Waldhausen

Gelegentlich driften die Beobachtungen von Bürgern und Politikern einerseits und der Stadtverwaltung andererseits weit auseinander – etwa bezüglich von Müllansammlungen an der Bahnunterführung der Wiener Straße ( Waldhausen). In der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Döhren-Wülfel hatte die CDU-Fraktion im Rahmen einer Anfrage kritisiert, dass sich rund um die dort aufgestellten Container eine „wilde Müllkippe mit großen Mengen an Unrat“ entwickelt habe. Die Behälter würden offenbar zu selten entleert, so die Christdemokraten, sodass rundherum Müll aller Art abgestellt werde: „Dies ist ein unhaltbarer Zustand und muss schnell beseitigt werden.“ Doch die Verwaltung mochte diese Sichtweise nicht teilen.

Auf der Wertstoffinsel zwischen Zeißstraße und Salzburger Straße, so erklärte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst, dürften nur Glas und Altkleider in den entsprechenden Containern deponiert werden. „Der Betrieb dieser Wertstoffinsel lief und läuft völlig problemlos und beschwerdefrei“, führte die Verwaltungsmitarbeiterin aus. Auch eine Rücksprache mit Mitarbeitern der Straßenreinigung habe nichts anderes ergeben. „Hin und wieder steht ein blauer Sack neben den Behältern“, so Ohlhorst, doch „eine wilde Müllkippe ist uns dort nicht bekannt“. Insofern sehe die Stadt auch keinen Handlungsbedarf, den aktuellen Reinigungszyklus – einmal pro Woche – zu verändern.

Bezirksräte sehen mehr

CDU-Bezirksratsherr Gerd Sommerkamp stellte diese Auskunft nicht zufrieden: Er habe sogar schon beobachtet, dass unter der Bahnunterführung Baustoffreste abgeladen worden seien. Auch Bezirksbürgermeisterin Antje Kellner bestätigte, an dieser Stelle der Wiener Straße schon etlichen unrechtmäßig deponierten Müll gesehen zu haben.

Einen praktischen Tipp hatte der Döhrener Kontaktbeamte Klaus-Dieter Teune vom Polizeikommissariat Döhren parat: die in Zusammenarbeit von Stadt Hannover, Abfallwirtschaftsbetrieb aha und Nahverkehrsunternehmen Üstra entwickelte Müllmelde-App für Mobiltelefone. Hat man an unpassender Stelle Unrat erspäht, wählt man zunächst eine Kategorie aus (etwa Gehweg, Grünfläche oder Haltestelle). Anschließend lokalisiert man den Standort des Mülls, notiert in der App, worum es sich handelt – möglichst dokumentiert durch ein Foto –, und schickt diese Meldung per Mail an Aha. Im Normalfall dauert es nur kurze Zeit, bis das Übel beseitigt ist.

Von Michael Zgoll