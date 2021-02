Politiker fordern mehr Straßensozialarbeit in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt

„Wer mit offenen Augen und sensiblem Verstand durch die Stadtteile geht, nimmt Menschen in der Öffentlichkeit wahr, denen es anscheinend nicht so gut geht“, heißt es in der Begründung eines Änderungsantrags zu den Haushaltsmitteln von Linken-Bezirksratsfrau Julia Grammel in Ahlem-Badenstedt-Davenstedt. Sie fordert, dass sich mehr Straßensozialarbeiter unter anderem um obdachlose Menschen und andere hilfsbedürftige Menschen kümmern sollen. Die derzeitige Personalstärke von drei Straßensozialarbeitern im gesamten Stadtgebiet sei nicht mehr ausreichend. Der Stadt sei das Problem bekannt.

Der Bezirksrat beschloss daher einstimmig, dass die Stadtverwaltung Geld für eine regelmäßige Straßensozialarbeit im Stadtbezirk Ahlem-Badenstedt-Davenstedt im Haushaltsplan 2021/2022 bereitstellen soll.

Mehr Straßensozialarbeiter seien außerdem vor dem Hintergrund gefragt, dass sich Anwohner öfter über Menschen beschweren, „die sich nicht gesellschaftskonform auf öffentlichen Plätzen verhalten haben sollen“, wie es in dem Antrag heißt. Im vergangenen Juni hatte es zu einer angeblichen Trinkerszene in Hannover-Badenstedt eine hitzige Debatte im Bezirksrat gegeben. Auch hier einigte man sich darauf, gemeinsam mit dem Ordnungsdienst und den Kontaktbeamten der Polizei im Stadtbezirk „im Austausch mit der verorteten Klientel Lösungen zu finden“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Frauenanteil unter den Betroffenen steige, heißt es in der Antrags-Begründung weiter. Früher habe sich der Anteil der Menschen in Problemlagen vermehrt auf öffentlichen Plätzen im Innenstadtbereich Hannovers aufgehalten. Heute treffe man sie auch außerhalb der Innenstadt auf öffentlichen Plätzen an. Gerade in der Peripherie könne eine gute Straßensozialarbeit helfen, „weil die Menschen mit Problemen in den Außenbezirken ihren Aufenthaltsort meist nicht wechseln“.

Von Lisa Eimermacher