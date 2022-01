Hannover

Die FDP gehört zu den Gewinnern der Kommunalwahl im September – und dennoch hat sie an Macht im hannoverschen Rat verloren. Knapp fünf Jahre lang haben die Liberalen zusammen mit SPD und Grünen die Geschicke der Stadt bestimmt und sogar mit Sylvia Bruns eine Dezernentin aus ihren Reihen gestellt. Jetzt nehmen sie wieder auf den Oppositionsbänken Platz. Grüne und SPD haben so viele Sitze im Rat, dass sie keinen Dritten im Bunde brauchen. Wie kommt die FDP mit ihrer neuen Rolle zurecht?

Alter Status wiederhergestellt

„Umgewöhnen müssen wir uns nicht, vielmehr ist der alte Status wiederhergestellt“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Seit 20 Jahren sitzt der Handwerksmeister nun schon im Rat, da bleibt die Beteiligung an der Macht eine Episode. Dennoch scheint sich etwas verändert zu haben. Engelke ist bekannt dafür, dass er in Debatten deutliche Worte findet und Rot-Grün nicht mit Samthandschuhen anfasst. Doch bisher hält er sich mit harter Kritik zurück. Sind die Liberalen infolge der „Regierungsbeteiligung“ zahmer geworden? Fehlt der nötige Biss?

Fehlt der Biss?

Engelke gefällt der Begriff „zahm“ nicht, will aber eine Veränderung nicht abstreiten. „Wir machen uns jetzt mehr Gedanken über Lösungen“, sagt er. Fundamentalkritik funktioniere nicht, vielmehr stehe man auch als Opposition in einer gewissen Verantwortung, meint er. Als Beispiel nennt Engelke die Debatte um Elektro-Leihroller. Hier müsse man zusammen mit anderen Parteien einen Weg finden, wie Leihroller nicht mehr irgendwo in der Gegend abgestellt werden und andere Verkehrsteilnehmer behindern.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Froh ist die FDP, dass die gemeinsamen Anträge mit den alten Bündnispartnern von der neuen Koalition nicht kassiert wurden, sei es die Forderung nach einem 365-Euro-Jahresticket für Busse und Stadtbahnen, sei es der Wunsch nach einer Umgestaltung von Problemplätzen in der City.

Gutes Verhältnis zu Fraktionsspitzen

Dass die FDP jetzt ein bisschen geschmeidiger gegenüber Grün-Rot auftritt, mag auch dem Umstand geschuldet sein, dass sich die Fraktionsspitzen von SPD, Grünen und FDP personell nicht verändert haben. Noch immer sitzen sich Lars Kelich (SPD), Daniel Gardemin und Elisabeth Clausen-Muradian (beide Grüne) und eben Wilfried Engelke gegenüber. „Wir haben weiterhin ein sehr gutes persönliches Verhältnis“, sagt Engelke. Das ist angesichts der Turbulenzen im Sommer nicht selbstverständlich.

Im Juli hatten sich Vertreter der FDP und vermutlich auch Mitglieder der SPD geweigert, Anja Ritschel (Grüne) zur Wirtschafts- und Umweltdezernentin zu machen. Bei der Abstimmung im Rat verfehlte Ritschel die erforderliche Mehrheit, Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) war düpiert und räumte eine persönliche Niederlage ein. Das konnten die Grünen ihren Partnern nicht verziehen und kündigten das Ampel-Bündnis wenige Wochen vor der Kommunalwahl auf. Das Vertrauen war dahin, nicht nur zwischen Grünen und FDP, auch zwischen Grünen und Genossen.

Lesen Sie auch Rat der Stadt Hannover: Haben sich Grüne und SPD wieder lieb?

„Jeder wollte sich hervortun“

Rückblickend gibt sich Engelke selbstkritisch, ein bisschen zumindest. „Damals herrschte schon Wahlkampf, und jeder wollte sich hervortun“, sagt er. Eine Mitschuld trage auch der Oberbürgermeister. Onay habe seine Sperrungen von City-Straßen zuvor nicht ausreichend kommuniziert, gleiches gelte für seinen Vorschlag, Ritschel zur Dezernentin zu machen. „Wir fühlten uns nicht mitgenommen. Da riss der Geduldsfaden“, sagt der Fraktionschef.

Auf die kommenden Jahre in der Opposition blickt Engelke mit einer gewissen Freude. „Ich weiß, wie Rot-Grün tickt und kann Kritik gezielt anbringen“, sagt er. Schade sei aber, dass der direkte Draht zur Chefetage im Rathaus verloren gegangen sei. Die Opposition werde mit Informationen erfahrungsgemäß spärlicher versorgt. „Ich weiß aber nach 20 Jahren im Rat, wo ich meine Infos trotzdem bekomme, wenn auch ein bisschen später“, sagt er.

Von Andreas Schinkel