Hannover

Eine kohlenhydratreiche Basis, dazu Gemüse sowie Fisch, Fleisch oder Tofu: Die sogenannten Poke-Bowls, die ihren Ursprung auf Hawaii haben, erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit. Das ist auch in Hannover zu spüren. Gleich zwei neue Bowl-Läden gibt es seit Anfang Juli in der Innenstadt.

Bowls in Hannover: Gericht selbst zusammenstellen

Wai’kiki Bowl an der Kurt-Schumacher-Straße 7 hat am 1. Juli seine Türen geöffnet. Inhaber Fabio Galateo sammelte vor Eröffnung des Wai’kiki bereits rund 25 Jahre lang Erfahrung in der Gastronomie. Neben fünf fertigen Gerichten bietet er seinen Kunden die Möglichkeit, sich die Poke-Bowl selbst zusammenzustellen.

„Bisher sind wir sehr zufrieden“, sagt Galateo. Das Konzept seines neuen Ladens bezeichnet der gebürtige Italiener selbst als „sehr modern“. Rund zwei Jahre lang hat er daran gefeilt. „Ein gutes Konzept zu entwickeln dauert ein paar Jahre“, sagt er. Bereits jetzt gibt es eine zweite Filiale im Designer-Outlet in Soltau. Bald sollen noch weitere folgen – auch in anderen Städten.

Mana Bowls Hannover: „Bekommen gute Rückmeldung“

Mit einem sogenannte Soft Opening hat am 6. Juli auch das Mana Bowls an der Georgstraße 16 den Betrieb aufgenommen. „Dafür, dass wir einfach die Tür aufgemacht haben, sind wir sehr zufrieden. Die Rückmeldungen der Kunden sind gut“, sagt Gesellschafter Orhan Ayhan. Er hat den Laden zusammen mit Geschäftsführer Osman Karakurt und seinem Neffen Dogan Ayhan aufgebaut. Eine richtige Eröffnungsfeier soll es am Sonnabend geben.

Ähnlich wie im Wai’kiki gibt es auch im Mana Bowls die Möglichkeit, sich sein Gericht selbst zusammenzustellen. Die Gäste haben dabei die Wahl zwischen zwei verschiedenen Größen. Hinzu kommen vier feste Kreationen. Besonders gut liefen aktuell die Varianten mit Lachs oder Hähnchen, erzählt Orhan.

Salat, Gemüse in unterschiedlichen Farben und Nüsse: Die Poke-Bowls im Mana Bowls. Quelle: Orhan Ayhan

Zahlreiche weitere Bowl-Läden

„Das Konzept trifft den Nerv der Zeit“, sagt Dogan Ayhan. Bowls seien eine gesunde Alternative zu Burgern und Pommes und lägen nicht so schwer im Magen. Die Zutaten kämen aus der Region und seien alle frisch, versichert Ayhan.

Neben den zwei neuen Bowl Läden gibt es bereits viele weitere Anbieter in Hannover, wie etwa das Ma’loa Poke Bowl an der Marienstraße, das BoBo an der Georgstraße oder der Bowl´s Place in der Nordstadt. Gesättigt ist der Markt aus Dogan Ayhans Sicht allerdings noch nicht. „Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über jeden, der neu aufmacht“, sagt er.

Wai’kiki Bowl ist täglich von 11.30 bis 21 Uhr geöffnet. Mana Bowls öffnet momentan von Montag bis Sonnabend jeweils von 11 bis 20 Uhr.

Von Thea Schmidt