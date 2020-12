Hannover

„Mental overload“ ist gerade ein Modewort für überforderte Menschen – vor allem Mütter, die Familie, Beruf, Haushalt und sich selbst optimal im Griff haben sollen und das einfach nicht schaffen. An so einem Punkt war auch Kristina Ebel, alleinerziehend und voll berufstätig als Softwareentwicklerin. „Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich kann so nicht mehr weitermachen“, sagt die 42-Jährige. Die Überforderung führte dazu, dass sie sich gezielt mit ihrer persönlichen Veränderung und Weiterentwicklung beschäftigt hat, auch meditativ. Und schließlich zwei ebenfalls betroffene Freundinnen mit ins Boot geholt hat, um ihre Erfahrungen professionell an eine Gruppe gleichgesinnter und gleichbelasteter Frauen weiterzugeben.

Alleinerziehend, berufstätig, erfolgreich

Das war im Sommer, und bereits im Herbst sind Ebel sowie Sarah Grote und Stefanie Kleinsorge Scheiwein mit ihrem Konzept online gegangen – in Form von Podcasts, Blogs und bald auch Coachings. „Wir haben im Oktober einen Podcast für alleinerziehende, berufstätige Frauen gemacht, die sich erfolgreich fühlen“, sagt Kleinsorge Scheiwein. Wobei das sich erfolgreich fühlen nicht unbedingt mit einem finanziellem Hintergrund verbunden sei, sondern eher mit dem Bewältigen des Alltags von Frauen in dieser Situation. Der Podcast heißt entsprechend „alleinerziehend, berufstätig, erfolgreich”, und das Trio nennt sich Mama Speciale.

Die drei sind selbst Frauen, die allein oder getrennt erziehend oder in einer Patchworkfamilie leben. „Unser Ziel ist es, unsere Erfahrungen zu teilen und den Frauen Werkzeuge an die Hand zu geben, die ihr Leben erleichtern und ihren Alltag entspannter und schöner gestalten lassen“, sagt Ebel. Das bedeutet, dass ihre Angebote auch fröhlich, witzig und unbeschwert sein sollen. „Und wir wollen zeigen, dass wir nicht alleine sind und auf Dauer ein Netzwerk aufbauen.“

Ratschläge aus dem eigenen Leben

Rund 1550 feste Hörerinnen haben die drei bereits. Es geht um Ratschläge aus dem eigenen Leben, Austausch, aber auch Schuldgefühle. „Längst nicht überall läuft es so toll, wie es nach außen hin vorgegeben wird“, sagt Grote. Auch das soll thematisiert werden. Sie selbst sei vor einiger Zeit „wirklich körperlich im Eimer“ gewesen. Und habe sich mit den Dingen auseinandergesetzt, die gefehlt oder nicht geklappt haben. „Wir alle im Team haben unterschiedliche Expertisen, alles, was wir den Frauen mitgeben wollen, probieren wir selber aus.“

Zeitmanagement etwa oder ein paar positive „Vibes“ für den Tag, schnelles Kochen, aber auch Themen wie Umgang mit Teenagern, negative Triggerpunkte. „Vieles dreht sich bei uns auch um Achtsamkeit“, betont Kleinsorge Scheiwein. Die drei Frauen sind zwischen Mitte 30 und Anfang 40, aus der Softwarebranche und digital auf der Höhe der Zeit – inklusive Anglizismen. „Sharing is Caring“ – also „Teilen bedeutet Fürsorge“ lautet das Motto. „Die Bereitschaft, sich zu verändern, scheint uns heute größer als früher", glaubt Ebel. „Wir wollen diese Frauen gerne ein bisschen an die Hand nehmen und ihnen einen Antriebsschubser verpassen.“

Für die Alleinerziehenden liegt auch ein besonderer Schwerpunkt auf Möglichkeiten, einen neuen Partner kennenzulernen. „Auch da macht ein Netzwerk Sinn, vor allem für Frauen, die keine Lust auf Tinder oder Partnervermittlungen im Netz haben“, sagt Grote. Therapeutische Bereiche indes lassen die drei Frauen aus. „Wir können unterstützen, aber nicht therapieren.“ Sie sind sicher, mit ihrer Idee zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. „Der Bedarf ist da“, meint Ebel.

Infos: www.alleinerziehend-berufstaetig-erfolgreich.de

Von Susanna Bauch