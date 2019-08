Hannover

Die Fundstücke, die Polizeibeamten im Dezember 2018 bei der Durchsuchung der Oberricklinger Wohnung von Florian B. in die Hände fielen, waren äußerst befremdlich. Der 36-Jährige hatte diverse Haushaltsgegenstände mit sogenannten Polenböllern verschnürt: drei Flaschen Bier, zwei Flaschen Barbecue-Soße, eine Dose Deo sowie eine Rolle Klopapier, die mit Glasscherben gefüllt war. Wäre diese mit Folie umwickelte Kombination von Scherben und Sprengstoff gezündet worden, hätte sie beträchtlichen Schaden anrichten können. Am Donnerstag sollte sich B. vor dem Amtsgericht Hannover wegen eines Verstoßes gegen das Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe verantworten – doch blicken ließ er sich nicht.

Geld oder Gefängnis

So erließ Amtsrichter Michael Stüber auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl über 60 Tagessätze à 10 Euro. B. hat nun die Möglichkeit, Einspruch gegen den Strafbefehl einzulegen. Sollte er dies nicht tun, aber auch die Zahlung der 600 Euro verweigern, drohen ihm 60 Tage Haft.

Das Licht der Öffentlichkeit hatte die brisante Böllersammlung aufgrund eines ganz anderen Vorfalls erblickt. Nach einem lautstark geführten Streit in der Wohnung des Angeklagten in der Dormannstraße hatten Nachbarn Florian B. wegen Ruhestörung angezeigt. Als Polizeibeamte seine Räumlichkeiten aufsuchten, nahmen sie den Geruch von Marihuana wahr – und schauten sich die Wohnung genauer an. Was der 36-Jährige mit den seltsamen Sprengsätzen plante, liegt im Dunkeln. Bislang ist der Mann nicht durch gravierende Straftaten aufgefallen, nur mit kleineren Delikten wie Schwarzfahren.

Von Michael Zgoll