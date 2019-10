Hannover

Es ist ein politisches Speed Dating mit den Wählern. Vier Minuten Zeit hat jeder der Kandidaten, der am nächsten Wochenende zum Oberbürgermeister von Hannover gewählt werden möchte. Die HAZ hat am Sonnabend Punkt zwölf zur politischen Mittagspause auf den Platz der Weltausstellung gebeten. Acht der zehn geladenen Kandidaten sind vor Ort. Doch nach 40 Minuten ist klar: Einige der Redner sind nicht gekommen, um ernsthaft um Mehrheiten zu buhlen. Sondern um Späßchen zu machen. Um politische Statements zu Grundsätzlichem abzugeben. Und um den AfD-Kandidaten zu beschimpfen.

Die Reihenfolge der Bühnenkandidaten wird ausgelost. Gleiches Recht für alle. Moderator Jan Sedelies erläutert, dass jeder von ihnen innerhalb seiner vier Minuten anstellen kann, was er will. Tanzen, singen oder Rosen verteilen. Ein steppender Oberbürgermeisterkandidat, das wär’ doch mal was. Doch die sechs Männer und zwei Frauen, die nacheinander die kleine Bühne in der Karmarschstraße entern, wollen sicherheitshalber nur per Sprache mit den gut 200 Zuschauern kommunizieren.

Zu denjenigen, die in ihrem Zeitfenster möglichst viel politisches Programm verkaufen möchten, zählt der als erster Redner ausgeloste Grünen-Kandidat Belit Onay. Gelegentlich verhaspelt sich der 38-jährige Jurist, doch seine Schwerpunkte bringt er klar rüber: einen besseren öffentlichen Nahverkehr, mehr bezahlbares Wohnen, verbesserte soziale Teilhabe für alle. „Für mich ist Hannover die schönste Stadt Deutschlands“, lässt er das staunende Publikum wissen. Möchte da jemand die Wählerschaft mit lokalpatriotischem Gesäusel umgarnen?

Vier Minuten für jeden: Moderator Jan Sedelies erläutert die Spielregeln. Quelle: Tim Schaarschmidt

Einer kann alles

Viele konkrete Ideen gibt SPD-Kandidat Marc Hansmann zum Besten. 20.000 bezahlbare Wohnungen will er bauen lassen, das Land soll die Grundschulen unter seine Fittiche nehmen, das Stöckener Kraftwerk soll künftig mit Biomasse befeuert werden, und Prinzenstraße sowie Georgstraße sollen als Fußgängerzonen zu Kulturmeilen werden. „Ich kann Verwaltung, ich kann Führung, ich kann Politik“, lautet der Schlusssatz des 49-Jährigen. Das ist vollkommen in Ordnung, bei dieser Mittagspause darf jeder für sich werben, so gut er kann.

In gewisser Weise erstaunlich ist der Auftritt von Eckhard Scholz, der für die CDU ins Rennen geht. Denn er verschenkt eine Minute und 45 Sekunden, betet in gut zwei Minuten und arg routiniert ein paar Punkte seines Wahlprogramms herunter. Er als ehemaliger Manager habe viel Lebenserfahrung, wolle alternative Antriebe fördern, Wohnraum bezahlbar machen und die städtische Verwaltung aus der Depression herausholen. Möglicherweise haben sich ein paar deprimierte Verwaltungsangestellte unter die Zuhörerschaft gemischt, auf jeden Fall erntet der 55-Jährige an dieser Stelle den meisten Applaus.

Klare Wortwahl

Mit Enteignungen von leerstehenden Flächen im Ihme-Zentrum, mit kostenlosem Bus- und Bahnverkehr und mit dem Bau vieler wohlriechender Schultoiletten möchte Jessica Kaußen (Linke) punkten. Die Maschinenbaustudentin, die gerne auf ihre beruflichen Erfahrungen im Einzelhandel verweist, wirbt mit Verve und klarer Wortwahl für die gute Sache. Klar sei, dass viele der von ihr propagierten Wohltaten viel Geld kosten: „Und darum müssen wir weg von der schwarzen Null.“

Ein rotes Tuch für etliche Zuhörer ist Joachim Wundrak von der AfD. Der Generalleutnant a.D. verkündet, Utopien und Revolutionen abzulehnen – was niemanden wundert. Sobald er Reizworte wie „öffentliche Sicherheit“ oder „illegale Migration“ in den Mund nimmt, schallen ihm Buhrufe und Pfiffe entgegen. „Hau ab“, ruft eine Frau mittleren Alters, als „Vogelschisspartei“ beschimpft ein Älterer die AfD. Dass der 64-jährige Bewerber die prekäre Wohnungssituation verbessern oder den „Kreuzzug gegen den Diesel“ stoppen will, interessiert hier kaum noch jemanden.

Zur Galerie Bei der politischen Mittagspause der HAZ traten acht OB-Kandidaten auf.

Höhnisches Gelächter

Der einzige Kandidat, der seine Redezeit bei der politischen Mittagspause um ein paar Sekunden überzieht, ist Bruno Adam Wolf. Dabei konzentriert sich der Pirat eigentlich nur auf ein Thema: Wohnungsnot und Obdachlosigkeit. „In Hannover haben 8000 Menschen eine Meldeadresse bei der Diakonie, 3000 leben ständig auf der Straße“, klagt der 55-Jährige an. Seine Idee: Wohncontainer kaufen und auf öffentlichen Plätzen aufstellen, außerdem die gewerbsmäßige Vermietung von Wohnungen via Airbnb verbieten. Als Wolf berichtet, dass er 2015 als „Seenotrettungskapitän“ Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gezogen hat, erntet er von einigen AfD-nahen Zuhörern höhnisches Gelächter.

Eine Sonderrolle bei der HAZ-Veranstaltung spielt, wen wundert’s, die „Partei“. Julian Klippert, der bei der Wahl allerdings als Einzelbewerber antritt, nimmt nur zwei Minuten 45 Sekunden in Anspruch, um nach bekanntem Muster den Politclown zu geben. „Jeglicher Filz in der Stadt wird durch mich ersetzt“, verspricht er fröhlich, will allen Klimaleugnern den Führerschein entziehen: „Dann haben wir wieder Platz auf den Straßen.“ Und erwartbare Lacher erntet er auch für seine Abschlussforderung: „Eiscreme für alle.“

Eine schämt sich

Die unabhängigen Oberbürgermeisterbewerberinnen Iyabo Kaczmarek und Ruth Ester Gilmore lassen sich nicht bei der „politischen Mittagspause“ blicken – im Gegensatz zu Catharina Gutwerk von der „Partei“. Die aber schämt sich für ihre Teilnahme an der Veranstaltung, weil damit der AfD ein Forum geboten werde. Ihren Text muss sie vom Blatt ablesen, weil sie nach eigenem Bekunden „gestern gesoffen“ hat – und nach wenigen Augenblicken hat er sich erschöpft. „Das muss ich nicht haben“, murmelt eine Seniorin und verlässt den Zuschauerkreis. Aber weil Gutwerk die letzte Kandidatin war, ist wenige Momente später eh Schluss.

Mehr zum Thema:

OB-Wahl: So eng wird der Kampf um die Macht im Rathaus

Alles, was Sie zur OB-Wahl wissen müssen, auf einen Blick

Von Michael Zgoll