Hannover

Ein 34 Jahre alter Mann steht im Verdacht, am Donnerstag eine Filiale der Drogeriemarktkette dm in Hannovers Innenstadt überfallen zu haben. Beamte der Bundespolizei nahmen den Verdächtigen unmittelbar nach der Tat im Hauptbahnhof fest.

Der 34-Jährige hatte das Geschäft in der Großen Packhofstraße gegen 19.15 Uhr betreten. Neben den Angestellten hielten sich auch Kunden in dem Laden auf. Er bedrohte eine 57 Jahre alte Angestellte und deutete an, eine Waffe unter seiner Jacke versteckt zu haben. Dann forderte er die Frau auf, die Kasse zu öffnen.

Genaue Beschreibung des Täters hilft der Polizei

Die 57-Jährige kam der Aufforderung nach. Der Täter griff in die Kasse und flüchtete mit seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Geschäftsleitung des Marktes verständigte die Polizei. Die Beamten nahmen umgehend die Fahndung auf. Dabei konnten sie auch eine sehr genaue Beschreibung des Räubers zurückgreifen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zeugen gaben an, der Täter sei klein und schmächtig, habe dunkles Haar und sei mit einem auffälligen türkisfarbenen Regenponcho bekleidet. Im Hauptbahnhof nahmen Beamte der Bundespolizei Hannover schließlich den 34-Jährigen vorläufig fest, weil auf ihn die Beschreibung der Zeugen passte. Die Kollegen der Landespolizei leiteten anschließend Ermittlungen gegen Verdächtigen wegen Raubes ein.

Die Beamten suchen weitere Zeugen. Hinweise zur Tat, dem Täter oder zur Flucht des Räubers nimmt die Behörde unter der Nummer (0511) 1095555 entgegen.

Von Tobias Morchner