Hannover

Hunderte Schüler werden im Norden Hannovers nach den Sommerferien kommenden Jahres ihre Schultrakte räumen. Die Goetheschule wird ihre gesamte Schülerschaft auf das frisch sanierte und erweiterte Hauptgebäude in Herrenhausen konzentrieren. Das bedeutet: Die Außenstelle des Traditionsgymnasiums wird komplett geräumt, ebenso die Klassenzimmer im Gymnasium Limmer, in denen Goetheschüler für die Dauer der Bauarbeiten am Hauptgebäude untergebracht waren. In die Außenstelle sollen Teile der Integrierten Gesamtschule Stöcken einziehen. „Durch unseren Zusammenzug werden neue Schulplätze geschaffen“, sagt Michael Schneemann, Leiter der Goetheschule.

Umzug von Limmer nach Herrenhausen nach Osterferien geplant

Bereits nach den Osterferien kehren die Jahrgänge acht bis zwölf der Goetheschule, die bisher in Limmer unterrichtet wurden, ins Hauptgebäude nach Herrenhausen zurück. Etwa zweieinhalb Jahre dauerten die Bauarbeiten am Hauptgebäude im Franziusweg. Fast 40 Millionen Euro investierte die Stadtverwaltung in die Sanierung und Erweiterung des Komplexes. Später wird auch die Außenstelle der Goetheschule nahe dem Herrenhäuser Markt geräumt. Dort sind bisher die unteren Jahrgänge einquartiert.

Entlastung soll es für die IGS Stöcken geben. Im Herbst hatten Elternvertreter der Gesamtschule einen Brandbrief an das niedersächsische Kultusministerium geschrieben und um eine bessere personelle Ausstattung gebeten. Es fehlten Lehrer, Sozialarbeiter und Sonderpädagogen.

Von Andreas Schinkel