Hannover

Um mehr Sicherheit hinter dem Hauptbahnhof in Hannover und am Steintor zu schaffen, hat die Polizei im Sommer 2019 zwei sogenannte Kontrollzonen eingerichtet. Seither dürfen dort Menschen ohne nähere Begründung gestoppt und überprüft werden. Hintergrund waren die vielen Drogendelikte und Gewalttaten. Doch seit ihrer Einrichtung ist es still geworden um die Areale. Die Ermittler haben auf Anfrage nun umfassendes Zahlenmaterial von 2019 bis 2020 geliefert, die HAZ hat die Daten aufgearbeitet.

Warum gibt es die Kontrollzonen?

Im Juni 2019 gründeten Stadt, Landes- und Bundespolizei, Protec, Üstra, Bahn sowie HRG das Bündnis „Bahnhof.sicher“. Seither soll in teils gemeinsamen Streifengängen das Sicherheitsgefühl deutlich gestärkt werden. Außerdem wurde Hannovers erste Kontrollzone am Raschplatz und an der Drogenberatungsstelle „Stellwerk“ geschaffen, seit Januar 2020 besteht darüber hinaus ein Verbot gefährlicher Gegenstände wie Baseballschläger. Denn: Die Polizei registrierte 2018 rund um den Raschplatz 1000 Gewaltdelikte, 3000 Diebstähle und 100 Drogenverstöße.

Im Juli 2019 folgte aus demselben Grund die zweite Kontrollzone an Steintor und Marstall. 2018 gab es dort 454 Rauschgiftdelikte, es wurden 782 Körperverletzungen registriert.

Wie viele Kontrollen gab es in den Zonen?

Die Polizei hat bereits 13.593 Identitätsfeststellungen durchgeführt. Die Daten weisen aber nur die Überprüfungen aus, die während spezieller Kontrollzonen-Einsätze gemacht wurden. Im normalen Alltagsgeschäft finden natürlich auch Feststellungen statt, die allerdings nicht in Zusammenhang mit den Arealen stehen. Von Juni bis Dezember 2019 waren es hinter dem Hauptbahnhof 3781 Identitätsfeststellungen, im ganzen Folgejahr 1881. Am Steintor und am Marstall kontrollierten die Beamten zwischen Juli und Dezember 2019 insgesamt 4575 Menschen, 2020 waren es 3356. Die Diskrepanz kommt laut Polizei durch die Corona-Pandemie, weshalb „ein signifikanter Rückgang des Publikumsverkehrs in der Innenstadt“ und bei der Kriminalität festzustellen war.

Wie häufig kam es zu Körperverletzungen?

Ein Hauptgrund für die Schaffung der Kontrollzonen war die deutliche Zunahme an Gewaltdelikten bis 2018, allen voran Körperverletzungen. Seit Bestehen der Zonen verzeichnete die Polizei im Jahr 2019 hinter dem Hauptbahnhof 360 Verfahren wegen Körperverletzungen, 2020 trotz Corona sogar einen Anstieg auf 407. Dies ist nach Einschätzung der Polizei vermutlich darauf zurückzuführen, dass das Areal trotz Pandemie „verbleibender Treffpunkt der Angehörigen der Randständigenszene“ war. Am Steintor weist die Eingangsstatistik für 2019 insgesamt 639 Körperverletzungen aus, 2020 lediglich 444. Das hat laut Polizei eindeutig damit zu tun, dass die Partys im Steintorviertel coronabedingt ausfielen. Abgesehen davon gab es am Hauptbahnhof in beiden Jahren zusammen 14 Verstöße gegen das Waffengesetz, am Raschplatz 35.

Wie viele Drogenverstöße registrierte die Polizei?

Die Kontrollzone am Steintor ist eindeutig diejenige mit den meisten Drogendelikten – auch wenn das Geschäft unter der Pandemie augenscheinlich ebenfalls zurückging. Zwischen Juli und Dezember 2019 verzeichnete die Polizei dort noch 791 Rauschgiftverstöße, darunter 184 wegen Dealens. Im Folgejahr fielen die Werte auf 569 (minus 28 Prozent), davon 167 wegen Drogenhandels. Hinter dem Hauptbahnhof stiegen die Fälle allerdings – wie auch schon die Körperverletzungen. 2019 registrierte die Polizei an Raschplatz und „Stellwerk“ 346 Rauschgiftdelikte bei Kontrollzonen-Schwerpunkteinsätzen (davon 83-mal Drogenhandel), 2020 waren es bereits 418 (plus 21 Prozent; 114-mal Drogenhandel). Zwar seien die Zahlen wegen des relativ kleinen Bereichs „nur begrenzt aussagekräftig“, sagen die Ermittler. Die Pandemie habe aber nichts daran geändert, dass die Drogenszene „nach wie vor anzutreffen war“.

Was ist über die Verdächtigen bekannt?

Die Polizei kann nach eigenen Angaben lediglich Tendenzen angegeben. Die Verdächtigen aus dem Drogenbereich sind demnach „überwiegend männlich und eher jung“. Grundsätzlich seien hinsichtlich der Staatsangehörigkeit allerhand Nationen vertreten. Direkt beim Rauschgifthandel zeichnet sich aber ein eindeutigeres Bild: Im Bereich Steintor und Marstall prägen nach Behördenangaben vor allem Dealer aus afrikanischen Ländern die Szene, während es hinter dem Hauptbahnhof überwiegend Albaner sind. Bereits im Mai 2019 hatte die Polizei in einem HAZ-Interview berichtet, dass albanische Dealer überwiegend mit Kokain in Hannover handeln.

Welche Drogen sind die gefragtesten?

Oft entsorgen die Drogenabhängigen am „Stellwerk“ und am Steintor ihre Utensilien wie Spritzen in der näheren Umgebung und in Reichweite von Kindern – etwa in Blumenkübeln. Quelle: Clemens Heidrich (Archiv)

Vor allem am Steintor und am Marstall ist Cannabis unangefochtener Spitzenreiter. Dort ermittelten die Beamten 2019 und 2020 in insgesamt 973 Fällen. Dahinter folgen Kokain einschließlich Crack (263) und Amphetamine inklusive Ecstasy (87). Abgeschlagen mit bloß zwölf Delikten rangiert Heroin auf Rang vier der Steintor-Statistik. Hinter dem Hauptbahnhof lag dagegen Cannabis 2019 mit 329 Delikten noch auf dem ersten Platz, wurde 2020 aber mit nur noch 251 Taten durch 355 Kokain-Fälle (2019: 266) abgelöst. Heroin landet mit insgesamt 112 Delikten in beiden Jahren auf dem dritten Platz, dahinter Amphetamine (78). Zu tatsächlichen Rauschgiftmengen kann die Polizei keine Angaben machen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wie viele Platzverweise und Festnahmen gab es?

Bei Platzverweisen hat die Polizei nur die Daten für den Bereich Steintor/Marstall genannt. 2019 mussten dort 1287 Menschen auf behördliche Anordnung gehen, 2020 waren es 1028. Im Rahmen der Schwerpunkteinsätze gab es in dem Gebiet 2019 außerdem 88 (vorläufige) Festnahmen und 124 Ingewahrsamnahmen. Letzteres bedeutet, dass die verdächtige Person vorübergehend bei der Polizei festgehalten wird, wenn sie etwa eine Straftat begehen könnte, die Identität festgestellt oder sie vor sich selbst geschützt werden soll. 2020 waren es ebenso viele (vorläufige) Festnahmen wie Ingewahrsamnahmen: 71. Statistiken, wie viele offene Haftbefehle vollstreckt wurden, führt die Polizei nicht.

Wie bewertet die Polizei die Kontrollzonen?

Auch zwei Jahre nach ihrer Einrichtung bewertet die Polizei die beiden Kontrollzonen als „ein effektives Instrument der Kriminalprävention“. Die Zonen ermöglichen demnach „ein niedrigschwelliges und konsequentes polizeiliches Einschreiten gegenüber delinquenten Personen“. Durch die besonderen Regeln innerhalb der Kontrollzonen – etwa dem anlassunabhängigen Überprüfen – könnten bereits frühzeitig Straftaten und Ordnungswidrigkeiten unterbunden werden.

Von Peer Hellerling