabei den Schulhof.

2024 soll es neues Gymnasium und neue IGS geben

Bis zum Sommer 2024 sollen in der Stadt allerdings ein neues vierzügiges Gymnasium am Schützenplatz in Bemerode und eine fünf- bis sechs Integrierte Gesamtschule (IGS) entstehen. Der Antrag des Ampel-Bündnisses, neben dem 18. Gymnasium zeitgleich auch noch eine IGS zu bauen, ist am Mittwoch im Schulausschuss mit breiter Mehrheit angenommen worden. Sie soll bei Bedarf um eine Oberstufe oder eine Grundschule erweitert werden. Die CDU stimmte dagegen, sie bevorzugt den Bau einer neuen Realschule.

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski warb für ein integiertes System, „aus pragmatischen, nicht aus ideologischen Gründen“, weil es dort keine Abschulungen gibt, anders als bei Gymnasien, die Kinder auf Realschulen, und Realschulen, die Kinder auf Oberschulen abschulen. Die neue IGS sollte aus Sicht der Verwaltung am besten in den Bezirken Döhren-Wülfel oder Bemerode-Kirchrode-Wülferode angesiedelt sein oder in Kleefeld oder im Heideviertel.

Schulausschuss stimmt für neue Außenstelle schon 2020

Und nicht nur die Schüler benötigten mehr Platz, wie Karin Haller von der Peter-Ustinov-Schule in Oberricklingen betont: Weil sich die Anforderungen an die Schulen in den vergangenen Jahren geändert hätten, müssten die Schulen auch Büros für Mitarbeiter vorhalten, die heutzutage zusätzlich zu Lehrern benötig würden, wie Sozialarbeiter, Ergotherapeuten, Absentismus-Berater oder Unterrichtsbegleiter.

Grundsätzlich seien die Schulgebäude aus den Sechziger- und Siebzigerjahren nicht ausgelegt auf modernen Projektunterricht von heute, sagt Philipp Ruppert von der Integrierten Gesamtschule Stöcken. Eine neue Sekundarstufen-I-Schule sei noch wichtiger als das 18. Gymnasium. Um schon zum nächsten Schuljahr Abhilfe zu schaffen, soll eine zweizügige Außenstelle einer schon bestehenden Real-, Ober- oder Gesamtschule für die Jahrgänge 5 bis 10 eingerichtet werden. Der gemeinsame Antrag von CDU, SPD, Grünen und FDP wurde am Mittwoch im Schulausschuss einstimmig beschlossen. Wie Schulamtsleiter Stefan Rauhaus sagte, könnte die Außenstelle auch in einer auslaufenden Förderschule eingerichtet werden.

Während es an den Gymnasien vor allem in den Klassen fünf und sechs voll ist, haben die anderen weiterführenden Schulen in den Klassen sieben bis neun mit verstärktem Andrang zu kämpfen. Das liegt unter anderem an den Schulformwechslern, rund 400 pro Schuljahr: Schüler, die am Gymnasium scheitern; andere, die die Realschule nicht schaffen; Schüler, denen die großen Integrierten Gesamtschulen zu unübersichtlich sind.

Schulformwechsler landen am Ende auf der Oberschule

Am Ende dieser Kette stehen die Oberschulen. Sie tragen nicht nur die Hauptlast der Wechsler, sondern unterrichten auch überproportional mehr Schüler mit Lernproblemen oder anderem Förderbedarf sowie Jugendliche, die als Einwanderer die deutsche Sprache kaum oder gar nicht beherrschen.

„Wir fangen alle unten auf“, sagt Rainer Lubert von der Pestalozzi-Oberschule in Anderten. „Seiteneinsteiger“ nennt der Schulleiter die Wechsler. In diesem Schuljahr hat die zweizügige Oberschule deshalb eine Außenstelle in der Albrecht-Dürer-Förderschule bekommen. Dort sind drei siebte Klassen untergebracht. Zwischen 25 und 30 Prozent der insgesamt 300 Schüler sind Wechsler, schätzt Lubert. Um die Kinder aus der Außenstelle in Bothfeld nach Anderten zurückzuholen, sollen ab dem Schuljahr 2022/23 neun bis zwölf Unterrichtsräume in Containern entstehen.

Vorschulsystem für Einwanderer?

Für einige Schulformwechsler sei der Neustart am anderen Ort eine Chance, andere seien frustriert und müssten zunächst wieder aufgebaut werden. Unterricht strikt nach Lehrplan ist mit diesen Schülern jedenfalls nicht möglich. Auch die 14- oder 15-Jährigen, die aus Osteuropa oder Kriegsgebieten nach Hannover kämen und kaum Schulerfahrung mit sich brächten, könnten nicht einfach nach dem Curriculum unterrichtet werden, sagt Karin Haller von der Peter-Ustinov-Schule. Sie tritt seit Jahren für mehr pädagogische Freiheit an Brennpunktschulen ein. Möglicherweise wäre eine Art Vorschulsystem nicht nur für Fünfjährige, sondern auch für diese größeren Kinder eine Lösung.

So machen es die anderen Städte In anderen größeren Städten im Land gibt es deutlich weniger Schulen, die auf Behelfsbauten ausweichen müssen, wie eine Umfrage der HAZ ergab. In Osnabrück haben acht von insgesamt 47 städtischen Schulen Container, im Schuljahr 2020/2021 wird es laut Auskunft der Stadt dort allerdings 24 Mobilklassen geben. An drei von fünf Gymnasien gibt es wegen der Rückkehr zu G9 Umbaumaßnahmen, die werden aber bis Sommer 2020 an zwei Schulen bereits abgeschlossen sein, nur an einem Gymnasium müssen Provisorien aufgestellt werden. Von den 70 Schulen in Braunschweig haben zehn Container, insgesamt sind dies 19 Behelfsbauten. Hauptursachen sind Sanierungsmaßnahmen und steigende Schülerzahlen. Unklar ist noch, wie viele der neun Gymnasien durch die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren auf Container ausweichen müssen. Es seien ja auch nicht unbedingt Container verfügbar, heißt es. Von den 33 Schulen in Salzgitter haben nur zwei Schulen derzeit Container, eine Grundschule und eine Integrierte Gesamtschule. Da die Schülerzahlen bis 2014 eher gesunken seien, hätte man den folgenden Anstieg abfangen können, ohne Container aufstellen zu müssen. In Oldenburghaben zwölf von 54 Schulen mobile Klassenräume. Betroffen sind Grund- und Oberschulen genauso wie Gymnasien. Ab 2020/21 werden an zwei weiteren Gymnasien Container nötig sein. Der Platzbedarf an den Schulen sei auch gestiegen, weil man bewusst Oberschulen stärken wolle, die einen höheren Raumbedarf hätten. In Göttingen haben von den knapp 30 Schulen zurzeit vier Container, im Schuljahr 2020/2021 werden zwölf Unterrichtscontainerräume nötig sein. In Wolfsburg (37 Schulen) müssen nur drei Prozent der Schulfläche durch Container abgedeckt werden, konkret sind dies neun Standorte. Die Container dienen nicht nur als allgemeine Unterrichtsräume, sondern auch als Werk- oder Schüleraufenthaltsraum.

Lesen Sie auch

So bleiben Eltern auf dem Laufenden: Aktuelles aus Hannovers Schulen Geht auch ihr Kind auf eine Schule in Hannover? Dann bleiben Sie mit uns immer aktuell informiert über alle Themen rund um die Lernorte dieser Stadt – von der Grundschule bis zum Abitur. Fast täglich berichtet die HAZ online über alle wichtigen Entwicklungen, spricht mit Lehrern, Schülern und Politikern. Auf unserer Themenseite finden Sie alles auf einen Blick. Deshalb: Jetzt auf diese Seite ein Lesezeichen im Browser setzen oder auf dem Handy speichern!

Von Saskia Döhner