Hannover

Lange haben die Planungen der Polizei Hannover gedauert, jetzt hat die erste Fahrradstaffel der Behörde ihren Dienst angetreten. Sechs Beamtinnen und Beamte treten seit Montag in die Pedalen und sind täglich auf zwei Rädern im Stadtgebiet und in den Grünanlagen auf Streife. Bislang wurden Radstreifen bei der Polizeidirektion Hannover nur bei Schwerpunktaktionen eingesetzt.

Die Behörde hatte den Start der neuen Einheit am Freitagnachmittag mit einem kurzen Film auf ihrem Twitter-Kanal angekündigt. Die Polizei erhofft sich durch den Einsatz der neuen Fahrradstaffel auch mehr Bürgernähe. Die Beamtinnen und Beamte auf dem Fahrrad seien deutlich leichter ansprechbar, als etwas die Kolleginnen und Kollegen, die im Streifenwagen unterwegs seien, hatte die Behörde im vergangenen Sommer mitgeteilt. Bereits zu diesem Zeitpunkt liefen die Planungen zu Fahrradstaffel auf Hochtouren.

Immer mehr Menschen mit dem Rad unterwegs

Die Zahl der bei Unfällen in der Region Hannover verletzten Radfahrer ist 2019 zwar deutlich zurückgegangen – von 2050 im Jahr 2018 auf 1775 ein Jahr später. Dennoch sind gerade im vergangenen Jahr auch wegen der Corona-Pandemie viele Menschen in der Stadt und im Umland auf das Fahrrad umgestiegen. Zudem arbeitet die Stadt Hannover an Konzepten zur autofreien Innenstadt. Vor diesen Hintergründen ist der Einsatz einer Fahrradstaffel der Polizei wichtiger denn je.

Gute Erfahrung mit Fahrradstaffel in Braunschweig

Doch die neue Einheit soll sich nicht nur um Verstöße an und von Fahrradfahrern kümmern. „Sie sollen ganz regulär im Einsatz- und Streifendienst unterwegs sein“, sagt Behördensprecher Michael Bertram. Die Einsatzkräfte auf den Fahrrädern seien oft flexibler als die Kollegen, die mit Streifenwagen unterwegs sind, zum Beispiel in der Eilenriede oder rund um den Maschsee.

Gute Erfahrungen mit einer Fahrradstaffel hat bereits die Polizeidirektion Braunschweig gemacht. Dort sind fünf Beamtinnen und Beamte seit April 2019 auf dem Rad im Einsatz. Allein im Mai 2019 ahndeten die radelnden Einsatzkräfte dort 450 Verstöße von Radfahrern.

Von Tobias Morchner