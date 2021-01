Hannover

Die Wüstenrot Stiftung hat das Platzprojekt an der Fössestraße als einen der sechs vorbildlichsten „gebauten Orte für Demokratie und Teilhabe“ in Deutschland ausgezeichnet. Dafür erhält der Trägerverein ein Preisgeld in Höhe von 15.000 Euro.

Mit ihrem bundesweiten Wettbewerb hatte die Stiftung nach Beispielen dafür gesucht, wie gebaute Orte Demokratie konkret erfahrbar machen und die Teilhabemöglichkeiten unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen unterstützen. Beworben hatten sich 455 Projekte; eine Jury unter Vorsitz des ehemaligen Verfassungsrichters Udo di Fabio wählte die Sieger aus. Dabei gibt es je drei gleichrangige Erst- und Zweitplatzierte.

Dorf mit Skaterpark und Garten

Das seit 2014 bestehende Platzprojekt, ein Bauwagen- und Containerdorf für Kleinunternehmer, Vereine und Initiativen, einem angrenzenden Skaterpark sowie einem Garten gehört zu denen auf dem geteilten zweiten Rang. „Es ermöglicht vielfältige Nutzungen und ist zugleich Ausgangspunkt für eine aktive Teilhabe und Mitwirkung an Themen zukünftiger Stadtentwicklung“, lobte die Jury.

Unter den drei Erstplatzierten befindet sich ein weiteres Projekt aus Niedersachsen, der Lern- und Dokumentationsort Bückeberg bei Hameln. Im Nationalsozialismus war der Ort einige Jahre Schauplatz der bildmächtigen Reichserntedankfeste. Jetzt ist dort ein Dokumentationszentrum geplant, das, wie die Jury meint, „manipulierende Stilmittel entlarvt“. Das Preisgeld beträgt 20.000 Euro.

Von Bernd Haase