Die Festnahme eines mutmaßlichen Handtaschendiebes am Sonntagabend im Hauptbahnhof Hannover hat zu einem massiven Polizeieinsatz geführt. Der Grund: Zahlreiche Jugendliche und andere Besucher des Bahnhofs verfolgten die Festnahme und filmten das Geschehen mit ihren Handys. Einige der Umstehenden gingen auf die Einsatzkräfte los. Die Bundespolizei musste rund 200 Platzverweise aussprechen, um der Lage vor Ort Herr zu werden. Ein 15-Jähriger war besonders aggressiv – er konnte der Polizei zwischenzeitlich entkommen.

Die Einsatzkräfte waren um kurz vor 20 Uhr zum Volgersweg hinter das Bahnhofsgebäude gerufen worden. Einer 14-Jährigen war die Handtasche gestohlen worden. Der Dieb war mit einem Fahrrad in Richtung Hamburger Allee geflüchtet. Die Tasche hatte er dort fallen lassen. Kurz darauf begegnete der 31 Jahre alte Handtaschendieb der 14-Jährigen erneut und flüchtete deshalb in Richtung Hauptbahnhof. Im Untergeschoss des Bahnhofs erwartete bereits die Bundespolizei den Flüchtigen.

Jugendliche beleidigen Einsatzkräfte

Als die Beamten den Handtaschendieb festnehmen wollten, mischten sich der 15-jährige Jugendliche und dessen zwei 16 und 19 Jahre alten Begleiter in das Geschehen ein. Der Grund dafür ist bislang unklar. Die Polizei erteilte den Heranwachsenden Platzverweise. Der Aufforderung kamen die drei aber nicht nach. Stattdessen beleidigten die Jugendlichen die Einsatzkräfte. Die Beamten wollten daraufhin alle drei Jugendlichen festnehmen. Der Versuch misslang.

Der 15-Jährige konnte von seinen Begleitern aus der Gewalt der Polizei befreit werden. Anschließend flüchtete er. Der Frage, wie es genau zu der Befreiung des 15-Jährigen kommen konnte, wollen Bundes- und Landespolizei in den kommenden Tagen nachgehen. „Wir wollen das aufarbeiten und werden uns dazu auch die Aufzeichnungen der Videokameras im Bahnhof ansehen“, sagt Bundespolizeisprecher Detlef Lenger.

Während der Festnahme im Hauptbahnhof versammelten sich viele Personen im Untergeschoss des Gebäudes, um das Geschehen zu beobachten und zu kommentieren. Bundespolizisten sprachen gegen die Zuschauer Platzverweise im dreistelligen Bereich aus. Erst danach konnte die Polizei den Einsatz fortführen.

15-Jähriger spuckt Mann ins Gesicht

Doch der geflüchtete 15-Jährige hatte offenbar noch nicht genug. Er sorgte in der Nacht für weiteren Ärger. Noch während der Einsatz im Hauptbahnhof lief, wurde die Polizei zu einer Körperverletzung in einem Linienbus am nahe gelegenen Thielenplatz gerufen. Ein 68-jähriger Fahrgast hatte einen jungen Mann darauf hingewiesen, dass dieser keinen Mund-Nase-Schutz trug. Daraufhin spuckte der junge Fahrgast dem Mann ins Gesicht und floh. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Spucker um den 15-Jährigen handelte, der zuvor im Hauptbahnhof befreit worden war.

Beleidigungen gegen Polizisten und Einsatzkräfte

Wenige Stunden nach diesem Vorfall rief der 15-Jährige erneut die Polizei auf den Plan. Gemeinsam mit einem Komplizen hatte er an der Limmerstraße in Linden-Nord eine Person mit einem Messer bedroht und war anschließend geflüchtet. Nach einer kurzen Fahndung konnten die Verdächtigen festgenommen werden. Der 15-Jährige leistete dabei heftigen Widerstand. Nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen übergaben die Polizisten den Jugendlichen seinen Erziehungsberechtigten.

Nachdem der junge Mann die Dienststelle bereits verlassen hatte, kam er noch mal zurück, beleidigte die Beamten und zeigte sich äußerst unkooperativ und uneinsichtig. Aus dem Grund nahmen die Beamten ihn schließlich in Gewahrsam, um ihn einem Arzt vorzustellen. Auch dabei beleidigte er die eingesetzten Rettungskräfte und Polizisten. Der Arzt konnte laut Polizei keine psychischen Beeinträchtigungen feststellen, sodass er erneut entlassen wurde.

Nichts mit „Bahnhofs-Chillern“ zu tun

Jugendliche machen den Einsatzkräften im Hauptbahnhof Hannover regelmäßig das Leben schwer. Zuletzt war die Jugendgang „Die Bahnhofs-Chiller“ in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Nach HAZ-Informationen haben die Jugendlichen, die am Sonntag im Bahnhof randaliert haben, mit der Gang allerdings nichts zu tun. Der Vorfall erinnert auch an ein Geschehen von Ende Juni an Hannovers Steintor. Dort hatten rund 200 Personen mehrere Polizisten umringt, die gerade im Begriff waren, ein betrunkenes Paar festzunehmen.

