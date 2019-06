Hannover

Die Polizei fahndet mit einem Foto nach Moisey G. Der 88 Jahre alte Mann ist am Nachmittag von einem Spaziergang in seinem gewohnten Umfeld an der Dunantstraße im Stadtteil Vahrenheide zurückgekehrt. Der Gesuchte ist dement, orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen.

Der vermisste 88-Jährige ist dement und dringend auf Medikamente angewiesen. Quelle: Polizei Hannover

Der osteuropäisch aussehende Moisey G. ist circa 1,50 Meter groß, hager, hat eine gebeugte Haltung sowie eine Glatze. Bekleidet ist er mit einer roten Jacke, einer dunkelblauen Jeans, einem beigen Basecap mit der Aufschrift "Mallorca" und mit Sandalen. Zur Fortbewegung hat er einen grauen Rollator dabei. Moisey G. spricht ausschließlich Russisch.

Hinweise zum Aufenthaltsort des 88-Jährigen nimmt das Polizeikommissariat Lahe (0511 109-3317) oder jede weitere Dienststelle entgegen.

