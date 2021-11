Polizei: 2000 Verstöße gegen die Maskenpflicht auf Weihnachtsmärkten

Hannover

Fünf Tage nach Eröffnung der Weihnachtsmärkte unter Corona-Bedingungen zieht die Polizei in Hannover eine erste Bilanz. Knapp 2000 Mal haben Beamte Besucher darauf hingewiesen, dass sie eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Meist blieb es bei mündlichen Ansprachen und Verwarnungen. Lediglich sieben Maskenverweigerer waren so renitent, dass gegen sie Verfahren eingeleitet wurden.

Die Polizei kontrolliert auf den Weihnachtsmärkten an der Marktkirche, der Lister Meile, am Ernst-August-Platz und am Kröpcke die Einhaltung der Corona-Regeln – und unterstützt damit die Region als zuständige Behörde. Die meisten Besucher zeigten Verständnis für die Überprüfungen. „Zu Gefährdungssituationen und Straftaten kam es selten“, so Polizeisprecher Marcus Schmieder.

Versäumnis oder Vorsatz?

Dass dennoch knapp 2000 Besucher darauf hingewiesen werden mussten, eine Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen, könnte auch an der Regelung liegen, dass an Essensständen keine Masken getragen werden müssen. „Es ist gut möglich, dass es hier eher um Versäumnisse, als um Vorsatz geht“, sagte Schmieder.

Künftig bleibt es nicht mehr bei mündlichen Verwarnungen, wenn Weihnachtsmarktbesucher in Bereichen keine Masken tragen, wo es vorgeschrieben ist. Schmieder nennt den Grund: „Die Regelungen können nun als bekannt vorausgesetzt werden.“

Besucherin legt falsches Attest vor

Im Zusammenhang mit der Pandemie gab es auf Weihnachtsmärkten auch einige Straftaten. So legte auf der Lister Meile eine Besucherin (47) den Einsatzkräften ein falsches Attest zur Befreiung von der Maskenpflicht vor. Gegen die Frau wird nun wegen des Gebrauchs eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses ermittelt.

Bei einer weiteren Kontrolle wurden Zivilbeamte beleidigt: Ein 22-Jähriger rastete auf dem Weihnachtsmarkt am Kröpcke aus. Am Ernst-August-Platz wurde zudem ein Mann (37) ausfallend und randalierte. Als er überprüft wurde, stellten die Beamten fest, dass er zur Festnahme ausgeschrieben war – gegen ihn lagen gleich zwei Haftbefehle vor.

Polizei erwartet Staus in der City

Die Polizei erwartet in den kommenden Tagen ein hohes Verkehrsaufkommen in der Innenstadt, weil zahlreiche Menschen ihre Weihnachtseinkäufe starten. Deshalb appellieren die Beamten, dass Besucher den Citybereich mit Fahrzeugen meiden und auf Öffentliche Verkehrsmittel umsteigen sollten. Für Fragen stehen die Polizei- und Ordnungsdienststreifen auf den Weihnachtsmärkten und in der Veranstaltungswache an der Schmiedestraße zur Verfügung.

Von Britta Mahrholz